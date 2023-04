Début de la deuxième vague de paniques bancaires – LA Chute du dollar américain COMME monnaie de réserve mondiale s’accélère

Par Brian Shilhavy

Cela fait maintenant plus d’une semaine qu’une banque a fait faillite, mais selon plusieurs sources, cela ne signifie pas que la crise bancaire est terminée.

En fait, de nombreuses sources rapportent que les paniques bancaires se poursuivent, avec une « deuxième vague » de paniques bancaires en cours.

« Les déposants se sont enfin réveillés »: la deuxième vague de la ruée vers les banques a commencé, avertit Barclays

Cela peut sembler il y a une éternité, maintenant que nous remplissons un mois de transactions et de flux d’informations en une journée, mais il y a exactement une semaine, Bill Ackman – qui peut ou non être de longues banques régionales et/ou de l’immobilier commercial – s’est rendue sur Twitter pour critiquer Janet Yellen pour avoir redémarré la course bancaire qui a défini une grande partie de la mi-mars, lorsqu’elle a déclaré de manière inattendue au Congrès que le Trésor n’envisageait pas une large augmentation de l’assurance-dépôts, une ligne qui a rapidement fait chuter les actions.

Le gourou interne de Barclays, Joseph Abate – l’équivalent de la banque de Zoltan Pozsar de CS et de Mark Cabana de BofA – est sorti avec une note, avertissant que même si la première vague aiguë de sorties de dépôts pourrait être terminée maintenant que le gouvernement s’est précipité dans sa tentative de contenir les retombées qui sont principalement le résultat des hausses de taux agressives de la Fed…

… une deuxième vague de bank run, plus lente mais encore plus puissante, a maintenant commencé.

Dans la note, Abate – qui dit que « les dépôts bancaires sont au milieu d’un changement en deux étapes » – explique le Dans la première phase de la ruée vers les banques, les dépôts ont été retirés des banques en raison de « problèmes de solvabilité ». Mais alors que les craintes de solvabilité s’estompent, une deuxième étape se dessine, alimentée par les différentiels de taux d’intérêt principalement entre les banques régionales – qui, comme nous l’avons noté précédemment, sont incapables d’égaler le taux des Fed Funds…

… et les fonds du marché monétaire, qui offrent non seulement des taux plus élevés, mais aussi une base d’actifs beaucoup plus sûre en garantie, à savoir :

Nous soupçonnons que les banques sont au milieu d’un changement en deux étapes dans les soldes des dépôts. Les problèmes de solvabilité des banques ont déclenché la première vague de sorties. Au cours de cette vague, les soldes sont passés des petites aux grandes institutions. Entre le 1er et le 15 mars, les dépôts des 25 plus grandes banques ont chuté d’environ 20 milliards de dollars, mais la baisse des soldes des petites banques a été beaucoup plus prononcée. Leur perte de dépôts sur la période (140 milliards de dollars) est particulièrement importante, car ces banques ont été en mesure de conserver les dépôts avec plus de succès que leurs concurrents plus importants depuis le décollage (graphique 1). Dans le même temps, les soldes des fonds monétaires ont augmenté d’environ 135 milliards de dollars. Les entrées se sont poursuivies depuis, les soldes globaux augmentant de 200 milliards de dollars supplémentaires, principalement dans des fonds monétaires exclusivement gouvernementaux (graphique 2).

(Article complet.)

La première vague de sorties de dépôts est presque terminée. Une deuxième vague a déjà commencé

Les efforts du gouvernement fédéral pour soutenir le système bancaire et les accords trouvés pour placer SVB Financial et Signature Bank dans une nouvelle propriété semblent avoir stabilisé le secteur financier et calmé les marchés.

Joseph Abate, stratège en taux d’intérêt chez Barclays, affirme que la mise en place par la Réserve fédérale du programme de financement à terme des banques ainsi que les liquidités abondantes provenant des avances empruntées aux banques fédérales de prêts immobiliers ont permis aux banques d’accumuler d’importantes réserves pour faire face aux sorties de dépôts. « Et bien que la psychologie du marché soit encore fragile, nous avons le sentiment que les sorties de dépôts des petites aux grandes banques vont s’estomper à mesure que les déposants reconnaîtront qu’ils peuvent accéder et transférer leurs soldes sans aucun problème », déclare Abate.

Mais Abate dit qu’une deuxième vague de départs de dépôts a commencé – vers les fonds du marché monétaire. Les déposants ont généralement conservé leur argent dans les banques malgré des rendements dérisoires, généralement grâce au large éventail de services fournis par les banques, ainsi qu’à ce qu’Abate appelle « l’inattention au taux de dépôt ».

« Il est trop difficile de modifier les soldes ou d’établir une nouvelle relation avec une autre institution à moins qu’il n’y ait une reprise de rendement importante et convaincante. Mais une partie de cela pourrait refléter le fait qu’après 15 ans de taux proches de zéro, les déposants n’ont pas l’habitude de prêter beaucoup d’attention au rendement de leurs soldes de trésorerie », dit-il.

Quelle que soit la raison, les déposants voient maintenant qu’ils peuvent gagner plus de rendement dans un fonds du marché monétaire avec potentiellement moins de risque, dit Abate. (Source.)

Alors que le comité sénatorial des banques convoque une audience sur l’explosion des banques, un graphique de la FDIC montre que la crise bancaire est loin d’être terminée

Gains (pertes) non réalisés sur les titres de placement dans les banques américaines, 2008 – 2022

Les deux banques qui ont fait faillite et ont été reprises par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) étaient Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank. Les deux avaient connu des paniques bancaires en mars et avaient une exposition extrême aux dépôts non assurés. L’un des témoins à l’audience d’aujourd’hui, Martin Gruenberg, président de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), explique ce qui suit dans son témoignage écrit pour l’audience d’aujourd’hui :

qs »Un fil conducteur entre l’échec de SVB et l’échec de Signature Bank était la forte dépendance des banques aux dépôts non assurés. Au 31 décembre 2022, Signature Bank a indiqué qu’environ 90 % de ses dépôts n’étaient pas assurés, et SVB a indiqué que 88 % de ses dépôts n’étaient pas assurés. La proportion importante de soldes de dépôts non assurés a exacerbé les vulnérabilités de la ruée vers les dépôts et a rendu les deux banques vulnérables aux effets de contagion de l’évolution rapide de l’évolution financière. L’un des points à retenir des événements récents est que la forte dépendance à l’égard des dépôts non assurés crée des risques de liquidité extrêmement difficiles à gérer, en particulier dans l’environnement actuel où l’argent peut sortir des institutions à une vitesse incroyable en réponse aux nouvelles amplifiées par les réseaux sociaux.

Gruenberg a inclus un tableau dans son témoignage écrit qui est tout simplement stupéfiant. (Voir le graphique ci-dessus.) Il montre que les pertes non réalisées sur les titres de placement des banques américaines assurées par le gouvernement fédéral pendant la crise financière de 2008 étaient inférieures à 75 milliards de dollars, alors qu’à la fin du quatrième trimestre de 2022, elles dépassaient 600 milliards de dollars.

De plus, le graphique ci-dessus ne rend pas compte des pertes et de la contagion que les banques de Wall Street elles-mêmes ont créées dans le système financier au sens large en regroupant et en vendant des centaines de milliards de dollars de dettes hypothécaires à risque et de dérivés toxiques.

Article complet ici. Voir également:

