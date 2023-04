Ed Dowd, ancien gestionnaire de portefeuille d’actions, auteur et associé fondateur de la société mondiale d’investissement macro-alternatif, Phinance Technologies, a passé la grande majorité de sa vie professionnelle à Wall Street, se spécialisant à la fois dans les marchés du crédit et des actions.

Fraîchement sorti de l’université, l’intérêt d’Ed pour le monde de la finance l’a amené à occuper un poste chez HSBC, la plus grande banque d’Europe, vendant des obligations en tant que vendeur institutionnel de titres à revenu fixe. Ed le décrit comme une éducation de cinq ans sur ce qui se passe réellement sur les marchés des capitaux, par opposition aux «ordures» que vous apprenez dans les manuels.

La vie d’Ed a pris 180 ans en mars 2020, puis n’a accéléré que dans les mois qui ont suivi alors qu’Ed remettait en question le motif des passeports vaccinaux et commençait à examiner de plus près l’utilisation des données pour comprendre les réalités de la pandémie de Covid.

Ed a écrit un livre, « Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 & 2022 » qui explore dans les moindres détails pourquoi nous avons vu une augmentation soudaine de décès chez les personnes en âge de travailler qui, surtout, n’ont pas été attribués à Covid -19.

Ed a constaté que les compagnies d’assurance constataient une augmentation de 40 % de la surmortalité chez les adultes en âge de travailler au cours du quatrième trimestre de 2021. Les milléniaux âgés de 25 à 44 ans avaient une augmentation de 84 % de la surmortalité au cours de la même période. Et surtout, depuis le déploiement du vaccin, le nombre d’Américains qui se disent handicapés a augmenté d’au moins 10 %.

Ed pense que Covid-19 a fourni une couverture aux banques centrales et aux gouvernements, leur permettant de cacher temporairement la réalité que le système financier est en train de s’effondrer. Il a également permis pour…