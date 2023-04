Le mythe des «combustibles fossiles» et le mythe selon lequel les États-Unis sont en train de passer du pétrole à l’énergie «verte»

ustibles fossiles» et le mythe selon lequel les États-Unis sont en train de passer du pétrole à l’énergie «verte»

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Les États-Unis sont la nation économique la plus dominante du monde depuis la Seconde Guerre mondiale, et la principale façon dont ils ont maintenu leur empire a été de contrôler le pétrole et l’énergie du monde.

Mais le monde change rapidement alors que de plus en plus de gens se rendent compte que la guerre d’Ukraine a été une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, et que l’objectif des États-Unis a été de couper l’Europe, qui ne produit pas près de suffisamment de pétrole pour répondre aux besoins de sa population, grâce à l’énergie bon marché qu’ils importaient de Russie.

L’explosion du gazoduc Nord Stream faisait partie de cette stratégie, pour forcer l’Europe à commencer à acheter davantage d’énergie aux États-Unis plutôt qu’à la Russie.

Mais le reste du monde riposte maintenant et abandonne rapidement le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, qui a été appelée le «dollar pétrolier», étant la monnaie que le monde a utilisée pour échanger du pétrole.

Afin de convaincre le public américain de soutenir les guerres sans fin dans lesquelles les États-Unis se sont engagés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été principalement des guerres pour contrôler le pétrole mondial, ils ont dû s’engager dans des décennies de propagande répandant des mensonges et des mythes pour justifier leurs actions militaires.

Dissipons donc certains de ces mythes concernant l’énergie et le pétrole, y compris le mythe selon lequel le pétrole est un « combustible fossile » et non « renouvelable ».

Avec l’adoption d’une législation aux niveaux des États et du gouvernement fédéral pour forcer les Américains à consommer moins d’énergie produite par les «combustibles fossiles» et à commencer à utiliser davantage de sources «d’énergie alternative», telles que les véhicules électriques à la place des véhicules à essence, cela doit être vrai que les États-Unis s’éloignent du pétrole, n’est-ce pas ?

D’après les preuves, ce n’est pas seulement faux, mais le contraire est vrai.

Au cours des dernières semaines, l’administration Biden a approuvé le projet Willow de forage pétrolier et gazier de 7 milliards de dollars de ConocoPhillips dans la réserve nationale de pétrole de l’Alaska (source), et ils ont également autorisé la location de 73,3 millions d’acres du golfe du Mexique pour le forage pétrolier par 32 sociétés pétrolières (source).

Même le gouverneur de Californie Newsom, qui s’oppose publiquement au « Big Oil » et passe une grande partie de son temps à se défendre contre les compagnies pétrolières, a levé l’interdiction de la fracturation en Californie pendant les fermetures de COVID et a approuvé des dizaines de permis de fracturation aux compagnies pétrolières en Californie.

L’un d’eux, Jason Kinney, dirigeait l’équipe de transition de Newsom en 2018 et était auparavant conseiller principal de Newsom alors qu’il était lieutenant-gouverneur. Il est également conseiller principal des démocrates du Sénat de Californie. L’autre, Kevin Schmidt, était auparavant directeur des politiques de Newsom lorsque ce dernier était lieutenant-gouverneur. Aera a payé Axiom 110 000 $ pour son travail de lobbying en 2019 et, jusqu’à présent en 2020, a payé 30 000 $, révèlent des rapports de lobbying. ( Article complet .)

Les permis de fracturation sont le dernier exemple de l’industrie pétrolière californienne bénéficiant d’une action réglementaire ou déréglementaire pendant la pandémie de COVID-19 et sont intervenus quelques mois seulement après que l’administration Newsom a déclaré qu’elle soutenait la prise de mesures pour « gérer le déclin de la production et de la consommation de pétrole dans l’État ».” Aera, qui a également reçu 24 permis de la California Geologic Energy Management Division (CalGEM) le 3 avril au début de COVID-19, a dans son coin des lobbyistes bien connectés qui travaillent pour la société Axiom Advisors.

Le 1er juin, au milieu de la tourmente créée par la pandémie de coronavirus et la mort de George Floyd à Minneapolis, l’administration du gouverneur de Californie Gavin Newsom a discrètement délivré 12 permis de fracturation à Aera Energy, une coentreprise détenue par ExxonMobil et Shell.

Ce mythe a été raconté tellement de fois au cours des dernières années, je pensais en fait que c’était vrai jusqu’à ce que je fasse quelques vérications pour le vérifier.

L’Institute for Energy Research est un exemple de ce type de propagande :

Dans une entreprise où les investissements ont une période de paiement d’une décennie ou plus, il est peu probable que les investissements soient consacrés à des politiques où la demande doit être réduite. (Source.)

Au cours des deux dernières années, en raison de la réduction de la demande due à la pandémie et de la politique déclarée du président Biden visant à réduire la demande de produits pétroliers, les raffineries américaines ont été fermées ou réaffectées pour devenir des raffineries de biocarburants.

Le PDG de Chevron, Mike Wirth, ne s’attend plus à ce qu’une autre raffinerie de pétrole soit construite aux États-Unis, en raison des politiques du gouvernement fédéral. La dernière raffinerie importante construite aux États-Unis date de 1976.

Mais sur le site Web de l’Energy Information Administration des États-Unis, ils ont une page intitulée Quand la dernière raffinerie a-t-elle été construite aux États-Unis ?

Sur cette page, ils énumèrent 16 nouvelles raffineries qui ont été construites depuis 1977, dont 2 en 2021. (Voir le tableau ci-dessus.)

Et plus tôt ce mois-ci (avril 2023), ExxonMobile a annoncé qu’elle agrandissait sa raffinerie de pétrole à Beaumont, au Texas, afin de pomper 250 000 barils supplémentaires par jour.

La raffinerie de Beaumont, au Texas, obtient une expansion de 2 milliards de dollars, pompant 250 000 barils de plus par jour

Près de la côte du golfe, juste à l’est du bassin permien riche en pétrole du Texas, près de 2 000 sous-traitants d’ExxonMobil s’assurent que le dernier projet de l’entreprise – qui comprend 26 miles de tuyauterie, 35 miles de câblage électrique et 875 tonnes d’acier – pompe le pétrole à plein capacité.

Après avoir lancé la plus grande expansion de raffinerie de pétrole aux États-Unis depuis plus d’une décennie, le vice-président directeur des opérations mondiales d’ExxonMobil a expliqué en détail comment le complexe Beaumont de la société alimente non seulement l’approvisionnement énergétique des États-Unis, mais également l’économie.

« Lorsque vous mettez tout cela ensemble et que vous regardez cet endroit particulier, ce que j’aime à ce sujet, cela nous permet d’acheter ce que je considère comme une énergie très nécessaire, abordable et dans un approvisionnement très fiable pour alimenter l’économie que nous avoir ici au Texas, aux États-Unis et, je dis, dans le monde entier », a déclaré Janet Matsushita à Fox News Digital.

Après avoir commencé la construction en 2019, le démarrage de la raffinerie de Beaumont a débuté il y a un peu plus d’un mois et a ajouté 250 000 barils par jour à sa production de pétrole, portant sa capacité totale de traitement à plus de 630 000 barils par jour. Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à 4 millions de gallons par jour, fournissant suffisamment de carburant pour alimenter 61 000 camions long-courriers en une seule journée.

Le prix élevé de 2 milliards de dollars annoncé pour le projet n’était pas à la hauteur d’Exxon, qui a achevé l’expansion dans les délais et dans les limites du budget.

« C’est en fait l’équivalent de la construction d’une toute nouvelle raffinerie. C’est une grande expansion, ce n’est pas une petite expansion », a-t-elle déclaré avec satisfaction. (Article complet.)