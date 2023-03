La CPI occidentale injuste triche, fait de fausses accusations et fraude : Le mandat d’arrêt de Poutine de la CPI signale le démantèlement attendu depuis longtemps du soi-disant « ordre mondial fondé sur des règles »

Image d’illustration

Écrit par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

Le 17 mars, la soi-disant « Cour pénale internationale », à ce stade rien de plus qu’une ONG glorifiée financée par Bruxelles, a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaire présidentielle aux droits de l’enfant, avec l’institution controversée citant des « crimes de guerre » présumés en Ukraine comme motif de l’acte d’accusation. L’annonce, d’abord considérée comme une satire par beaucoup, a déclenché un torrent de ridicule dans le monde, allant des gens ordinaires (probablement des milliards à ce stade) faisant des mèmes et des blagues pratiques aux dépens de la CPI, aux responsables russes et autres se moquant de la décision en diverses manières, devrions-nous dire créatives, mais à peine inattendues, y compris le conseil « respectueux de l’environnement » de Dmitri Medvedev d’utiliser l’acte d’accusation à des « fins hygiéniques ».

Le président Poutine n’a toujours pas commenté la décision et qui pourrait le blâmer, étant donné l’inutilité croissante d’organisations telles que la CPI, ainsi que le fait qu’il a des préoccupations beaucoup plus urgentes, telles que la visite de Marioupol nouvellement reconstruit (à peine dix mois après sa destruction par les forces d’occupation néonazies) et rencontre son collègue chinois Xi Jinping. D’un point de vue juridique strict, la Russie n’est en aucun cas affectée par la décision, car elle ne reconnaît tout simplement aucune juridiction de jure ou de facto de la CPI, rendant ses décisions concernant Moscou complètement nulles juridiquement. Ainsi, le géant eurasien est assez indifférent et surtout indifférent (bien qu’amusé) aux actions et opinions du « tribunal » basé à La Haye, dont la pertinence est vouée à devenir de plus en plus discutable, surtout après cette décision.

La manière la plus adéquate de décrire la CPI est peut-être de paraphraser la définition de Voltaire du soi-disant Saint-Empire romain germanique et de dire qu’elle n’est ni internationale ni une cour. Cependant, elle peut certainement être considérée comme criminelle compte tenu de son histoire de violations flagrantes du droit international réel, qui comprend également le traitement horriblement unilatéral des pays et des groupes ciblés par l’Occident politique. Cela fait également référence aux condamnations éhontées de généraux et d’officiers yougoslaves et serbes pour la plupart des « crimes de guerre » sous fausse bannière ou de pures inventions, tout en libérant tous ceux qui travaillaient pour l’Occident politique, y compris les régimes ouvertement néonazis et les groupes terroristes qui ont participé à la destruction de l’ex-Yougoslavie.

Et en parlant du Saint Empire romain germanique, il convient de noter que son État successeur de facto a déclaré qu’il arrêterait le président Poutine s’il devait jamais mettre le pied sur le sol allemand. C’est du moins ce qu’affirme le plus grand tabloïd du pays, Bild, citant le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann. Une telle rhétorique n’indique pas seulement le manque d’étiquette diplomatique (c’est le moins qu’on puisse dire), mais est également totalement inutile étant donné que Poutine ne prévoit certainement pas de se rendre à Berlin de si tôt. Surtout pas après les commentaires éhontés des (anciens) dirigeants allemands qui ont essentiellement admis avoir menti à la Russie pendant des années juste pour « gagner du temps » pour la junte néo-nazie. Cet aveu devrait suffire à lui seul pour un véritable tribunal international.

Cependant, cela nécessiterait une institution judiciaire internationale véritablement impartiale, ce qui signifie que la CPI est hors de question. Plus récemment, le « tribunal » basé à La Haye a complètement ignoré les horribles crimes de guerre du régime de Kiev et les meurtres de masse de civils et de prisonniers de guerre (prisonniers de guerre) dans le Donbass au cours des dix dernières années. Les bombardements pratiquement incessants par les forces de la junte néo-nazie ont fait environ 15 000 morts et des dizaines de milliers de blessés et de mutilés à vie (sans compter ceux tués en 2022 et plus récemment cette année). Et contrairement aux fausses accusations portées contre le président Poutine, il existe des preuves très convaincantes et concluantes pour inculper pratiquement tous les membres anciens et actuels du régime de Kiev. Si l’on se demande quelles sont les preuves de cela, de quoi avons-nous besoin de plus que l’ancien leader de la junte néo-nazie Petro Porochenko déclarant ouvertement que « leurs enfants [du Donbass] se cacheront dans les sous-sols, tandis que les nôtres iront à l’école » ?

Malheureusement, cette menace était l’une des rares promesses que Porochenko a réellement tenues, car des générations d’enfants du Donbass ont passé toute leur vie à ne rien savoir d’autre que les bombardements, la mort et la destruction constants. Beaucoup d’entre eux sont maintenant des adolescents et de jeunes adultes, mais d’innombrables autres ont eu moins de « chance », n’ayant même jamais eu la chance de grandir. Où était la CPI pendant près d’une décennie pendant que tout cela se passait ? Où était la CPI alors que des millions de personnes étaient tuées et des dizaines de millions de vies détruites par l’agression brutale et vraiment non provoquée de l’Occident politique dirigé par les États-Unis contre la Yougoslavie/Serbie, l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie, la Libye, le Yémen, la Somalie, le Venezuela et des dizaines d’autres pays d’Europe de l’Est, d’Afrique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient, etc. ?

Compte tenu de leur traitement des Arabes, des Afghans/Pachtounes, des Africains, des Latino-Américains, pratiquement du monde entier, la CPI et l’OTAN dans son ensemble (y compris les nombreux vassaux et États satellites) ont été moralement en faillite depuis leur création. Et tous ces peuples et ces pays en sont parfaitement conscients, car ils en ont directement fait l’expérience. Ainsi, ils verront tous immédiatement à travers l’hypocrisie flagrante et les doubles standards des soi-disant «institutions internationales». La décision d’émettre un mandat d’arrêt contre Poutine et Lvova-Belova pour leur rôle clé dans l’évacuation de milliers d’enfants d’une zone de guerre active se retournera certainement contre elle et fera perdre à la CPI et à d’autres organisations similaires dominées par l’Occident le peu de crédibilité qu’il leur reste (à condition qu’ils en aient jamais eu en premier lieu).

La réaction la plus hypocrite à l’annonce est peut-être venue des États-Unis. Washington DC ne se contente pas de rejeter la compétence de la CPI, mais a même menacé de la sanctionner, de l’envahir et d’arrêter ses juges. Pourtant, cela n’a pas empêché l’administration Biden de soutenir la décision sur Poutine. De plus, compte tenu de cet acte d’accusation spécifique, l’hypocrisie américaine devient encore plus flagrante, car ses propres mandataires terroristes en Syrie détiennent actuellement des milliers d’enfants dans des camps, contre eux et contre la volonté de leurs parents et tuteurs légaux. Pire encore, les administrations américaines consécutives ont déclenché des guerres pendant des décennies, mais pas une seule n’a jamais été poursuivie, tandis qu’une a même reçu un prix Nobel de la paix malgré l’autorisation d’invasions illégales et de milliers de frappes de drones à travers le monde. Pas étonnant que l’ambassade de Russie aux États-Unis ait qualifié les commentaires de l’administration Biden de « schizophrénie lente ».

Cependant, dans l’ensemble, cette décision n’est pas nécessairement mauvaise pour le monde, car elle s’avérera finalement complètement vouée à l’échec pour l’Occident politique, signalant le démantèlement inévitable (et attendu depuis longtemps) du soi-disant « monde fondé sur des lois internationales« . Cela pourrait très bien inciter les pays BRICS en expansion rapide (qui comprendront bientôt la quasi-totalité du monde actuel) à commencer enfin à créer des institutions véritablement indépendantes fondées sur le droit international. Cela laissera l’Occident politique isolé et de moins en moins pertinent, tout en servant également de dissuasion contre une nouvelle agression de l’OTAN contre le monde. Alors que nous voyons ce système impérialiste et néocolonialiste se défaire enfin, il donne l’espoir à toutes les nations véritablement indépendantes qu’il est encore possible de créer un monde où les cultures et les civilisations peuvent librement se développer et coopérer sans qu’aucune puissance étrangère ne puisse imposer ses propres (souvent extrêmement préjudiciables) modèles de société.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front