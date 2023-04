Le soir du 2 avril, le drapeau russe a été hissé sur le bâtiment de l’administration municipale au centre de Bakhmut. De jure, la ville est passée sous contrôle russe. Cependant, les affrontements se poursuivent. L’armée ukrainienne a été forcée de se retirer dans la périphérie ouest de Bakhmut.

Le chef du Wagner PMC a publié son appel vidéo depuis le centre de Bakhmut, montrant les combattants de Wagner hissant les drapeaux de la Fédération de Russie et du Wagner PMC sur les ruines du bâtiment administratif de la ville.

« 2 avril 2023, 23h00. Nous avons hissé le drapeau russe avec l’inscription «Mémoire éternelle à Vladlen Tatarsky» et le drapeau du PMC «Wagner» sur l’administration municipale de Bakhmut. Légalement, Bakhmut est pris. L’ennemi est concentré dans les régions occidentales. M. Prigozhin a affirmé dans la vidéo.

Plusieurs heures avant que les drapeaux ne soient hissés, un célèbre correspondant vidéo russe et ancien combattant de la milice du Donbass a été tué dans un attentat terroriste à Saint-Pétersbourg. LIEN

Le chef du Wagner PMC a personnellement participé au hissage du drapeau russe. Ce fait confirme que le centre-ville était sécurisé par les combattants russes et qu’il était sous leur contrôle total.

Yevgeny Prigozhin a décrit la situation dans le centre-ville, plaisantant sur le fait que le commandement militaire des FAU ne pourra jamais être rencontré dans la ville :

J’aime me promener dans Bakhmut la nuit. Premièrement, vous ne rencontrerez jamais un haut dirigeant militaire ici. C’est pourquoi vous marchez ici seul. Je me suis promené dans le centre de Bakhmut aujourd’hui, je suis allé vers le bâtiment administratif de la ville. J’ai vu une fille remuer son butin blindé. Je suis allé vers elle, j’ai flirté, je l’ai aidée à porter son fusil d’assaut, je lui ai offert de la limonade. Nous avons marché et avons rencontré Vladimir Aleksandrovich Zelensky, marchant avec le commandant des forces terrestres de l’Ukraine, Syrsky. Je lui dis : Salut, comment vas-tu ? Il m’a répondu : Bonjour ! Tout semble aller bien ! Le seul problème, c’est que les Américains m’ont encore baisé avec des armes. Je lui dis : Les Américains auraient dû te baiser de toute façon. Il dit: Eh bien, tant pis. Comment allez-vous? Je lui ai dit : Tout va bien. L’essentiel pour moi, c’est que mes gars ne soient pas coupés sur les flancs. Il dit : Alors, mieux vaut se tourner vers votre commandant russe. Et je dis que je leur ai déjà dit. Nous avons parlé avec Zelensky, convenu d’un nouveau rendez-vous. Je l’ai appelé à Bakhmut. Il a répondu qu’il valait mieux se rencontrer à Kiev. En général, nous n’étions d’accord sur rien. Nous avons décidé d’aller à Varsovie un peu plus tard. En général, c’est ainsi que la soirée s’est passée à Bakhmut.

Combattant Wagner dans le bâtiment du conseil de district d’Artemovsky:

Pendant ce temps, les combattants de Wagner s’approchent déjà de la gare de Bakhmut située dans la partie ouest de la ville. Le chef par intérim du DPR Denis Pushilin a confirmé ces informations, affirmant que « l’ennemi est contraint de se replier sur des positions pré-préparées dans le district ouest de Bakhmut ».

Il a ajouté que les troupes ukrainiennes tentent de contre-attaquer les forces russes dans plusieurs directions dans le Donbass, mais toutes les contre-attaques sont repoussées.

« Il y a des tentatives de contre-attaque dans différentes directions, mais elles sont contrecarrées avec succès par nos unités. Ces tentatives ne sont pas si dangereuses et sont menées par des groupes qui ne constituent pas une menace significative pour nos unités. Cela est dû précisément au blocage réussi de certaines routes, avec l’incapacité de transférer entièrement les réserves à l’ennemi », a déclaré Pushilin.

Un mercenaire géorgien écoute l’orchestre de Wagner :

Au nord-ouest de Bakhmut, les combattants wagnériens avancent dans les rues sud du quartier de Selische. La zone proche de l’école n°24 est passée sous leur contrôle.

Dans le centre-ville, des heurts sont signalés dans le secteur du stade du Metalurg.

Dans les quartiers sud de la ville, les groupes d’assaut de Wagner ont élargi la zone de contrôle près du stade Avangard, avançant le long de la rue Bakhmutskaya.

Aux abords de Bakhmut, les lignes de front sont restées inchangées. Les villages de Khromovo et Ivanovskoe (Krasnoye) sont toujours sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Cela permet aux militaires ukrainiens d’utiliser la dernière route pour approvisionner la garnison ukrainienne de Bakhmut et évacuer leurs camarades blessés. Cependant, il semble que les combattants de Wagner ne soient pas pressés de couper la dernière route, qui est déjà sous le contrôle des tirs russes. Les tentatives de l’Ukraine de renforcer la garnison de Bakhmut permettent aux combattants russes de détruire les unités et l’équipement militaire les plus prêts au combat des FAU, distrayant le commandement militaire ukrainien de toute opération sur d’autres lignes de front.

