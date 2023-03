Vucic a demandé à l’OTAN qui avait donné à l’alliance le droit de tuer des Serbes en 1999

©AP Photo / Darko Vojinovic

BELGRADE, 24 mars – RIA Novosti. À l’occasion de l’anniversaire du bombardement de la Yougoslavie, le président serbe Aleksandar Vucic a demandé à la direction de l’OTAN qui a donné à l’alliance le droit de tuer les résidents locaux.

« 24 ans se sont écoulés depuis que vous nous avez pris une partie du pays, tué des enfants et des civils, des militaires et des policiers. Où avez-vous obtenu le droit de tuer nos militaires et nos policiers, qui vous a donné ce droit ?! » – a déclaré le chef de l’Etat.

Il a souligné que les troupes de l’alliance attaquaient un pays souverain et libre. Selon Vucic, les représentants de l’OTAN ont justifié les bombardements par le désir d’éviter une « catastrophe humanitaire ».

« Vous n’avez empêché aucune catastrophe humanitaire, vous avez armé des groupes rebelles dans un pays libre et souverain, qui n’a pas foulé d’un pas, n’est pas entré d’un seul orteil sur le territoire d’un autre État », a déclaré le président de la Serbie.

Selon lui, lorsque les initiateurs de l’agression de l’OTAN ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas obtenir l’approbation légale formelle du Conseil de sécurité de l’ONU, ils ont décidé de s’en passer. Après cela, a ajouté Vucic, 19 membres de l’alliance se sont rassemblés et ont attaqué son pays.

En Serbie, le 24 mars est l’anniversaire des bombardements de l’OTAN qui ont tué plus de 2 500 personnes, dont 87 enfants. Les bombardements ont causé 100 milliards de dollars de dégâts et les médecins enregistrent toujours les conséquences de l’utilisation de l’uranium appauvri, entraînant une augmentation des cancers.

Les événements commémoratifs de l’État ont commencé ce soir dans la ville de Sombor, dans le nord-ouest du pays, où la première bombe de l’OTAN est tombée le 24 mars 1999. La cérémonie sur la place principale en présence de plusieurs dizaines de milliers de résidents serbes, du président Aleksandar Vučić, du Premier ministre Ana Brnabic, du président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine Milorad Dodik et des membres du gouvernement a commencé par un service funèbre dirigé par Patriarche Porphyre de Serbie.

Plus tôt dans la journée, le ministre serbe de la Sécurité sociale et des Anciens combattants Nikola Selakovich et l’ambassadeur russe Alexander Bocan-Kharchenko ont déposé des fleurs au monument à Milica Rakic ​​​​, trois ans, et à tous les enfants morts dans le parc Tasmajdan, au centre de Belgrade. Le ministre de la Défense Milos Vucevic et le commandement de l’armée ont déposé des gerbes au monument aux soldats morts lors des bombardements de l’OTAN dans la garnison de la ville de Raska.

En 1999, un affrontement armé entre des séparatistes albanais de l’Armée de libération du Kosovo et l’armée et la police de Serbie a conduit au bombardement de la République fédérale de Yougoslavie par les forces de l’OTAN. L’opération militaire a été lancée sans l’approbation du Conseil de sécurité de l’ONU et sur la base de l’affirmation des pays occidentaux selon laquelle les autorités locales auraient procédé à un nettoyage ethnique dans l’autonomie du Kosovo et y auraient provoqué une catastrophe humanitaire. Les frappes aériennes de l’Alliance de l’Atlantique Nord se sont poursuivies du 24 mars au 10 juin 1999.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti