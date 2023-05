Le commandant des forces de défense territoriales ukrainiennes aurait été tué sur le chemin de Bakhmut – Yevgeny Prigozhin

Le 2 mai 2023, le chef du PMC Wagner Yevgeny Prigozhin a affirmé que le commandant des Forces de défense territoriales des Forces armées ukrainiennes, le général de division Igor Tantsyura, avait probablement été tué par les forces russes dans la région de Bakhmut.

A 13h25 heure locale, des unités d’artillerie des PMC Wagner ont détruit un véhicule blindé sur la route de Bakhmut. Vraisemblablement, le commandant des Forces de défense territoriales des Forces armées ukrainiennes Igor Ivanovich Tantsyura a été tué dans le véhicule. Il déménageait à Bakhmut. L’incident s’est produit près de la ville de Chasov Yar.

« Pour le moment, nous clarifions ces informations », a ajouté Prigozhin.

Général de division Tantsyura

Les FAU n’ont pas encore commenté l’incident.

Les militaires ukrainiens partagent plus de vidéos de la région de Bakhmut, montrant les routes menant à la ville remplies d’équipements militaires ukrainiens et de l’OTAN détruits par les tirs russes :

En vidéo 18+ : positions ukrainiennes détruites par le TOS-1A russe Solntsepyok

Des militaires russes ont montré les positions ukrainiennes détruites par le TOS-1A russe Solntsepyok. La zone où les images ont été tournées n’a pas été révélée.

Le TOS-1A, qui est basé sur le châssis du char de combat T-72, peut être armé de jusqu’à 24 roquettes thermobariques non guidées de 220 mm avec une portée comprise entre six et dix kilomètres. Les roquettes du système sont armées d’une puissante ogive explosive air-carburant. Le système a été développé pour vaincre l’infanterie, les véhicules blindés et les constructions fortifiées, telles que les tranchées, les tunnels et les grottes.

L’armée russe utilise activement les systèmes TOS-1A contre les forces de Kiev depuis le début de son opération spéciale en Ukraine. Une version améliorée du système, baptisée TOS-2, a également été testée pendant l’opération. Le TOS-2 est basé sur un véhicule tout-terrain Ural. Il est également armé de roquettes plus puissantes avec une portée plus longue.

L’armée russe utilise toujours activement les systèmes Solntsepyok sur toute la ligne de front du Donbass. Par exemple, à Bakhmut :

