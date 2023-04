Quatre civils tués par des bombardements ukrainiens dans la région russe de Briansk

Dans la nuit du 30 avril, les forces armées ukrainiennes ont bombardé le village russe de Suzemka dans la région frontalière de Bryansk. Le gouverneur de la région a signalé qu’une maison civile avait été détruite et incendiée à la suite de l’attaque.

À la suite du bombardement, une famille est morte dans la maison. La veille, une femme fêtait son anniversaire et a accueilli plusieurs invités dans sa maison. La nuit, sa maison a été touchée. Le deuxième étage de la maison et le sauna situé à proximité ont été détruits.

Jusqu’à présent, la mort de quatre civils a été confirmée. Deux autres personnes peuvent se trouver sous les décombres. Trois personnes ont survécu à l’attaque, dont un enfant. Ils ont été hospitalisés à Bryansk avec des blessures de gravité variable.

Les forces ukrainiennes continuent de bombarder quotidiennement les régions frontalières russes. De telles attaques ont pour seul but de terroriser les civils locaux et n’entraînent aucun gain militaire.

Des drones Lancet russes déciment cinq autres obusiers des forces de Kiev (Vidéos)

Région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

L’armée russe continue de traquer les obusiers ukrainiens dans la zone d’opération spéciale avec des munitions flottantes Lancet.

Entre le 28 et le 30 avril, des vidéos ont fait surface en ligne montrant des frappes récentes du Lancet contre un obusier de 155 mm remorqué M777 de fabrication américaine, un obusier de 152 mm remorqué 2A36 Giatsint-B de fabrication soviétique, un obusier automoteur de 155 mm M109 de fabrication américaine et deux Obusiers automoteurs 2S1 Gvozdika de fabrication soviétique de 122 mm des forces de Kiev.

Le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern, produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 30 minutes et une ogive d’un kilogramme et la plus grande Izdeliye-51 qui a une endurance de 40 minutes et est armé d’une ogive pesant trois kilogrammes.

La munition vagabonde vole vers la zone désignée avec un système de navigation inertielle assisté par GLONASS. Une fois arrivé dans la zone, l’opérateur utilise un système électro-optique embarqué via une liaison de données bidirectionnelle pour détecter, suivre et verrouiller la cible. Un système de télémétrie laser contrôle alors la détonation de l’ogive.

Selon Lostarmour.info, un site Web qui suit et documente les pertes militaires, il y a eu au moins 231 frappes du Lancet contre les forces de Kiev depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Au moins 42 des grèves ont eu lieu en avril.

Des munitions flottantes Lancet ont été utilisées pour détruire ou endommager au moins 64 obusiers ukrainiens, dont beaucoup fournis par les États de l’OTAN.

Crime de guerre : l’Ukraine utilise des armes chimiques à Bakhmut

L’armée russe a déjà signalé des cas de déploiement d’armes chimiques par les FAU sur les lignes de front du Donbass. Le 22 avril, de tels rapports sont venus de Bakhmut. Des journalistes militaires russes dans la ville déchirée par la guerre ont affirmé que les forces armées ukrainiennes y avaient déjà utilisé des armes chimiques auparavant et n’arrêtaient pas leurs attaques criminelles. Cette fois-là, l’armée ukrainienne a utilisé un gaz non identifié sans odeur qui provoque l’épilepsie. Les forces ukrainiennes tirent sur les forces de Wagner qui avancent avec des bouteilles de gaz provenant de RPG ou de mortiers. Ces obus s’effondrent et pulvérisent des produits chimiques. Les armes chimiques des FAU sont probablement produites avec le soutien d’États étrangers membres de l’OTAN. Alors que la soi-disant communauté internationale ferme les yeux sur les crimes de guerre du régime terroriste de Kiev, les combattants ukrainiens les paient de leur vie en première ligne.

