Au milieu des énormes manifestations israéliennes en cours, qui sont largement décrites comme les plus importantes de l’histoire du pays, le Premier ministre assiégé Benjamin Netanyahu devrait annoncer sous peu qu’il suspend la législation de révision judiciaire de sa coalition. Il a également pour la première fois mis en garde le pays contre la chute dans la violence.

Lorsqu’il a signalé qu’il renoncerait désormais à la refonte controversée (au moins temporairement) – considérée comme une prise de pouvoir radicale – et après la fermeture des banques et des magasins lors d’une grève nationale, le shekel s’est apprécié par rapport au dollar et les actions israéliennes ont immédiatement augmenté. Le shekel dans les échanges tôt le matin a augmenté de plus de 1% à 3,55 contre le dollar sur les rapports selon lesquels il y aura un demi-tour.

Netanyahu va suspendre immédiatement le plan de refonte judiciaire israélien après le chaos des protestations, les grèves et les fermetures

Les manifestations, qui ont pris de l’ampleur et se sont propagées pendant des jours, ont atteint des proportions épiques dimanche et dans la nuit de lundi à lundi avec le licenciement par choc du ministre de la Défense Yoav Gallant en raison de son appel à la suspension de la législation de révision judiciaire tout en affirmant que le plan « créerait un une fracture interne qui constitue une menace claire et immédiate pour la sécurité nationale d’Israël ».

Des scènes chaotiques ont émergé montrant plus de 100 000 manifestants israéliens bloquant l’autoroute principale de Tel-Aviv, avec des milliers également rassemblés devant la résidence de Netanyahu à Jérusalem. La situation est toujours dangereuse, selon le Times of Israel :

Le chef d’état-major de Tsahal, Herzi Halevi, publie une lettre publique adressée à tous les militaires actifs et de réserve, affirmant qu’Israël « n’a jamais connu de tels jours de menaces extérieures combinées à une tempête intérieure« . « C’est le moment de prendre des responsabilités », écrit-il au milieu d’énormes manifestations à l’échelle nationale après le limogeage du ministre de la Défense Yoav Gallant.

Il a essentiellement dit que le plan de refonte ne valait pas une guerre civile.

L’ambassade d’Israël à Washington a annoncé sa fermeture sur fond de protestations à l’étranger et d’informations selon lesquelles du personnel aurait quitté son poste en signe de protestation…

l’ambassade d’Israël a fermé aujourd’hui « jusqu’à nouvel ordre » https://t.co/Fo7iTH5uW1 – Jake Sherman (@JakeSherman) 27 mars 2023

Même les sites McDonald’s en Israël ont fermé partout dans le pays en raison des travailleurs du secteur privé qui se sont joints aux employés municipaux dans la grève de protestation.

Des manifestations ont éclaté dans tout Israël après que Netanyahu a limogé le ministre de la Défense Yoav Gallant qui avait appelé à geler la refonte judiciaire prévue. Des milliers de manifestants en colère sont descendus dans les rues à 150 __cpLocations à travers le pays selon la police. pic.twitter.com/EO8OsiDq8M – Middle East Eye (@MiddleEastEye) 27 mars 2023

Mais alors que la dissidence et le chaos se sont déchaînés même au sein du parti du Likoud du Premier ministre, étant donné que certains responsables sont allés sur les chaînes de télévision publiques pour montrer leur désapprobation de la refonte judiciaire, certains ministres puissants promettent toujours de suivre l’exemple de Netanyahu.

Selon les dernières nouvelles d’Axios, « Lundi, dans un tournant dramatique, le ministre de la Justice Yariv Levin, qui avait également menacé de démissionner, a publié une déclaration soulignant qu’il respecterait toute décision prise par Netanyahu concernant la refonte judiciaire. Il a également déclaré qu’il travaillerait à stabiliser la coalition afin d’empêcher le gouvernement de s’effondrer. L’annonce de Levin a donné à Netanyahu un soutien important pour suspendre la législation.

CHAOS EN ISRAËL : – Grande manifestation en Israël – 700 000 personnes manifestent activement (en croissance). – Les FDI ont levé leur « alerte » en raison de la perte de contrôle à l’intérieur du pays. – Grève générale déclarée. – Le Premier ministre Netanyahu a limogé le ministre de la Défense Gallant. pic.twitter.com/LHAxxe5luG – Mondial : Military-Info (@Global_Mil_Info) 26 mars 2023

Pour la première fois de l’histoire, le principal syndicat israélien, ainsi que des dirigeants des banques et de l’ensemble du secteur des affaires, ont déclaré une grève générale exigeant que le gouvernement arrête le plan de refonte du système judiciaire.

Aujourd’hui (27/03), la Histadrut, le plus grand syndicat d’Israël, a ordonné à tous les employés du gouvernement de se mettre en grève, y compris les missions diplomatiques d’Israël dans le monde. L’ambassade d’Israël sera fermée aujourd’hui jusqu’à nouvel ordre et aucun service consulaire ne sera fourni. – Elad Strohmayer (@EladStr) 27 mars 2023

Et la pression sans précédent a semblé fonctionner, du moins pour le moment.

