Poutine: le plan de la Chine pour l’Ukraine peut être pris comme base pour résoudre le conflit

Poutine: le plan de la Chine pour l’Ukraine peut être considéré comme la base d’un règlement pacifique du conflit

MOSCOU, 21 mars – RIA Novosti. Le règlement de la situation en Ukraine peut s’appuyer sur le plan de paix proposé par la Chine, a déclaré Vladimir Poutine à l’issue d’entretiens avec le président chinois Xi Jinping au Kremlin.

« Bien sûr, nous n’avons pas ignoré la situation autour de l’Ukraine. Nous pensons que bon nombre des dispositions du plan de paix présenté par la Chine sont conformes aux approches russes et peuvent être considérées comme la base d’un règlement pacifique, quand ils seront prêts pour cela en Occident et à Kiev. Cependant, jusqu’à présent, nous n’avons pas observé une telle préparation de leur part. »

Vladimir Poutine

À son tour, le dirigeant chinois a noté que Pékin défendait la paix et le dialogue dans la situation ukrainienne.

« Le mois dernier, la Chine a publié la position de la Chine sur un règlement politique de la crise ukrainienne. Je voudrais souligner que sur ce règlement, nous sommes constamment guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, adhérons à une position objective et impartiale, et promouvoir activement la réconciliation et la reprise des négociations. Notre position est basée sur l’essence même de la question et la vérité. Nous sommes toujours pour la paix et le dialogue, nous nous tenons fermement du bon côté de l’histoire.

Xi Jinping

Président de la République populaire de Chine

Les négociations ont été constructives

Dans l’ensemble, les discussions avec le président chinois ont été fructueuses et constructives, a déclaré Poutine. Dans un communiqué de presse, il a souligné :

Moscou et Pékin s’opposent fermement à la violation des intérêts d’autres pays dans le but d’obtenir des avantages ;

️La Russie travaillera sur des plateformes internationales pour former un grand partenariat eurasien à l’avenir ;

il existe des possibilités d’augmenter les exportations de viande et de céréales de la Russie vers la Chine ;

discuté en détail des questions de coopération énergétique, qui progresse à un bon rythme ;

L’approvisionnement en GNL de la Russie vers la Chine augmentera, Moscou est prête à augmenter l’approvisionnement ininterrompu en pétrole ;

les relations entre les deux pays sont au plus haut niveau de l’histoire.

Poutine et Xi Jinping ont également signé des déclarations conjointes « Sur l’approfondissement du partenariat global et de la coopération stratégique entrant dans une nouvelle ère » et « Sur le plan de développement des domaines clés de la coopération économique russo-chinoise jusqu’en 2030 ».

Le plan de Pékin pour un règlement en Ukraine

En février, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration en 12 points sur le règlement de la crise ukrainienne. Parmi les principaux paramètres : le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les pays, la reprise du dialogue direct entre Moscou et Kiev, un appel à empêcher une nouvelle escalade.

Comme l’a souligné le Kremlin, ce document est conforme à l’approche de la Russie. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Moscou appréciait hautement la volonté de la Chine de contribuer au règlement du conflit en Ukraine par des moyens pacifiques.

Dans le même temps, les propositions de Pékin ont été critiquées à Kiev. Comme l’a dit Mikhail Podolyak, conseiller du chef de cabinet du président ukrainien, il ne s’agit pas d’une « proposition logistique réfléchie », mais de « principes très généraux ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti