En vidéo : l’artillerie russe détruit l’obusier ukrainien M109 avec un obus à guidage laser

Le 19 avril, des séquences vidéo ont été diffusées en ligne montrant une frappe d’artillerie russe précise contre un obusier automoteur de 155 mm M109 de fabrication américaine des forces de Kiev.

La frappe d’artillerie a complètement détruit l’obusier ukrainien, qui a été déployé près de la colonie de Petropavlivka dans la région de Kharkiv. Un obus d’artillerie guidé 2K25 Krasnopol aurait été utilisé dans la frappe.

Le Krasnopol peut être tiré par la plupart des canons d’artillerie de 152 mm ou 155 mm. La balle est guidée par un laser semi-actif et a une portée de 20 à 30 kilomètres.

Un drone équipé d’un désignateur laser, très probablement un Orlan-10, a apparemment été utilisé pour éclairer l’obusier ukrainien pour la ronde.

Le Krasnopol est armé d’une ogive hautement explosive qui pèse entre 6,50 et 11 kilogrammes, selon la version.

Les forces de Kiev ont reçu des dizaines d’obusiers de type M109 des États-Unis, de Norvège, de Lettonie, d’Italie et du Royaume-Uni via la Belgique depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine il y a plus d’un an. Beaucoup de ces obusiers ont déjà été endommagés ou détruits par des tirs d’artillerie russes.

L’armée russe a intensifié l’utilisation des obus de Krasnopol contre les forces de Kiev au cours des derniers mois. Selon des rapports récents, le complexe militaro-industriel russe a augmenté la production de la balle à guidage de précision dans les mois qui ont suivi le début de l’opération en Ukraine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Des drones, des bombes et des missiles russes frappent des installations militaires ukrainiennes dans les régions d’Odessa et du Donbass

Les drones et missiles russes ont de nouveau atteint leurs cibles en Ukraine. Les forces de défense aérienne des forces armées ukrainiennes n’ont pas encore appris à intercepter les frappes ennemies.

La nuit, les Geranium-2UAV russes ont frappé leurs cibles dans la région ukrainienne d’Odessa. Selon des informations locales, au moins quatre explosions ont tonné à la périphérie de la ville d’Odessa et dans la région.

Des images de la région d’Odessa ont confirmé qu’à la suite des frappes, au moins une installation a été incendiée.

Les autorités locales ont déclaré que les installations des « infrastructures de loisirs » avaient été endommagées. Cependant, ils n’ont pas précisé que les centres de loisirs civils sont utilisés pour l’hébergement de l’armée ukrainienne.

En outre, des résidents locaux ont signalé que, selon des informations préliminaires, l’aérodrome de Shkolny, où est stocké un grand nombre d’équipements militaires des Forces armées ukrainiennes, a également été frappé.

Dans la nuit du 19 avril, des explosions ont également tonné dans la zone industrielle de Kramatorsk et à Druzhkovka dans la République populaire de Donetsk. Des missiles russes auraient touché davantage d’installations militaires ukrainiennes.

Le 18 avril, l’armée ukrainienne déployée dans la région de Slaviansk-Kramatorsk en RPD a souffert de l’attaque du drone russe. Des drones russes Geranium-2 ont frappé des installations militaires ukrainiennes à Slaviansk. À la suite de la grève, le bâtiment du collège local d’ingénierie électrique, utilisé à des fins militaires, a été gravement endommagé.

Les forces russes ont également poursuivi leurs frappes aériennes avec des bombes lourdes sur les positions militaires ukrainiennes le long des lignes de front. Le 19 avril, la zone de Masyutovka dans la région de Kupyansk a été frappée par des munitions russes à guidage de précision basées sur des bombes aériennes FAB-500.

Les frappes russes en cours sur les installations militaires ukrainiennes près de la ligne de front visent à réduire le potentiel militaire des forces armées ukrainiennes avant une éventuelle offensive ukrainienne à venir.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front