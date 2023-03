Échec du sauvetage ! Les opérations bancaires drainent 550 milliards de dollars de dépôts en une semaine – Sommes-nous en train d’assister à un effondrement de l’infrastructure qui sera imputé aux « cyberattaques » ?

Par Brian Shilhavy

Après un bref sursis des évaluations bancaires en baisse hier (jeudi 16 mars 2023) en raison de l’avancée de certaines des plus grandes banques américaines pour fournir une injection de 30 milliards de dollars à la First Republic Bank en difficulté de San Francisco, considérée comme la prochaine banque FDIC sur le point de s’effondrer, le système financier a subi un autre coup dur aujourd’hui sur le marché boursier, car il a perdu confiance dans la capacité des grandes banques à intervenir et à renflouer les petites banques.

Au contraire, il semble plus probable que le cartel bancaire criminel soit sur le point de consolider son pouvoir en chassant les petites banques de leurs activités.

Et au milieu des paniques bancaires et de la baisse des valorisations bancaires cette semaine, les médias d’entreprise ont publié des rapports sur d’éventuelles cyberattaques lancées par la Russie, selon un « rapport de recherche » publié par Microsoft.

Big Tech, dont nous avons précédemment signalé qu’il contrôle désormais l’infrastructure du pays en Ukraine, gère également principalement les opérations de l’armée américaine aujourd’hui.

Ainsi, lorsque vous discutez d’entreprises privées qui reçoivent des milliards de dollars du gouvernement américain dans le cadre de contrats de défense aujourd’hui, vous devez ajouter Microsoft, Amazon.com, Google et Starlink d’Elon Musk, ainsi que d’autres entreprises technologiques à la liste des entrepreneurs privés traditionnels de la défense tels que Lockheed Martin, Raytheon, Northrop, etc.

Si le gouvernement américain ne peut pas arrêter les ruées vers les banques et l’effondrement du système bancaire, se tournera-t-il simplement vers Big Tech pour fermer l’ensemble du système, soit en supprimant Internet ou les réseaux électriques, ou les deux, et ensuite le blâmer sur la Russie et s’en servir comme excuse pour lancer le programme de « grande réinitialisation » du Forum économique mondial ?

Hier, un groupe des plus grandes banques américaines, qui comprenait Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist et U.S. Bank, s’est proposé pour essayer et restaurer la confiance du public dans le système bancaire en injectant 30 milliards de dollars dans la First Republic Bank.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–First Republic Bank (NYSE:FRC), une banque privée et une société de gestion de patrimoine de premier plan, a annoncé aujourd’hui qu’elle recevrait des dépôts non assurés totalisant 30 milliards de dollars le 16 mars 2023 de Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase , Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist et U.S. Bank.

Ce soutien des plus grandes banques américaines reflète la confiance en First Republic et sa capacité à continuer à fournir un service exceptionnel inébranlable à ses clients et à ses communautés.

Jim Herbert, fondateur et président exécutif, et Mike Roffler, PDG et président de First Republic Bank, ont déclaré : « Nous aimerions partager notre profonde gratitude envers Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank de New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist et U.S. Bank. Leur soutien collectif renforce notre position de liquidité, reflète la qualité continue de nos activités et constitue un vote de confiance pour First Republic et l’ensemble du système bancaire américain. De plus, nous voulons partager nos plus sincères remerciements à nos collègues, clients et communautés pour leur soutien continu et écrasant pendant cette période. (Communiqué de presse complet.)