Rapport du ministère russe de la Défense – 10 avril 2023

⚡️ Rapport du ministère russe de la Défense sur les progrès de l’opération militaire spéciale

(10 avril 2023)

Les Forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale.

💥 En direction de Kupyansk, l’aviation et l’artillerie opérationnelles-tactiques et militaires du groupe de forces Zapad ont infligé un dommage par le feu aux unités des Forces armées ukrainiennes (FAU) près de Rozovka (République populaire de Lougansk), Timkovka, Sinkovka, Krakhmalnoye, et Pershotravnevoye (région de Kharkov).

💥 Plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, un canon d’artillerie automoteur Gvozdika et un obusier D-20 ont été éliminés.

◽️De plus, un dépôt de munitions de la 67e brigade mécanisée a été anéanti près de Staritsa (région de Kharkov)

◻️ Dans la direction de Krasny Liman, l’aviation opérationnelle-tactique et militaire, l’artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces Tsentr ont frappé des unités des forces armées ukrainiennes près de Chervonaya Dibrova (République populaire de Lougansk), Torskoye, Terny et Serebryanka (Donetsk République populaire).

💥 L’ennemi a subi des pertes de plus de 120 soldats ukrainiens, cinq véhicules de combat blindés, trois véhicules à moteur, un canon d’artillerie automoteur Gvozdika et un obusier D-20.

◻️De plus, un dépôt de munitions de la 66e brigade mécanisée a été anéanti près de Novolyubovka (République populaire de Lougansk).

◻️En direction de Donetsk, les unités, l’aviation opérationnelle et tactique et l’artillerie du groupe de forces Yug ont éliminé plus de 290 soldats ukrainiens, cinq véhicules de combat blindés, quatre véhicules à moteur, un système d’artillerie automoteur Gvozdika et Msta-B et D -20 obusiers au cours des dernières 24 heures.

◻️Un dépôt de munitions de la 54e brigade mécanisée a été anéanti près de Kramatorsk (République populaire de Donetsk).

💥 Dans les directions sud de Donetsk et Zaporozhye, l’aviation opérationnelle et tactique et l’artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé des dégâts de feu aux unités FAU proches de Malaya Tokmachka, Chervonaya Krinitsa, Omelnik et Preobrazhenka (région de Zaporozhye).

💥 L’ennemi a subi des pertes allant jusqu’à 50 soldats ukrainiens, un véhicule de combat blindé, deux camionnettes et un obusier automoteur Gvozdika dans ces directions au cours des dernières 24 heures.

◻️ En direction de Kherson, jusqu’à 40 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, 15 véhicules à moteur, un système d’artillerie M777 de fabrication américaine, un obusier D-20 et un canon d’artillerie automoteur Gvozdika ont été éliminés au cours de la journée.

💥 L’aviation opérationnelle-tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie du groupe de forces russe ont engagé 102 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel militaire dans 134 zones pendant la journée.

💥 Par ailleurs, des postes de commandement des 125e et 126e brigades de défense territoriale des Forces armées ukrainiennes ont été touchés près de Yampolovka (République populaire de Donetsk).

💥 Les systèmes de défense aérienne ont abattu deux projectiles HIMARS dans la journée.

💥 De plus, 11 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus près de Naugolnoye, Chernopopovka (République populaire de Lougansk), Tokarevka (région de Kharkov), Veseloye, Peski, Blagoveshchenka et Opytnoye (République populaire de Donetsk).

📊 Au total, 406 avions et 228 hélicoptères, 3 727 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles de défense aérienne, 8 608 chars et autres véhicules blindés de combat, 1 078 véhicules de combat équipés de MLRS, 4 554 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 9 414 unités de du matériel militaire a été détruit au cours de l’opération militaire spéciale.

En vidéo 18+ : les Ukrainiens n’ont pas réussi à évacuer un mercenaire britannique

Alors que les militaires ukrainiens se plaignent que leurs camarades blessés et tués ne soient pas évacués des champs de bataille, l’armée ukrainienne prend grand soin des mercenaires étrangers. LIEN

Après que l’un des mercenaires britanniques ait été blessé, deux militaires ukrainiens ont été envoyés pour l’évacuer de la ligne de front, mais ont échoué. Tous ont probablement été tués. La vidéo a été partagée par des sources militaires russes, ce qui confirme que les soldats russes ont eu accès aux corps de leurs ennemis.

Les États-Unis ont lancé une attaque informationnelle avant l’offensive de Kiev sur le terrain

Il y a quelques semaines, Kiev a fièrement déclaré sa contre-offensive à grande échelle et annoncé publiquement des dates et d’autres informations précises sur les opérations prévues.

Les tentatives à venir de l’armée ukrainienne pour lancer une offensive sont indiquées par de nombreuses opérations de reconnaissance sur les champs de bataille, ainsi que par l’accumulation d’un grand nombre de personnel et d’équipements militaires étrangers dans certaines sections du front.

Une offensive à grande échelle est attendue fin avril ou début mai, lorsque le temps sec permettra à l’équipement lourd de se déplacer à travers les champs. Les armes militaires de l’OTAN, y compris ses principaux chars de combat, arriveront sur les lignes de front avec les unités ukrainiennes entraînées à l’étranger.

Zelensky et compagnie ont été tellement inspirés par l’offensive à venir qu’ils en ont parlé à tous les médias du monde, avec leurs collègues américains, décidant quoi faire avec la Crimée, qu’aucun soldat ukrainien n’a encore atteint.

Soudain, à la veille d’une autre déclaration de Blinken selon laquelle la contre-offensive commencerait « dans quelques semaines », des documents secrets américains ont été divulgués.

Le 6 avril, des détails sur les opérations ukrainiennes à venir, y compris des informations sur l’approvisionnement des forces ukrainiennes en armes et unités de l’OTAN préparées pour l’offensive, auraient été révélés en ligne.

Cependant, l’authenticité de ces documents a soulevé des doutes dans l’esprit des experts militaires russes.

Dans les documents officiels de l’OTAN, l’armement russe est indiqué selon la codification de l’OTAN, mais le texte divulgué contient également la translittération des noms du russe vers l’anglais. Le système NASAMS SAM est également mal orthographié à plusieurs reprises.

Il y a 49 points de déploiement de NASAMS indiqués sur les cartes, mais Kiev n’en utilise que deux. Huit autres systèmes ont été inclus dans les packages USAI; bien qu’ils n’aient pas encore été livrés au client.

La formation sur les chars allemands Leopard 2 a été menée par des équipages ukrainiens des 4e brigades de chars distinctes; mais selon les documents, les chars allemands sont allés à la 33e brigade, qui a été dissoute en 2016 et a ensuite été utilisée comme réserve.

Seuls 99 des 109 M2 Bradley envoyés en Ukraine sont prévus pour être déployés dans l’offensive. Tous seraient inscrits dans une seule unité.

L’emplacement des unités russes sur la carte correspond aux informations publiées par les ressources pro-ukrainiennes en ligne. Les informations concernant les pertes russes coïncident avec les données publiées par le ministère ukrainien de la Défense. Dans le même temps, les pertes de la partie ukrainienne sont considérablement sous-estimées.

Malgré le tollé dans le MSM à propos des documents divulgués, il y a une forte probabilité qu’ils ne soient rien de plus qu’une opération d’information visant à distraire et à confondre l’ennemi.

Après des semaines de déclarations bruyantes sur l’offensive à venir, CNN, citant une source proche de Zelensky, a rapporté que l’Ukraine aurait modifié « certains plans militaires ». Ce qu’il fallait démontrer.

