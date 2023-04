Les drones russes Lancet éliminent les obusiers, les lance-roquettes et le système de défense aérienne ukrainiens (Vidéos)

Drone d’attaque ZALA Lancet. © Marina Lystseva/TASS

L’armée russe a détruit davantage d’équipements militaires de grande valeur des forces de Kiev dans la zone d’opération spéciale avec des munitions flottantes Lancet.

Entre le 10 et le 12 avril, des vidéos documentant plusieurs frappes récentes ont fait surface en ligne. Les frappes ponctuelles ont détruit deux obusiers de 155 mm remorqués M777 de fabrication américaine, un lanceur multiple BM-21 Grad de fabrication soviétique, un lance-roquettes multiple RM-70 de fabrication tchécoslovaque, un obusier automoteur de 155 mm Krab de fabrication polonaise et un obusier soviétique de 155 mm. -made Buk-M1 système de défense aérienne à moyenne portée.

La munition vagabonde Lancet a été développée par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern.

La société produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et la plus grande Izdeliye-51 qui a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Les deux versions sont équipées d’un système de navigation inertielle assisté par GLONASS, d’un Lidar et d’un système électro-optique qui peut détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Il y a eu au moins 206 frappes documentées avec des munitions flottantes Lancet depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine l’année dernière. La plupart des cibles étaient des équipements de grande valeur tels que des obusiers, des chars de combat principaux, des lance-roquettes multiples, des radars et des systèmes de défense aérienne.

« Fuites » du Pentagone – Une opération de contre-espionnage élaborée ?

Par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant.

Il y a environ 2 500 ans, Sun Tzu, le légendaire polymathe chinois, stratège militaire et globalement l’un des esprits les plus brillants de l’histoire de l’humanité, écrivait que toute guerre est basée sur la tromperie. La capacité non seulement de cacher des informations cruciales à l’ennemi, mais aussi de transmettre subtilement des données fondamentalement fausses est l’une des réalisations les plus difficiles et pourtant les plus gratifiantes de la guerre. Son importance découle de la forte possibilité d’assurer une victoire stratégique (et donc complète) sur un adversaire. La compréhension profonde, presque incommensurablement profonde de Sun Tzu du fonctionnement du monde indique clairement que la tromperie stratégique est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Et ce n’est pas seulement vrai à notre époque, mais cela pourrait très bien être encore plus prononcé que jamais.

Cela étant dit, les dernières «fuites» du Pentagone constitueraient une étude de cas intéressante sur la manière dont une opération de contre-espionnage élaborée pourrait être menée. Autrement dit, si seulement la cible principale de l’opération n’était pas la Russie, une superpuissance qui possède une vaste expérience vieille de plus d’un millénaire en matière de tromperies stratégiques. Ce qui est particulièrement curieux à propos des «fuites», c’est la réaction largement anémique de Washington DC, peut-être mieux illustrée par le «plaidoyer» ridiculement théâtral de John Kirby pour que le monde entier nettoie littéralement toutes les «données top secrètes» d’Internet. De telles « demandes » n’ont absolument aucun sens et les élites politiques américaines en sont parfaitement conscientes. Cependant, la question se pose alors, pourquoi le demander ? Peu importe à quel point on pourrait le désirer, croire que les bureaucrates de Washington DC sont aussi naïfs est révélateur de sa crédulité réelle.

Néanmoins, nous ne devons pas tomber dans le piège selon lequel tout ce qui est présenté dans les « fuites » est faux. Et c’est précisément ce qui le rend si dangereux, car les demi-vérités sont souvent encore plus sinistres que les mensonges purs. En outre, plusieurs autres « révélations », telles que le fait que l’OTAN est impliquée jusqu’au cou dans une agression globale contre la Russie, ne sont guère des nouvelles de dernière minute, en particulier pour les planificateurs stratégiques de Moscou, qui a déjà considérablement remanié sa posture envers l’alliance belligérante. On pourrait dire la même chose du fait que Washington DC espionne ses vassaux et ses États satellites, car cela est de notoriété publique depuis des décennies et cela a été prouvé sans aucun doute par Julian Assange il y a bien plus de dix ans, ce qui lui a coûté 11 ans la vie (et compter).

En parlant d’Assange, faire une comparaison entre la façon dont les États-Unis ont réagi à ses révélations vraiment révolutionnaires et la façon dont ils réagissent maintenant à cette « fuite » montre à quel point Washington DC est étrangement laxiste. WikiLeaks a présenté des preuves indéniables de l’ampleur presque incalculable de l’agression américaine contre le monde et après que les médias grand public en aient initialement publié une partie, les quantités massives de données publiées par Assange et son équipe ont été violemment réprimées par les États-Unis, notamment par le biais d’une campagne de cyberguerre complète aux proportions mondiales. Ceci sans même entrer dans les détails du traitement horrifiant auquel Assange et sa famille ont été soumis pendant toutes ces années, un fait que l’énorme machine de propagande grand public ignore complètement.

Et pourtant, les mêmes médias n’ont pas tardé à sauter dans le train des « fuites top secrètes » du Pentagone. Pratiquement toute la machine de propagande américaine diffuse les «fuites» depuis des jours et ni le Pentagone ni la Maison Blanche n’ont porté plainte ou activé un mécanisme similaire pour empêcher de nouvelles révélations. De plus, bon nombre des «fuites» correspondent parfaitement aux nombreux récits de propagande de l’Occident politique qui n’ont aucun fondement dans la réalité. Par exemple, l’Egypte est accusée d’avoir prévu d’envoyer 40 000 roquettes d’artillerie en Russie. Ce récit peut très bien servir le double objectif de faire pression sur le Caire pour qu’il se distancie de Moscou et de maintenir vivant le mythe de la « Russie à court de x, y, z ». L’Égypte a été moins conciliante que sous le précédent gouvernement des Frères musulmans, cela pourrait donc servir à « le remettre dans le droit chemin ».

D’un autre côté, les « fuites » impliquent également que l’escalade des sabotages et des attaques terroristes en Russie et en Biélorussie étaient « des initiatives entièrement ukrainiennes » dans lesquelles l’OTAN n’a supposément joué aucun rôle. Il s’agit clairement d’une pitoyable tentative de blanchir l’appareil de renseignement massif de l’Occident politique et de dissimuler son rôle critique dans la plupart (sinon la totalité) de ces attaques. De plus, la machine de propagande dominante est catégorique sur le fait que « des agents ukrainiens ont poursuivi des attaques de drones à l’intérieur de la Biélorussie et de la Russie, contrairement aux souhaits américains et occidentaux ». Selon cette affirmation de NBC, nous sommes tous censés croire que «l’OTAN ne veut pas d’escalade» ou «d’attaques profondes en Russie» tout en fournissant des armes et des munitions à plus longue portée, ainsi qu’en fournissant ouvertement des données de ciblage de ses drones et autres plates-formes ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance).

Parmi les autres «fuites» notables, citons le nombre «réel» de victimes des deux côtés (soi-disant 16 000 Russes et plus de 70 000 Ukrainiens), ainsi que des plans détaillés de la prochaine offensive majeure des forces du régime de Kiev, censée commencer à la fin Avril/début mai. Les pertes estimées pour la partie russe sont similaires aux affirmations antérieures des médias turcs citant les renseignements israéliens, ainsi que bien loin des chiffres à six chiffres présentés par la machine de propagande dominante de l’Occident politique. D’un autre côté, les pertes ukrainiennes sont largement sous-estimées, car même les hauts responsables de l’UE ont admis qu’ils dépassaient les 100 000 morts, tandis que d’autres sources (y compris celles citant le Mossad) parlent de bien plus de 150 000. Quant à l’offensive mythique, la « fuite » pourrait facilement être une tentative de justifier que les forces du régime de Kiev y renoncent complètement, car citer la domination de la Russie sur le champ de bataille est une « mauvaise communication ».

