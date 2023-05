Après 224 jours de combats, la ville de Bakhmut est passée sous le contrôle de la Russie. Les drapeaux du Wagner PMC et de la Fédération de Russie ont été hissés sur la ville. LIEN Alors que Kiev n’a pas encore reconnu sa défaite, les militaires ukrainiens restants sont heureux d’évacuer enfin leurs positions.

Malgré la défaite imminente, l’armée ukrainienne se battait vigoureusement, défendant ses derniers bastions. Au cours des batailles acharnées, les FAU ont perdu des dizaines de milliers de militaires. Beaucoup de combattants étrangers sont morts dans le broyeur. Les restes de la garnison des FAU à Bakhmut de la périphérie sud-ouest se sont échappés vers le village d’Ivanovskoe (Krasnoe) et à Khromovo depuis la périphérie ouest de la ville. Les combattants russes sécurisent la zone, car certains soldats ukrainiens pourraient encore rester dans la planque.

À la suite des actions offensives des détachements d’assaut de Wagner, avec le soutien de l’artillerie et de l’aviation du groupe sud des forces russes, la libération de la ville d’Artyomovsk a été achevée, a rapporté le ministère russe de la Défense.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/05/flee-1.mp4?_=2

Derniers militaires ukrainiens s’échappant de la zone du monument Mig-17 au sud de Bakhmut :

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/05/flee-2.mp4?_=3

Militaires ukrainiens fuyant la périphérie ouest de la ville :

‘Applaudir! Évacuation ! » – Les militaires ukrainiens qui ont survécu à la bataille de Bakhmut sont heureux de quitter le broyeur.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/05/flee-3.mp4?_=4

Il était stratégiquement important de conserver le contrôle des flancs jusqu’à ce que les combattants wagnériens prennent le contrôle total de la ville. Malgré de violentes batailles et quelques gains tactiques des FAU à l’ouest et au sud de la ville, les militaires du ministère russe de la Défense ont arrêté les attaques et n’ont pas permis à l’armée ukrainienne de débloquer la ville.

Cependant, la perte de la ville n’a pas arrêté les affrontements en cours dans la région. Les FAU tentent de se venger en prenant d’assaut les positions russes sur les flancs. De violentes batailles se poursuivent au nord de Klescheevka, dans la zone forestière près d’Ivanovskoe et dans la zone du réservoir d’eau de Berkhovsky. À son tour, l’armée russe a renforcé les positions militaires dans la région, déployé des forces supplémentaires et lancé des contre-attaques.

Le groupement ukrainien déployé dans la région continue de subir des pertes. Des dizaines de militaires sont tués quotidiennement dans les batailles, tandis que davantage de pertes sont infligées par les frappes de précision russes et les tirs d’artillerie lourde.

Au sud de Bakhmut, les forces ukrainiennes qui se sont repliées à l’arrière de la ville d’Ivanovskoe ne peuvent toujours pas se cacher des tirs russes.

Deux BTR-4E ukrainiens ont été filmés en train de brûler à Ivanovskoe. Selon les commentaires de l’exploitant, les équipages ont été détruits dans les véhicules :

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/05/iv.mp4?_=5

Dans le même temps, le groupement ukrainien déployé au nord de Bakhmut dans la région de Slaviansk-Kramatorsk est aussi constamment visé par les forces russes.

Le 20 mai, des frappes russes ont frappé des bases militaires ukrainiennes à Kramatorsk. Plusieurs explosions ont tonné dans la zone de l’aéroport local, qui aurait été utilisé comme plaque tournante de l’approvisionnement militaire et comme centre de commandement des forces ukrainiennes. Le quartier général de l’opération anti-terroriste de Kiev contre la population du Donbass était auparavant situé sur l’aérodrome.

Après la libération d’Artyomovsk, l’armée russe a obtenu un tremplin pour poursuivre son avancée à Chasov Yar, Slaviansk et Kramatorsk. Il s’agit de la dernière agglomération urbaine du Donbass encore sous le contrôle de la RPD.

Premièrement, les forces russes sont susceptibles d’expulser les forces ukrainiennes restantes du village de Khromovo situé à la périphérie ouest de Bakhmut, puisque la garnison ukrainienne y a été presque détruite et qu’il n’y a aucune importance stratégique pour les forces de Kiev de perdre plus de combattants dans le village.

À son tour, l’armée ukrainienne continuera probablement à se battre avec acharnement pour le contrôle du village d’Ivanovskoe afin de ne pas permettre aux forces russes de couper la route de Chasov Yar, qui est un bastion stratégiquement important des FAU dans le nord du Donbass. .

La ville de Seversk située au nord de Bakhmut pourrait devenir le prochain champ de bataille de la lutte dans le Donbass. L’armée russe devrait lancer l’offensive afin de renforcer le front avant la bataille décisive pour l’agglomération de Slaviansk-Kramatorsk.

Destruction des FAU aux abords de Bakhmut il y a quelques jours :

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/05/IMG_4358.mp4?_=6

D’autre part, la fin de la bataille pour Bakhmut pourrait marquer le début de la contre-offensive ukrainienne à grande échelle tant attendue. Les unités militaires de la réserve stratégique ukrainienne armées et entraînées par l’OTAN doivent encore entrer dans la bataille du Donbass. De nombreux renforts ukrainiens sont déployés près des lignes de front, prêts à lancer des opérations offensives. Malgré les pleurnicheries de Zelensky et la mendicité pour plus d’équipements militaires de l’Occident, qui seraient nécessaires au succès de la contre-offensive, l’armée ukrainienne devrait toujours lancer des attaques majeures dans plusieurs directions dans le Donbass à la fin du mois de mai.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front