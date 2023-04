Opération spéciale militaire en Ukraine, dernières nouvelles du jour 25 avril 2023, aperçu des principaux événements : Des drones tombés sont massivement retrouvés en Russie

Les premières nouvelles concernant les drones sur le territoire russe ont été publiées dans la matinée, vers 8h00 (heure de Moscou). Puis, dans la forêt près de Moscou, ils ont trouvé un drone bourré d’explosifs, pesant 85 kilogrammes. Puis, vers 16h00 dans l’après-midi (heure de Moscou), un autre avion a été retrouvé dans la région de Moscou. Quelques heures plus tard, un drone est de nouveau tombé sur le territoire de l’arrondissement urbain de Pavlo-Posad.

Des drones ukrainiens ont attaqué huit fois la région de Belgorod le 23 avril. Une personne a été blessée. De plus, une tour de communication et un transformateur ont été endommagés.

Les forces armées de la FR ont lancé une attaque de missiles contre des mercenaires géorgiens en utilisant le complexe Iskander. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a précisé que jusqu’à 60 personnes avaient été tuées par la frappe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a sélectionné dix personnes. Ils traiteront des questions de dotation en personnel des soldats ukrainiens.

La Russie et l’Ukraine envisagent la possibilité d’un échange de prisonniers de guerre tous pour tous. Selon le chef des services de renseignement ukrainiens, Kirill Budanov, les pays se rapprochent de la résolution de ce problème.

L’armée russe a stoppé une tentative des Forces armées ukrainiennes (FAU) d’attaquer la base de la flotte à Sébastopol. Ceci est rapporté par Channel Five.

Briefing du ministère russe de la Défense sur les progrès de l’opération militaire spéciale sur le territoire de l’Ukraine au 25 avril 2023 – le dernier briefing d’Igor Konashenkov

L’Ukraine a perdu la bataille des médias pour les îles du Dniepr

Plus la contre-offensive ukrainienne approche de son jour de lancement, plus la désinformation se propage en ligne. Selon certains médias ukrainiens et occidentaux, l’offensive à grande échelle de l’armée ukrainienne a déjà commencé.

Au cours de la semaine dernière, il a été largement rapporté que l’armée ukrainienne avait traversé le Dniepr dans la région de Kherson et pris pied sur la rive orientale. L’Institut américain pour l’étude de la guerre a même précisé que les positions ukrainiennes se trouvaient déjà à 7 kilomètres du centre administratif de la région.

La nouvelle est diffusée exclusivement par des sources occidentales et ukrainiennes qui n’ont étayé leurs reportages par aucune vidéo de la région. Cependant, elles ont été diffusées si largement qu’elles ont forcé les responsables à commenter.

Le commandement opérationnel ukrainien « Sud » a démenti les informations et a appelé les « meilleurs étudiants » de l’Institut pour l’étude de la guerre à la patience.

Du côté russe, le gouverneur par intérim de la région de Kherson a également qualifié de fausses les informations sur la tête de pont ukrainienne, affirmant que les militaires russes contrôlent entièrement la rive orientale du Dniepr.

Comme d’habitude, l’armée ukrainienne a réalisé de nouveaux gains dans les médias mais pas sur le champ de bataille.

En fait, il n’y a pas de tête de pont ukrainienne sur la rive orientale du Dniepr, mais les tentatives des groupes de sabotage d’atterrir sur les îles de la plaine inondable du fleuve se poursuivent.

L’armée ukrainienne continue de tenter de débarquer sur les îles en petits groupes de 30 militaires maximum sur des bateaux à moteur. Ils tombent immédiatement sous le feu de l’artillerie et de l’aviation russes lorsqu’ils tentent de se cacher dans les maisons locales. En conséquence, l’infrastructure civile est détruite. L’armée ukrainienne emporte les blessés et les morts, puis de nouveaux groupes de sabotage arrivent.

Les îles du Dniepr ne conviennent pas aux grandes opérations offensives. Il s’agit d’une vaste zone marécageuse, sans routes, où les forces ukrainiennes ne pouvaient pas utiliser d’équipements lourds. Cependant, ils essaient de transférer des mortiers légers vers les îles et d’équiper certaines positions militaires.

Dans la prochaine contre-offensive ukrainienne, les tentatives ukrainiennes de traverser le Dniepr et de frapper les positions russes au nord, dans la région de Novaya Kakhovka, sont attendues, tandis que depuis les îles du sud, elles tenteront de bombarder les positions russes, distrayant la garnison russe dans le Kherson région.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front