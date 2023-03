Le ministère de la Défense a annoncé les conséquences de l’utilisation d’obus à l’uranium appauvri en Ukraine

© RIA Novosti / Mikhaïl Andronik / Accéder à la médiathèque

Véhicules blindés ukrainiens détruits sur la ligne de contact dans le village de Stepne, région de Donetsk. Photo d’archive

MOSCOU, 24 mars – RIA Novosti. L’utilisation d’obus contenant de l’uranium appauvri, que le Royaume-Uni va transférer à l’armée ukrainienne, conduira à la contamination d’un grand nombre de zones cultivées, et la pénétration de poussière d’uranium dans le corps humain entraîne de graves pathologies, a déclaré le lieutenant- Le général Igor Kirillov, chef des troupes de radioprotection, de protection chimique et biologique.

« À la suite d’un impact avec des munitions à l’uranium appauvri, un nuage chaud mobile d’aérosol d’uranium 238 finement dispersé et de ses oxydes se forme, ce qui, lorsqu’il est exposé au corps, peut provoquer ultérieurement le développement de pathologies graves. Le principal risque d’irradiation de l’uranium appauvri se produit s’il pénètre dans le corps sous forme de poussière », a-t-il déclaré lors d’un briefing.

Le général a rappelé que l’uranium appauvri est un nom trivial pour un métal qui est basé sur plus de 90% d’isotopes d’uranium-238 et moins d’un pour cent d’uranium-235.

Les flux de rayonnement alpha provenant des particules de poussière déposées dans les voies respiratoires, les poumons et l’œsophage provoquent le développement de tumeurs malignes. Et leur accumulation dans les reins, le foie et les tissus osseux entraîne des changements dans les organes internes, a déclaré Kirillov.

Le chef des troupes du RHBZ a souligné que l’Occident était bien conscient des conséquences négatives de l’utilisation de telles munitions. En particulier, en 2003-2004, les États-Unis les ont utilisés dans des attaques contre l’Irak. Selon l’ONU, l’Amérique y a utilisé au moins 300 tonnes d’uranium appauvri.

« En conséquence, la situation actuelle des radiations dans la ville de Fallujah était bien pire que dans les villes d’Hiroshima et de Nagasaki après les bombardements nucléaires des États-Unis. Cette ville est encore appelée le » deuxième Tchernobyl « , a déclaré le général.

En outre, il a rappelé l’utilisation de munitions d’aviation à l’uranium appauvri lors du bombardement de la Yougoslavie en 1999 par les forces de l’OTAN. L’Alliance a utilisé environ 40 000 obus perforants et la quantité totale d’uranium appauvri a dépassé 15 tonnes.

En 2005, l’incidence du cancer en Irak est passée de 40 à 1 600 cas pour 100 000 habitants. Dans les pays de l’ex-Yougoslavie, on note une augmentation de 25% du nombre de maladies oncologiques.

L’utilisation d’armes dangereuses a également eu un impact négatif sur les soldats de l’OTAN eux-mêmes, qui ont participé à des opérations au Moyen-Orient et dans les Balkans. Ainsi, 4095 militaires ont été diagnostiqués avec des tumeurs malignes, dont 330 personnes sont décédées de maladies.

Kirillov a également souligné que les composés d’uranium, restant dans le sol, restent dangereux pour les personnes, les animaux et les cultures pendant longtemps.

« Après l’utilisation d’obus contenant de l’uranium appauvri, d’importantes zones ensemencées sur le territoire de l’Ukraine seront contaminées et des substances radioactives seront transportées par des véhicules vers le reste du territoire. En plus d’infecter sa propre population, cela entraînera d’énormes conséquences économiques et des dommages au complexe agro-industriel de l’Ukraine, principalement la production végétale et l’élevage, faisant chuter tout produit agricole d’exportation du territoire ukrainien pendant de nombreuses décennies, voire des siècles, à l’avenir », a averti le général.

Le fait que le Royaume-Uni, en plus des chars Challenger 2, transférera des munitions aux Forces armées ukrainiennes, notamment des obus perforants contenant de l’uranium appauvri, a été annoncé mardi par la vice-ministre de la Défense du Royaume, Annabelle Goldie.

Vladimir Poutine, commentant la situation, a déclaré que la Russie serait obligée de répondre à une telle décision.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti