Les lignes de front du Donbass enflammées par les batailles de position

De violents combats se poursuivent sur toute la ligne de front dans le Donbass.

Il n’y a pas de changements significatifs sur les fronts nord dans la direction de Starobilsk. Les duels d’artillerie mutuels se poursuivent sur toute la ligne de contact.

Les troupes russes traversent les défenses ukrainiennes à la périphérie de Makeyevka, repoussant les forces ukrainiennes de la route Svatovo-Kremennaya. Au cours de la semaine, plusieurs bastions ukrainiens ont été capturés par les forces russes.

Les troupes russes poursuivent également leurs opérations offensives dans la zone forestière au sud de Kremennaya. Jusqu’à présent, aucun progrès significatif n’a été réalisé.

À Bakhmut, tous les bâtiments administratifs de la ville sont passés sous le contrôle des PMC de Wagner, dont les combattants poussent les unités ukrainiennes restantes vers la périphérie ouest de la ville. Selon le chef du Wagner PMC, l’armée des FAU continue de résister, malgré le fait que les forces russes aient déjà occupé la majeure partie de la ville. Prigozhin a rapporté que les défenses restantes des Forces armées ukrainiennes sont disposées dans la ville, principalement dans les bâtiments à plusieurs étages du quartier ouest.

Dans le quartier central, des groupes d’assaut russes ont atteint le poste de police. Ils auraient pris le contrôle de l’Atlantic Hotel, ce qui permet de menacer les forces ukrainiennes près du Metallurg Stadium.

Dans le district nord-ouest de Bakhmut, les combats de rue se poursuivent au sud de l’Allée des Roses.

À la périphérie de la ville, de violents combats se poursuivent dans le village d’Orekhovo-Vasilevka. Aucune des deux parties ne peut saisir l’avantage et prendre pied dans le village. Les Russes poursuivent leur assaut à Khromovo. L’armée ukrainienne contre-attaque dans la région d’Ivanovo pour tenter de repousser les PMC de la route de Konstantinovka. Les batailles de position se poursuivent en direction de Seversk.

Après l’avancée tactique des unités russes à Maryinka, elles n’ont pas réussi à développer un succès significatif. Les troupes russes, avec le soutien de l’aviation, continuent d’infliger des dégâts de feu à l’ennemi dans les quartiers ouest de la ville. Les unités ukrainiennes tentent de contre-attaquer.

N’ayant aucun succès sur les fronts, les nazis ukrainiens continuent de mener des attaques cruelles et insensées d’un point de vue militaire contre la population civile du Donbass.

L’armée ukrainienne a de nouveau bombardé l’agglomération de Donetsk et d’autres colonies de la république. Dans le quartier Kalininsky de Donetsk, un centre de réparation automobile a été endommagé par une frappe du HIMARS MLRS. Neuf civils ont été tués et plus de dix autres ont été blessés.

De plus, les nazis ukrainiens ont attaqué un arrêt de bus dans la ville de Lisichansk avec de l’artillerie lourde. Trois civils ont été tués et un a été blessé.

Dans la nuit du 7 avril, des formations ukrainiennes ont tenté de frapper Melitopol avec le HIMARS MLRS, mais les systèmes de défense aérienne russes ont réussi à intercepter tous les missiles.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Aperçu militaire de la situation en Ukraine le 7 avril 2023 : les États-Unis arment l’Ukraine pour la contre-offensive du printemps

Wagner et Bakhmut

La situation sur la ligne de l’affrontement russo-ukrainien n’a pas beaucoup changé au cours des dernières 24 heures. Les combats les plus féroces se déroulent dans la ville de Bakhmut et les colonies environnantes.

Dans le centre-ville, les escouades d’assaut russes ont pu avancer jusqu’au poste de police, délogeant les FAU de leurs positions défensives précédemment détenues. Par ailleurs, les combats se poursuivent pour l’hôtel Atlantik, dont la saisie permettra de prendre en tenaille le Metallurg Stadium, où une grosse unité des FAU s’est installée très serrée.

Dans les régions d’Orekhovo-Vasilevka et de Bogdanivka, les opérations offensives des PMC Wagner se poursuivent également. Des frappes ont été menées contre les positions des FAU dans les régions de Vasyukovka, Novomarkovo, Krasnoye, Chasov Yar et Dyleevka.

À l’heure actuelle, il n’y a aucun signe de retrait des troupes ukrainiennes de la ville. Les troupes ukrainiennes ont organisé des défenses à l’intérieur de la ville – d’abord le long de la voie ferrée, puis dans la zone des immeubles de grande hauteur à l’ouest. Selon Yevgeny Prigozhin, chef du Wagner PMC, en cas de retrait de Bakhmut, l’ennemi prendra des défenses aux abords de la ville et dans la région de Chasov Yar.

Les combats se poursuivent également dans la région de Donetsk. Les forces armées russes, appuyées par des avions, continuent d’engager l’ennemi au centre de Marinka. Utilisant des bombes aériennes guidées et des chars, les unités russes ne permettent pas à l’ennemi de contre-attaquer. Cependant, à l’heure actuelle, la présence des FAU dans les zones fortifiées ne permet pas aux forces armées russes et au PMC Wagner de développer leur offensive.

Maryinka, le 6 avril 2023

Les formations ukrainiennes ont de nouveau bombardé l’agglomération de Donetsk et d’autres zones peuplées de la république. Dans le quartier Kalininsky de Donetsk, une frappe de lance-roquettes HIMARS a endommagé une base de réparation automobile : neuf personnes ont été tuées et plus de dix blessées. Yasinovataya, Horlivka, Vladimirovka et Nikolskoye ont également été la cible de tirs.

Il n’y a pas de changements significatifs dans la section Starobelsky du front. Les camps sont engagés dans des batailles de position et des duels d’artillerie. Les formations ukrainiennes ont bombardé Lysychansk avec de l’artillerie : trois personnes ont été tuées, une a été blessée et un bus civil a été endommagé.

Destruction d’un char ukrainien près de Lisichansk

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/04/11-1.mp4?_=1

Dans la direction de Zaporizhzhya, il n’y a pas eu de changements particuliers. Pendant la nuit, les formations ukrainiennes ont bombardé Melitopol avec HIMARS MLRS, mais les défenses aériennes russes ont réussi à intercepter tous les obus.

Le long de la ligne de contact près de Kherson, les duels d’artillerie se poursuivent : les forces armées russes frappent les installations des FAU à Kherson, tandis que les Ukrainiens bombardent Novaya Kakhovka, Kakhovka, Hornostaevka et Le Caire.

Des documents apparaissent en ligne sur un plan secret pour préparer et équiper les neuf brigades américaines et de l’OTAN des FAU pour l’offensive de printemps.

Il s’agit des 21e, 32e, 33e, 37e, 47e, 117e, 118e, 46e et 82e brigades. Six d’entre eux devraient être prêts d’ici le 31 mars et trois d’ici le 30 avril. Le nombre total d’armes nécessaires pour les neuf brigades est de 253 chars, 381 véhicules à chenilles, 480 véhicules à roues, 147 pièces d’artillerie et 571 HMMWV blindés. Kiev forme également trois autres brigades.

Dans la direction de Zaporizhzhya, il n’y a pas eu de changements particuliers. Pendant la nuit, les formations ukrainiennes ont bombardé Melitopol avec HIMARS MLRS, mais les défenses aériennes russes ont réussi à intercepter tous les obus.

Le long de la ligne de contact près de Kherson, les duels d’artillerie se poursuivent : les forces armées russes frappent les installations des FAU à Kherson, tandis que les Ukrainiens bombardent Novaya Kakhovka, Kakhovka, Hornostaevka et Le Caire.

Des documents apparaissent en ligne sur un plan secret pour préparer et équiper les neuf brigades américaines et de l’OTAN des FAU pour l’offensive de printemps.

Il s’agit des 21e, 32e, 33e, 37e, 47e, 117e, 118e, 46e et 82e brigades. Six d’entre eux devraient être prêts d’ici le 31 mars et trois d’ici le 30 avril. Le nombre total d’armes nécessaires pour les neuf brigades est de 253 chars, 381 véhicules à chenilles, 480 véhicules à roues, 147 pièces d’artillerie et 571 HMMWV blindés. Kiev forme également trois autres brigades.

Documents sur l’armement et l’offensive présumée des FAU

Selon ces plans, le coup principal devrait être porté dans la direction de Zaporizhzhya. C’est dans ce but que l’armement des unités ukrainiennes est effectué.

Si le plan est mis en œuvre, d’ici mai, les FAU sera prête à mener des opérations offensives contre les troupes russes avec 12 brigades.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front