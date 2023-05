Al-Assad de Syrie reçoit un accueil chaleureux au sommet de la Ligue arabe (Vidéos)

Aperçu militaire : les frappes de précision russes détruisent l’infrastructure militaire ukrainienne, la réponse de Kiev tue des civils

Image d’illustration

Dans la nuit du 19 mai, les forces russes ont lancé de nouvelles frappes massives sur les installations ukrainiennes dans tout le pays. Contrairement à de nombreuses attaques récentes, selon des rapports de responsables ukrainiens, la nuit dernière, les frappes ont de nouveau frappé les installations énergétiques ukrainiennes.

Les attaques nocturnes en cours contre des cibles ukrainiennes se poursuivent quotidiennement pendant plus d’une semaine. Il s’agit de l’une des plus longues séries de frappes quotidiennes russes depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine.

Les autorités de Kiev ont finalement cessé de mentir en disant que l’armée russe était à court de missiles.

Le 19 mai, le ministère russe de la Défense a traditionnellement signalé que toutes les cibles avaient été touchées :

La nuit dernière, les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé les emplacements et les centres d’entraînement des unités de les Forces armées ukrainiennes (FAU), ainsi que les dépôts de munitions, les armes et les équipements de production étrangère, avec des armes marines à longue portée de haute précision. Le but de la grève est atteint. Toutes les cibles assignées sont atteintes. À la suite des frappes, l’approvisionnement, l’entraînement et la formation de réserves de troupes ukrainiennes pour effectuer des tâches dans les zones de combat ont été interrompus.

Les autorités ukrainiennes n’ont fait aucun commentaire sur les récentes frappes. Cependant, les médias ukrainiens ont révélé que de nombreuses cibles dans toute l’Ukraine avaient été touchées.

Dans la région de Lviv, un stockage de carburant pour l’équipement militaire ukrainien a été détruit. Une installation industrielle utilisée comme entrepôt par l’armée ukrainienne aurait été détruite dans la ville de Krivoy Rog dans la région de Dnipropetrovsk. En conséquence, un grand incendie s’est déclaré dans la région. Dans la région de Mykolaïv, des missiles russes ont frappé une usine industrielle, qui travaillait également pour les besoins des militants ukrainiens. De plus, des explosions ont tonné dans les régions d’Odessa, Chernihiv, Rivne et Volyn. Selon certaines informations, l’une des installations utilisées pour le déploiement et l’entraînement au combat du personnel de l’AFU a été détruite à l’ouest de Loutsk.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/05/IMG_2689.mp4?_=1

De plus, l’une des centrales thermiques (TPP) d’Ukraine a cessé de produire de l’énergie, selon la holding énergétique ukrainienne DTEK. La société a déclaré qu’à la suite du bombardement, « les lignes principales qui fournissaient de l’électricité » de l’une des centrales thermiques de DTEK avaient été endommagées. Après cela, la station a cessé de produire de l’électricité. Il n’a pas été signalé quel TPP a cessé de fonctionner.

En réponse, l’armée ukrainienne a ciblé en vain la péninsule de Crimée avec des drones et a lâchement intensifié les bombardements aveugles dans les zones résidentielles des régions de la RPD, de la RPL, de Zaporozhie, de Kherson et des régions frontalières russes.

Le 18 mai, deux civils ont été tués dans la région de Belgorod, un autre homme a été grièvement blessé.

« Deux personnes ont été tuées dans le village de Nizhni Berezovo dans le district de Shebekinsky, une autre est transportée à l’hôpital dans un état grave. Les FAU ont tué des civils alors qu’ils étaient dans le jardin et qu’ils plantaient des pommes de terre », a déclaré le gouverneur.

Le même jour, les FAU ont largué un engin explosif sur un complexe sportif et récréatif du village de Glushkovo dans la région de Koursk. à la suite de l’attaque, deux civils ont été blessés.

Le 19 mai, les attaques dans les régions frontalières se sont poursuivies. A Belgorod, un drone est tombé dans la cour d’un immeuble. Selon des rapports préliminaires, le drone s’est écrasé contre la fenêtre d’un appartement au septième étage et est tombé au sol. Il n’y a pas de victimes ni de dégâts. Un autre UAV a été intercepté par les forces russes dans le district de Shebekinsky de la région de Belgorod.

Les villages frontaliers sont aussi constamment bombardés par l’artillerie ukrainienne. À la suite de la récente attaque dans le village de Stary Khutor, un homme a été blessé dans son jardin.

Les FAU ont de nouveau tenté de frapper des installations militaires russes en Crimée. Le matin du 19 mai, les forces de défense aérienne russes ont abattu quatre drones dans le nord de la péninsule. Personne n’a été blessé, tout dommage a également été évité.

Les résidents des anciennes régions ukrainiennes souffrent le plus. Le 19 mai, les FAU bombardent depuis le matin la ville d’Energodar, où se trouve la centrale nucléaire de Zaporozhye. Au moins cinq grèves ont été enregistrées. Les FAU ont délibérément percuté la route à l’entrée de la ville, où passent de nombreux civils. Selon les autorités, une personne a été blessée. La victime est un ambulancier.

Les nationalistes bombardent quotidiennement des civils dans les républiques populaires de Donetsk et Louhansk. Donetsk, Yasinovataya et Gorlovka sont constamment sous le feu des nazis ukrainiens.

Dans la seule journée du 18 mai, les FAU ont bombardé 44 fois le territoire de la RPD. Un homme de 25 ans a été tué ; 3 autres civils ont été blessés à Gorlovka.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/05/don-1.mp4?_=2

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/05/don-2.mp4?_=3

Le 17 mai marque une nouvelle attaque sanglante des FAU. En une journée, 5 civils ont été tués par les forces de Kiev dans les quartiers Petrovsky et Kuibyshevsky de Donetsk. Trois d’entre eux ont été tués dans un magasin et une autre victime a été tuée à un arrêt de bus. 24 autres civils ont été blessés, dont un enfant né en 2009, à Donetsk, Yasinovataya, Yakovlevka et Elenovka.

Alors que les forces russes détruisent les infrastructures militaires ukrainiennes avec des frappes de précision, le régime terroriste de Kiev continue de tirer sans discernement sur les civils.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Al-Assad de Syrie reçoit un accueil chaleureux au sommet de la Ligue arabe (Vidéos)

Cliquez pour voir l’image en taille réelle. Source : Bureau de la présidence syrienne.

Le 19 mai, le président syrien Bachar al-Assad a reçu un accueil chaleureux lors de sa participation au sommet de la Ligue arabe dans la ville saoudienne de Djeddah.

Il s’agissait du premier sommet de la Ligue arabe auquel al-Assad assistait depuis que la guerre a éclaté en Syrie il y a plus de dix ans. Sa participation a marqué le retour officiel du pays dans le giron arabe.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (MBS) a étreint al-Assad avant que leur photo officielle ne soit prise avant le début de la réunion. Plus tard, alors que les dirigeants pénétraient dans la salle principale, al-Assad a échangé des salutations avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, entre autres.

L’agence de presse arabe syrienne officielle a déclaré que même l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, avait serré la main d’Assad, bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation immédiate de cela dans les médias qataris. Le Qatar aurait été l’un des rares membres de la Ligue arabe à s’être opposé à la décision de réadmettre la Syrie dans l’organisation au début du mois.

« Je voudrais chaleureusement souhaiter la bienvenue à la Syrie à son siège parmi ses frères », a déclaré le Premier ministre algérien Ayman Benabderrahmane dans le discours d’ouverture du sommet.

Plus tard, MBS a déclaré lors de son discours qu’il « espère que le retour de la Syrie dans la Ligue arabe mènera à la fin de sa crise ».

Al-Assad a été rejoint au sommet par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui souhaite renforcer le soutien à la bataille de Kiev contre la Russie. L’Ukraine et la Syrie ont rompu leurs relations l’année dernière après que Damas ait exprimé son soutien à l’opération militaire spéciale et reconnu la région du Donbass comme territoire russe.

S’adressant au sommet, Zelensky a demandé aux délégués de soutenir la formule ukrainienne pour la paix et a remercié Riyad pour son rôle de médiateur dans la libération d’un prisonnier l’année dernière. Le président ukrainien s’est abstenu de tout commentaire sur al-Assad, qui n’aurait pas porté d’écouteurs de traduction lors de son discours.

Dans son discours, al-Assad a remercié l’Arabie saoudite et les autres pays arabes pour leurs efforts visant à ramener la Syrie dans le giron arabe et a appelé à l’unité arabe.

« J’espère que le sommet marquera le début d’une nouvelle phase du travail arabe, pour la solidarité entre nous pour parvenir à la paix dans notre région, au développement et à la prospérité au lieu de la guerre et de la destruction », a déclaré le président syrien.

Dans la matinée, al-Assad a tenu deux réunions avec le président tunisien Kais Saied et le cheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, vice-président des Émirats arabes unis. Il devrait rencontrer d’autres dirigeants arabes avant de retourner en Syrie.

Le rapprochement arabe avec la Syrie a pris de l’ampleur après que la Chine ait négocié un accord en mars qui a permis à Riyad de reprendre ses relations diplomatiques avec l’Iran, un allié clé d’al-Assad. Le rapprochement a provoqué la colère des États-Unis.

Avant le sommet, le département d’État américain a réitéré son opposition à la normalisation des relations avec la Syrie et a déclaré que les sanctions ne devraient pas être levées. L’Union européenne a également maintenu son objection à tout engagement avec Damas.

Le sommet de la Ligue arabe à Djeddah marque la fin de l’isolement de la Syrie. Les pays arabes chercheraient à travailler avec Damas pour mettre fin à la guerre dans le pays, en luttant contre le trafic de drogue, en facilitant le retour des réfugiés et en faisant avancer le processus politique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front