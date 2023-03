Les drones Lancet russes détruisent plus d’obusiers et de chars des forces de Kiev (Vidéos)

Entre le 24 et le 29 mars, des sources d’information russes ont partagé plusieurs vidéos documentant les frappes récentes avec des munitions du Lancet contre les forces de Kiev dans la zone d’opération militaire spéciale.

Les frappes ont détruit ou endommagé deux obusiers tractés M777 de fabrication américaine de 155 mm, un obusier automoteur 2S3 Akatsiya de fabrication soviétique de 152 mm, deux obusiers automoteurs M109 de fabrication américaine de 155 mm et ce qui semble être deux chars de combat principaux T-64 de fabrication soviétique.

La munition vagabonde Lancet a été développée par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern. La société produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et la plus grande Izdeliye-51 qui a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Les deux versions sont équipées d’un système de navigation inertielle assisté par GLONASS ainsi que d’un système électro-optique qui peut détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Selon lostarmour.info, un site Web qui suit et documente les pertes militaires, il y a eu au moins 175 frappes du Lancet contre les forces de Kiev depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Les obusiers et les chars de combat étaient la majorité des cibles touchées par le système.

Récemment, l’armée russe a intensifié l’utilisation des munitions vagabondes. Au moins 37 frappes ont été documentées ce mois-ci jusqu’à présent.

Les tentatives ukrainiennes pour empêcher le Lancet de traîner des munitions avec des tirs de défense aérienne, une guerre électronique ou des contre-mesures ont été pour la plupart infructueuses.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front