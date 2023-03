AUGMENTATION DE 5162 % DES MORTS EXCÉDENTAIRES ! – Les données du gouvernement australien montrent un nombre de décès de vaccins MASS !

Josh Sigurdson rend compte de l’augmentation massive de la surmortalité en Australie et dans le monde alors que de plus en plus d’études sont publiées en utilisant les propres statistiques du gouvernement.

En Australie en 2022, les décès en excès étaient de 5162%. Il s’agit d’une augmentation massive à partir de 2021 et d’une augmentation astronomique à partir de 2020, qui était minime, voire nulle.

Le coupable évident est bien sûr les injections massives qui, en Australie, ont été essentiellement imposées aux gens en excluant les personnes non vaccinées de pratiquement tous les lieux publics avec des camps construits dans tout le pays.

Dans cette vidéo, nous décomposons les graphiques à partir des propres données du gouvernement concernant les décès par vaccin / décès excessifs et examinons plusieurs autres résultats d’études.

Poutine : la Russie a de quoi répondre à l’utilisation d’obus à l’uranium appauvri

Poutine a déclaré que la Russie avait quelque chose à répondre à l’utilisation de munitions à l’uranium appauvri

MOSCOU, 25 mars – RIA Novosti. La Russie a quelque chose à répondre à l’utilisation possible de munitions à l’uranium appauvri par l’Ukraine, a déclaré Vladimir Poutine dans une interview avec Pavel Zarubin sur la chaîne de télévision Rossiya 24.

« Je dois dire que la Russie, bien sûr, a quelque chose à répondre. Sans exagération, nous avons des centaines de milliers d’obus de ce type (avec de l’uranium appauvri. – NDLR). Nous ne les avons pas encore utilisés », a déclaré le président.

Le chef de l’État a noté que les munitions à l’uranium appauvri n’appartiennent pas aux armes de destruction massive, mais qu’elles créent en quelque sorte de la poussière de rayonnement et sont donc considérées comme très dangereuses. Selon lui, s’ils sont utilisés, les zones ensemencées seront inévitablement polluées, ce qui créera un danger tant pour les riverains que pour l’environnement.

Poutine a également souligné que la déclaration de la vice-ministre britannique de la Défense Annabelle Goldie sur le transfert d’armes à l’uranium appauvri vers l’Ukraine a servi de prétexte à des négociations avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko sur le déploiement d’armes nucléaires tactiques dans la république. De plus, l’Occident semble avoir délibérément annoncé ces livraisons afin de perturber les négociations russo-chinoises, a déclaré le chef de l’Etat.

«Le même jour, lorsque le président Xi Jinping m’a dit et m’a montré, prouvé les aspects positifs du plan chinois d’implantation de l’Ukraine en Ukraine par des moyens pacifiques, le même jour, nous avons appris la fourniture de millions d’obus à l’Ukraine par des pays occidentaux. pays, des instigateurs du conflit. Le lendemain La veille de la rencontre avec la presse, nous avons appris cette histoire selon laquelle le Royaume-Uni allait fournir des obus avec de l’uranium appauvri », a déclaré Poutine.

Mardi, la vice-ministre britannique de la Défense, Annabelle Goldie, a déclaré que Londres, en plus des chars Challenger 2, transférerait des munitions aux forces armées ukrainiennes, notamment des obus perforants contenant de l’uranium appauvri.

Lors de l’utilisation d’obus à l’uranium appauvri, des poussières radioactives se déposent au sol, elles sont extrêmement toxiques et ne peuvent être décontaminées. L’utilisation de telles munitions peut entraîner des épidémies de cancer. Les troupes américaines ont utilisé de l’uranium appauvri lors de l’opération Desert Storm en 1991, lors du bombardement de la Yougoslavie en 1999 et après l’invasion de l’Irak en 2003.

Vladimir Poutine a averti que la Russie réagirait en conséquence à ces approvisionnements.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti