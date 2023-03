Poutine: la Russie sera obligée de répondre aux armes à composante nucléaire

Poutine: la Russie réagira à l’utilisation d’armes nucléaires par l’Occident

MOSCOU, 21 mars – RIA Novosti. La Russie sera obligée de réagir si le collectif occidental commence à utiliser des armes à composante nucléaire, a déclaré le président Vladimir Poutine après des entretiens avec le président chinois Xi Jinping.

Le fait qu’une telle possibilité existe, le chef de l’Etat s’est exprimé après la parution d’informations sur les projets britanniques de fournir à l’Ukraine des obus à l’uranium appauvri, un composant toxique qui constitue une menace pour la santé humaine.

« Aujourd’hui, on a appris que le Royaume-Uni, par l’intermédiaire du chef adjoint du ministère de la Défense du pays, avait annoncé non seulement la fourniture de chars à l’Ukraine, mais également des obus à l’uranium appauvri. Il semble que l’Occident ait vraiment décidé de combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien non pas en paroles, mais en actes », a noté Poutine.

Les troupes américaines ont utilisé des cartouches d’uranium appauvri pendant l’opération Tempête du désert, le bombardement de la Yougoslavie et l’invasion de l’Irak en 2003. Comme l’ont noté les experts, cela peut entraîner des épidémies de cancer. Selon l’expert militaire Konstantin Sivkov, l’utilisation de tels projectiles doit être considérée comme une « arme sale » : la poussière d’uranium déposée au sol est radioactive, extrêmement toxique et non sujette à décontamination.

Selon le président, si tout cela s’avère vrai, la Russie sera obligée de réagir en conséquence.

« Cela signifie que l’Occident collectif commence déjà à utiliser des armes à composante nucléaire », a-t-il expliqué.

La sous-secrétaire britannique à la Défense, Annabelle Goldie, a déclaré mardi après-midi qu’en plus d’envoyer un escadron de chars de combat Challenger 2 en Ukraine, Londres transférerait également des munitions, y compris des obus perforants contenant de l’uranium appauvri, aux forces armées ukrainiennes.

Konstantin Gavrilov, chef de la délégation russe aux pourparlers de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, a noté qu’en janvier, Moscou avait déjà averti que les chars Leopard 2, les véhicules de combat d’infanterie Bradley et Marder fournis par les forces armées ukrainiennes pourraient transporter des sous-marins. -obus perforants de calibre avec des noyaux d’uranium. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a quant à lui souligné que la Russie « avait quelque chose à répondre ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti