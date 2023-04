L’armée russe s’est emparée d’un bastion sur le secteur Kremensky du front

Les combattants du district militaire central et du groupe « Brave » ont pris le bastion des forces armées ukrainiennes dans le secteur Kremensky du front

Marines de la flotte russe de la mer Noire en position dans la zone de l’opération spéciale. Photo d’archive

LOUGANSK, 8 avril – RIA Novosti. Des soldats de la région militaire centrale et du groupe Brave ont pris un autre bastion des forces armées ukrainiennes sur le secteur Kremensky du front dans le Donbass, a déclaré un soldat avec l’indicatif d’appel Zénith.

Selon lui, il était possible de détecter l’ennemi à l’aide d’un quadricoptère. Après avoir déterminé les coordonnées du point fort, l’artillerie a travaillé. Les combattants ont été chargés de prendre ce point sous contrôle.

« D’abord, le groupe de suppression des incendies a avancé. Les tireurs d’élite ont éliminé les observateurs. Après que le groupe de capture se soit rapproché, l’un des adversaires est apparu, il a été immédiatement éliminé », a déclaré Zenit.

Il a précisé que le seul soldat ukrainien qui avait survécu à la forteresse s’était rendu.

« Opornik est passé sous notre contrôle », a expliqué le combattant russe.

Ces derniers mois, des batailles acharnées se sont déroulées dans ce sens. L’armée ukrainienne bombarde régulièrement Kremennaya et Svatovo et tente de percer les défenses russes, mais toutes ses attaques sont stoppées. Les forces armées ukrainiennes y subissent de lourdes pertes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Les drones Lancet russes hachent plus d’obusiers et de chars des forces de Kiev (Vidéos)

La région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

L’armée russe a détruit davantage d’obusiers et de chars de combat principaux des forces de Kiev dans la zone de l’opération spéciale à l’aide de munitions flottantes Lancet.

Entre le 4 et le 8 avril, des images documentant plusieurs frappes récentes du Lancet ont fait surface en ligne. Les frappes ont détruit ou endommagé un obusier tracté M777 de fabrication américaine de 155 mm, un obusier automoteur Krab de fabrication polonaise de 155 mm, un obusier automoteur 2S1 Gvozdika de fabrication soviétique de 122 mm, quatre obusiers automoteurs M109 de fabrication américaine de 155 mm. obusier, un mortier automoteur 2S9 Nona de fabrication soviétique de 120 mm et ce qui semble être deux chars T-64 de fabrication soviétique.

La munition vagabonde Lancet a été développée par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern. La société produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et la plus grande Izdeliye-51 qui a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

La munition vagabonde vole vers la zone désignée avec un système de navigation inertielle assisté par GLONASS. Une fois arrivé dans la zone, l’opérateur utilise un système électro-optique embarqué via une liaison de données bidirectionnelle pour détecter, suivre et verrouiller la cible.

Le profil de vol bas, la petite section radar et la signature infrarouge minimale de la munition de vagabondage électrique la rendent presque impossible à intercepter.

Il y a eu au moins 13 frappes documentées avec des munitions flottantes Lancet depuis le début du mois d’avril, et un total de 200 frappes documentées depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine l’année dernière. Le système a infligé de lourdes pertes matérielles aux forces de Kiev.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front