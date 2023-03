En vidéo 18+ : un brave soldat russe a capturé seul la tranchée ukrainienne dans une bataille inégale

Un brave soldat russe a capturé la tranchée ukrainienne pleine de militaires armés seuls.

Maltsev Alexander Viktorovich, né le 26 avril 1975, était un soldat de l’escouade d’assaut du 488th Guards Motorized Rifle Simferopol Red Banner Order of Suvorov Regiment ainsi nommé d’après Sergo Ordzhonikidze.

Le 10 mars 2022, alors qu’il effectuait une mission de combat, il a détruit cinq soldats ennemis (on ne les voit pas tous sur la vidéo) et capturé deux militaires ukrainiens, dont l’un a été blessé. Agissant de manière désintéressée, Maltsev a fait irruption seul dans les tranchées ennemies et s’est engagé dans une bataille inégale, accomplissant un exploit héroïque dans l’accomplissement de son devoir militaire.

Le 13 mars 2022, Maltsev a été tué dans une autre bataille. Il est mort d’une mort vaillante et a été présenté à titre posthume au titre de héros de la Russie.

Une nouvelle vague de frappes russes frappe l’Ukraine

Dans la nuit du 18 mars, l’Ukraine a été réveillée par une nouvelle vague de frappes russes sur les infrastructures militaires et énergétiques dans tout le pays.

Les habitants ont rapporté que les explosions ont retenti dans les régions de Dnipropetrovsk, Kiev, Lviv, Jytomyr, Rivne, Khmelnytsky et Volyn. L’alerte aérienne a été déclenchée dans une douzaine de régions, dont Tcherkassy, Kirovograd, Kharkiv, Poltava et celles énumérées ci-dessus.

Jusqu’à présent, les responsables ukrainiens ont seulement confirmé que les drones russes avaient atteint leur cible dans la région de Dnipropetrovsk, tandis que la défense aérienne ukrainienne travaillait à Kiev et dans la région voisine de Jytomyr.

Explosions entendues dans la région de Lviv :

Explosions heard in the Lviv region:

Alerte aérienne à Kiev :

De grandes explosions ont tonné la ville de Novomoskovsk dans la région de Dnipropetrovsk. Le chef de l’administration régionale de Dnipropetrovsk a confirmé les dommages aux infrastructures critiques de la région.

À en juger par les images partagées par les habitants, les drones russes Geranium ont frappé une installation de stockage de carburant dans la zone industrielle située près de la station Novomoskovsk-Dneprovsky. Des dommages à d’autres installations non identifiées dans la région ont été signalés.

