Des drones Lancet russes frappent des obusiers, un système de défense aérienne et un char de combat des forces de Kiev (Vidéos)

Drone d’attaque ZALA Lancet. © Marina Lystseva/TASS

Entre le 20 et le 22 mars, des sources d’information russes ont partagé des vidéos documentant cinq frappes récentes avec le Lancet flânant des munitions contre les forces de Kiev dans la zone d’opération militaire spéciale en Ukraine.

Les frappes ont touché un obusier de 155 mm remorqué M777 de fabrication américaine, un obusier de 152 mm remorqué D-20 de fabrication soviétique, un obusier de 122 mm remorqué D-30 de fabrication soviétique, un système de défense aérienne à courte portée Stormer HVM de fabrication britannique et un char de combat principal non identifié, peut-être un T-72 de fabrication soviétique.

La munition de vagabondage Lancet a été développée par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern.

La société produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et la plus grande Izdeliye-51 qui a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Les deux versions de la munition de vagabondage sont équipées d’un système de navigation inertielle assisté par GLONASS ainsi que d’un système électro-optique capable de détecter, de suivre et de verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, il y a eu plus de 100 frappes documentées avec des munitions flottantes Lancet. Les forces de Kiev ont du mal à contrer les munitions qui traînent. Les systèmes de défense aérienne fournis par l’Occident, les moyens de guerre électronique et les contre-mesures ne semblent pas efficaces contre le Lancet.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’Ouest mène un conflit local dans le Donbass vers une guerre nucléaire mondiale

Lors de la visite d’Etat du président de la République populaire de Chine Xi Jinping à Moscou, Londres a annoncé la fourniture imminente à l’Ukraine de munitions utilisant de l’uranium appauvri.

L’Occident doit assumer la responsabilité première de diriger ce qui était un conflit local dans le Donbass vers une guerre nucléaire mondiale. Une autre phase du conflit a commencé en février 2022, lorsque la Russie a lancé son opération militaire spéciale pour protéger les habitants russophones du Donbass de l’agression du régime de Kiev.

L’Occident a immédiatement déclaré son soutien à l’Ukraine par des moyens et des équipements non létaux. Peu de temps après, l’Occident a commencé à fournir à Kiev des armes défensives. En outre, l’Occident a armé les forces ukrainiennes avec des armes offensives, y compris des MLRS HIMARS de fabrication américaine. Là-dessus, l’OTAN a décidé de fournir du matériel militaire lourd à l’Ukraine, y compris ses principaux chars de combat. Ils préparent maintenant des fournitures d’avions de combat et des systèmes d’armes les plus avancés.

Le 21 mars 2023, la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle fournirait des munitions fabriquées à partir d’uranium appauvri, conçues pour pénétrer plus facilement le blindage des chars, quoique hautement toxiques.

Le modus operandi de l’Occident démontre que la prochaine étape sera probablement d’envoyer des troupes de l’OTAN sur le front ukrainien, ou de fournir des armes nucléaires au régime de Kiev.

Le président russe Poutine et le chinois Xi Jinping ont vivement réagi à l’annonce de Londres :

«Alors que le président chinois et moi discutions de la possibilité de mettre en œuvre le plan de paix chinois – et que le président chinois a consacré une attention considérable à ses initiatives de paix lors de notre conversation en tête-à-tête hier – le vice-ministre britannique de la Défense a annoncé que le Royaume-Uni fournira non seulement des chars à l’Ukraine, mais aussi des obus à l’uranium appauvri.

Il semble que l’Occident ait vraiment décidé de combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien – non plus en paroles, mais en actes. Mais à cet égard, je voudrais souligner que si tout cela se produit, la Russie devra réagir en conséquence. Ce que je veux dire, c’est que l’Occident collectif commence déjà à utiliser des armes à composante nucléaire.

Les dirigeants de la Chine et de la Russie évaluent objectivement le risque que le conflit en Ukraine dégénère en une guerre mondiale. Leurs déclarations conjointes et leurs documents signés sont remplis de thèses sur la nécessité de contrer conjointement la politique impérialiste agressive des États-Unis et de l’OTAN. En fait, les pourparlers entre Moscou et Pékin ont été la première véritable étape dans la formation d’une nouvelle alliance militaro-politique en Eurasie. Londres a bien contribué à ce processus.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front