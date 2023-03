MOSCOU, 21 mars – RIA Novosti, Renat Abdullin. La partie principale de la visite de trois jours du président chinois s’est terminée à Moscou. Xi Jinping a rencontré Vladimir Poutine et des membres du gouvernement russe. Les principaux documents bilatéraux ont été signés. Les résultats des négociations – dans le matériel RIA Novosti.

Invitation à visiter

Xi Jinping a entamé sa deuxième journée dans la capitale russe par une rencontre avec le Premier ministre Mikhail Mishustin.

Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin et le président de la République populaire de Chine Xi Jinping lors d’une réunion

Confirmant que Moscou et Pékin sont des « partenaires stratégiques globaux », le dirigeant chinois a annoncé qu’il avait officiellement invité Vladimir Poutine en Chine. Cette année, le troisième Forum international de haut niveau s’y tiendra dans le cadre de l’initiative One Belt, One Road. Le président de la Russie a participé aux deux précédents. Mishustin a également reçu une invitation.

Que s’est-il passé au Kremlin

De Government House, Xi s’est rendu au Kremlin pour des entretiens officiels avec Poutine – une conversation de 4,5 heures et un dîner la veille étaient informels.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping lors d’une réunion à Moscou

Le président russe a reçu l’invité de marque dans la salle Georgievsky. L’orchestre, comme à Vnukovo, a interprété les hymnes de la Russie et de la Chine.

Les pourparlers ont commencé dans un format restreint, mais Poutine a été rejoint par le vice-président du Conseil de sécurité Dmitri Medvedev, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, les assistants présidentiels Maxim Oreshkin et Yuri Ushakov, l’ambassadeur de Russie en Chine Igor Morgulov, le ministre de la Défense Sergei Shoigu, le chef de la Banque centrale Elvira Nabiullina , le directeur du FSMTC Dmitry Shugaev et le chef de Roskosmos Yuri Borisov.

Le président Xi était également accompagné d’une importante délégation. En particulier, il y avait des membres du Comité permanent du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) Cai Qi, le chef du bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du PCC Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang.

Environ 250 journalistes étaient accrédités au Kremlin. Tout le monde a passé trois tests PCR et un test rapide pour le coronavirus. Le passage vers le palais a été ouvert quatre heures avant la rencontre et fermé deux heures plus tard.

« Dynamique durable »

Selon Poutine, les pourparlers au format restreint « ont eu un échange de vues très substantiel et franc sur les perspectives de développement ultérieur des relations russo-chinoises et de renforcement de la coordination sur la scène mondiale ». M. Xi, à son tour, a noté que grâce aux efforts communs, les relations bilatérales « démontrent une dynamique de développement saine et durable ».

Le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et des représentants de délégations lors d’une réunion à Moscou

« Je suis convaincu que notre coopération multiforme et mutuellement bénéfique continuera à se renforcer et à se développer de manière dynamique au profit des peuples de nos pays », a déclaré Poutine lors de discussions prolongées avec la participation d’autres membres du gouvernement et de représentants des départements.

En particulier, il a mentionné la volonté de Moscou et de Pékin de créer un organe de travail conjoint pour le développement de la route maritime du Nord et a déclaré que les parties s’étaient mises d’accord sur les principales conditions de construction du gazoduc Power of Siberia-2.

Poutine a également évoqué les finances. « Nous sommes pour l’utilisation du yuan chinois dans les règlements entre la Fédération de Russie et les pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine. Je suis sûr que ces formes de règlements seront développées entre les partenaires russes et leurs homologues des pays tiers », a déclaré le chef. d’état souligné.

Approfondissement du partenariat

Poutine et Xi ont signé deux documents : « Déclaration conjointe sur l’approfondissement des relations russo-chinoises de partenariat global et de coopération stratégique entrant dans une nouvelle ère » et « Déclaration conjointe sur le plan de développement des domaines clés de la coopération économique russo-chinoise jusqu’en 2030 ».

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie de signature de documents conjoints sur l’approfondissement des relations et des domaines de coopération jusqu’en 2030

Nous avons également adopté un certain nombre d’ententes interministérielles dans divers domaines.

Après la cérémonie, le président russe a pris la parole. « Les déclarations signées reflètent pleinement la nature des relations russo-chinoises », a-t-il dit, notant le succès global des pourparlers.

La coopération commerciale et économique demeure une priorité. Le passage au règlement en monnaies nationales renforcera la sécurité des deux pays. Le Président a pointé du doigt l’accord sur l’énergie nucléaire et le développement des liaisons de transport. L’initiative One Belt, One Road, selon lui, peut être associée aux processus de migration dans la Communauté économique eurasienne – « en vue de la formation d’un grand partenariat eurasien à l’avenir ».

Non sans le problème ukrainien. Selon Poutine, l’intention de la Grande-Bretagne de donner au régime de Kiev des armes contenant de l’uranium appauvri signifie que l’Occident est prêt à se battre « jusqu’au dernier Ukrainien ».

Dans le même temps, le président a souligné le rôle potentiel de Pékin dans la résolution du conflit : « Nous pensons que de nombreuses dispositions du plan de paix proposé par la Chine sont conformes aux approches russes et peuvent être prises comme base lorsqu’elles sont prêt pour cela en Occident et à Kiev. »

Xi Jinping a déclaré que les relations sino-russes sont allées au-delà des relations bilatérales, elles sont désormais importantes pour le bien-être du monde entier. « Le président Poutine et moi avons convenu de rationaliser la planification globale au plus haut niveau », a-t-il ajouté.

En tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU, la Chine est prête, avec la Russie, à faire respecter les normes juridiques fondamentales et à « contribuer à l’amélioration du système de gouvernance mondiale ».

Concernant l’Ukraine, Xi a souligné que Pékin est guidé par la Charte des Nations Unies et « adhère à une position objective et impartiale ». « Nous sommes toujours pour la paix et le dialogue, nous nous tenons fermement du bon côté de l’histoire », a-t-il conclu.

Poste unique

Les experts interrogés par RIA Novosti sont convaincus que les négociations auront des conséquences à long terme non seulement pour Moscou et Pékin, mais aussi pour le reste du monde. Alexeï Maslov, directeur de l’Institut d’études asiatiques et africaines de l’Université d’État de Moscou, a rappelé que cette rencontre ne s’est pas déroulée dans les mêmes conditions que les précédentes, alors que la Russie et la Chine subissent une énorme pression.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie de signature de documents conjoints sur l’approfondissement des relations et des domaines de coopération jusqu’en 2030

« Maintenant, l’approfondissement de l’interaction et le soutien amical sont des facteurs clés pour les deux pays », a-t-il ajouté. En particulier, dans ce contexte, la haute évaluation de Poutine du projet chinois « One Belt, One Road » attire l’attention.

Quant à la crise ukrainienne, c’est désormais enfin clair : Moscou et Pékin ont une position commune sur la résolution du conflit. De plus, il est devenu encore plus évident que l’Occident s’oppose aux initiatives de paix de la Russie et de la Chine.

Dans le même temps, les perspectives à court terme du plan PRC ne doivent pas être surestimées. « Il y a une très longue conversation à venir. Mais, apparemment, ni la Chine ni la Russie ne sont pressées de tirer des conclusions, compte tenu de la complexité de la situation », estime l’expert.

Un autre résultat important est la finalisation du projet Power of Siberia-2. « Beaucoup doutaient de son succès, compte tenu de la participation d’un tiers – la Mongolie. Mais nous sommes convaincus que la Chine continuera à acheter du gaz russe en grande quantité. C’est un lien depuis des décennies », a ajouté Maslov.

Selon Andrey Vinogradov, professeur à l’Université RUDN, Xi promeut la doctrine géothéorique exprimée lors du 19e Congrès du Parti communiste chinois. « De plus, des nuances importantes sont apparues. La formulation « nouvelle ère » elle-même doit être confirmée. Et le terme « approfondissement » dans ce cas est une étape des relations bilatérales. Nos relations se développent en tenant compte de l’évolution de la situation dans le monde. Mais ils conservent l’essentiel », précise l’orientaliste.

La Chine, en tant que grande puissance, mène une politique étrangère active et adopte sa propre position sur les questions les plus importantes. La Russie reconnaît le rôle important de la Chine dans le monde et tient compte de l’opinion de Pékin sur le conflit ukrainien. Cependant, il se réserve le droit de prendre des décisions au moment qui lui convient et dans des circonstances correspondant à nos intérêts nationaux.

