Ministère de la Défense : Les FAU a détruisent ses propres soldats qui se sont rendus, leur tirant 300 obus

MOSCOU, 6 avril – RIA Novosti. Le régime de Kiev détruit délibérément son personnel militaire afin d’empêcher les tentatives de retrait de leurs positions, a déclaré le ministère de la Défense.

Ainsi, le 5 avril, près d’Avdiivka, des unités du groupe sud des troupes russes ont participé activement à la capture d’un bastion ennemi.

« Pendant la bataille, le commandant de l’unité de la 53e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes, qui se trouvait au point fort, s’est tourné vers le commandement russe via un canal radio ouvert, déclarant que son unité de 14 personnes avait volontairement posé leurs armes et le désir de se rendre», a déclaré le département militaire.

Pour que les combattants ukrainiens puissent sortir en toute sécurité, l’armée russe a suspendu les hostilités. Jusqu’au matin, des militaires ukrainiens ont été placés dans une pirogue.

« La nuit, l’artillerie ukrainienne a délibérément ouvert un feu nourri sur la pirogue où se trouvaient les militaires ukrainiens qui se sont rendus », a ajouté le ministère de la Défense.

Au total, les forces armées ukrainiennes ont tiré environ 300 obus de gros calibre. Les 14 combattants qui ont déposé les armes ont été tués.

Le président Vladimir Poutine a parlé de cet incident aujourd’hui lors d’une réunion avec le chef par intérim de la RPD, Denis Pushilin. Selon lui, le régime de Kiev se comporte au plus haut degré de cynisme et de cruauté vis-à-vis non seulement des Russes, mais aussi de ses citoyens.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti