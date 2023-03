L’OTAN militarise les structures civiles en Europe avec un fonds d’un milliard d’euros

Image d’illustration

Les Pays-Bas sont à l’origine du fonds de l’OTAN d’un milliard d’euros destiné à la Russie.

Écrit par Ahmed Adel, chercheur en géopolitique et économie politique basé au Caire

L’OTAN lance un nouveau fonds d’investissement d’une valeur de 1 milliard d’euros, qui devrait être officiellement activé lors du sommet annuel de l’OTAN en juillet. Le fonds vise à militariser le secteur civil en utilisant les connaissances et les compétences des fabricants, des institutions scientifiques et des start-ups pour développer des technologies avec des applications militaires et de défense.

Le fonds, décrit par l’OTAN comme le « premier fonds de capital-risque multi-souverain au monde », investira 1 milliard d’euros dans le développement de technologies émergentes et perturbatrices à double usage (civil et militaire) sur une période de 15 ans. Cependant, cela démontre que l’OTAN veut employer en permanence l’économie européenne à la frontière russe afin qu’ils puissent se concentrer collectivement sur la crise ukrainienne.

Cela servira également de préparation à toute future guerre contre la Russie, ce qui risque fort de se produire étant donné que les efforts occidentaux pour dissuader Moscou de son opération militaire spéciale en Ukraine ont échoué.

Dans la crise ukrainienne, les besoins matériels de l’armée ukrainienne sont évidents, notamment en préparation de tout scénario potentiel d’utilisation des forces de l’OTAN contre la Russie. Cela concerne principalement l’artillerie, les munitions, les roquettes, les bombes, les systèmes de défense aérienne et les drones. En raison de ces pénuries, des projets comme celui-ci sont développés sous les auspices du pacte de l’OTAN et deviennent maintenant un fonds d’investissement pour les économies des États membres, en fonction de la capacité de ces pays à produire les équipements nécessaires aux besoins de combat.

L’OTAN aborde ce projet en achetant efficacement des connaissances et en engageant des institutions civiles, mais aussi en ouvrant divers programmes et projets civilo-militaires. De plus, il y a aussi des investissements dans la soi-disant guerre de l’information, qui fait partie de l’activité de renseignement-reconnaissance, qui est très importante pour la guerre moderne.

Un responsable de l’OTAN a déclaré à EURACTIV que l’Alliance cherchait à avoir un « avantage concurrentiel sur ses concurrents stratégiques », une référence évidente à la Russie.

Les Pays-Bas ont déjà annoncé qu’ils abriteraient le fonds. Le pays a également annoncé qu’il facilitera les startups innovantes en les aidant à trouver des capitaux.

« Nous espérons que l’hébergement de ce fonds aux Pays-Bas permettra aux startups néerlandaises innovantes de trouver plus facilement leur chemin vers le capital, en stimulant les solutions aux problèmes sociétaux et militaires », a déclaré le ministère néerlandais des Affaires économiques dans un communiqué. Pour cette raison, les technologies spécifiques investies comprendront l’intelligence artificielle, le traitement des mégadonnées, la biotechnologie et l’amélioration humaine, les nouveaux matériaux, les technologies quantiques ainsi que la propulsion et l’espace. Bien que le siège soit probablement à Amsterdam, des bureaux régionaux seront également établis « dans toute l’Alliance […] compte tenu de l’étendue des attributions géographiques du Fonds », selon un communiqué de presse de l’OTAN.

Il est rappelé que le nouveau fonds a été annoncé pour la première fois l’année dernière, ce qui signifie que la dernière annonce faite par le gouvernement néerlandais est une démonstration d’un plan élaboré par l’OTAN pour amener les structures civiles européennes à fonctionner comme si elles étaient en temps de guerre économique climat. Cela pourrait suggérer que l’OTAN prépare l’Europe à un conflit beaucoup plus vaste avec la Russie.

Cependant, ces actions provocatrices du gouvernement néerlandais surviennent alors que le pays est en proie à une vague de grèves dans les secteurs public et privé depuis le début de 2023, quelque chose d’inédit de cette manière depuis de nombreuses années. Chaque semaine depuis janvier, les travailleurs néerlandais manifestent pour de meilleurs salaires et conditions de vie.

Le 16 mars, environ 200 000 travailleurs de la santé de 64 hôpitaux néerlandais étaient en grève pendant une journée, y compris à l’hôpital Antoni van Leeuwenhoek d’Amsterdam, un établissement de premier plan pour le traitement des patients atteints de cancer. Les médecins et les travailleurs de la santé de 48 départements de l’établissement se sont mis en grève pour la première fois.

Bien que l’économie néerlandaise ne se contractera pas cette année, sa croissance ralentira, selon ABN Amro. La banque s’attend à ce que l’économie progresse de 1,2 % cette année et de 1,3 % en 2024, un montant infime par rapport à la croissance de 4 % dont l’économie néerlandaise a bénéficié les années précédentes. L’inflation persistante garantira que la croissance restera faible cette année, ABN Amro s’attendant à ce que les prix à la consommation augmentent de 4,4 % cette année et de 4 % en 2024.

Les taux d’intérêt plus élevés, en gardant à l’esprit que les banques centrales tentent de freiner l’inflation, ralentissent également l’économie néerlandaise. Il coûte plus cher d’emprunter de l’argent, ce qui a des répercussions sur le marché du logement et les investissements, a déclaré ABN Amro.

Pourtant, les Pays-Bas n’ayant aucun problème de sécurité à affronter compte tenu de leur géographie, ils approfondissent volontairement leur implication dans les structures de l’OTAN dirigées contre la Russie, et tout cela à un moment où les citoyens manifestent chaque semaine et souffrent de la crise économique à l’échelle occidentale.

Traduction : MIRASTNEWS

