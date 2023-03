Drone d’attaque ZALA Lancet. © Marina Lystseva/TASS

L’armée russe a détruit deux autres obusiers de fabrication occidentale des forces de Kiev en utilisant des munitions avancées Lancet.

Les 25 et 26 mars, deux vidéos ont fait surface en ligne montrant des frappes contre un FH70 et un M777 remorqué des obusiers de 155 mm des forces de Kiev sur un front non spécifié dans la zone d’opération militaire spéciale. Les deux obusiers ont reçu des coups directs.

Le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov, produit deux versions du Lancet, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et le plus grand Izdeliye-51 qui a une autonomie d’une heure et est armé d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Les deux versions de la munition vagabonde sont équipées d’un système électro-optique qui peut détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

L’obusier FH70 a une portée de 24 kilomètres ou jusqu’à 30 kilomètres avec des obus à portée étendue. L’obusier peut tirer une rafale de trois coups en 15 secondes grâce à un système de chargement semi-automatique unique qui se compose d’un plateau de chargement et d’un chargeur automatique de tubes. L’Ukraine a reçu dix obusiers de ce type d’Italie et plus tard 24 autres d’Estonie.

L’obusier M777 a une cadence de tir maximale de sept coups par minute avec une portée allant jusqu’à 40 kilomètres lors du tir d’obus à guidage de précision M982 Excalibur. Les forces de Kiev ont reçu jusqu’à présent 152 obusiers de ce type. Les États-Unis en ont fourni 142, tandis que le Canada en a fourni quatre et l’Australie six.

De nombreux obusiers FH70 et M777 ont déjà été détruits ou endommagés par l’armée russe, principalement avec des tirs d’artillerie et des munitions qui traînent.

Les forces de Kiev ont encore du mal à égaler la puissance de feu et la précision de l’armée russe, malgré la réception de plus de 800 systèmes d’artillerie de leurs alliés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front