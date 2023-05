Pertes ukrainiennes dans la région de Bakhmut et d’autres lignes de front au cours de la dernière journée – Ministère russe de la Défense

Image d’illustration

Le 20 mai, la ville de Bakhmut est passée sous le contrôle total de l’armée russe. Après que le chef du Wagner PMC ait revendiqué la victoire, le ministère russe de la Défense a confirmé le contrôle de la ville.

Dans son rapport quotidien daté du 21 mai, le ministère de la Défense a révélé de nouveaux détails sur la bataille dans la région au cours de la journée écoulée.

Un autre pont routier utilisé par l’armée ukrainienne a été détruit près du village d’Ivanovskoe (Krasnoe). Une autre cible détruite près du village était un dépôt de munitions de la 60e brigade mécanisée des FAU.

« Au cours de la dernière journée, six sorties ont été effectuées par l’aviation dans la région de la ville d’Artemovsk. L’artillerie russe a effectué 69 tirs », a ajouté le ministère.

Il y a quelques jours, les forces russes ont détruit deux autres ponts dans la région. L’un était situé près d’Ivanovskoe, un autre pont a été détruit près de Chasov Yar. En conséquence, les frappes de précision russes ont compliqué le transfert de matériel militaire ukrainien vers les derniers bastions ukrainiens dans les districts sud et ouest de Bakhmut. Les frappes en cours sur les ponts empêchent l’armée ukrainienne d’approvisionner en temps voulu leurs unités sur les lignes de front au sud de Bakhmut.

« L’aviation et l’artillerie du groupe de forces « Sud » russe ont déjoué les tentatives ukrainiennes de contre-attaque depuis les régions de Konstantinovka, Bogdanovka et Krasnoye (République populaire de Donetsk) », a rapporté le ministère russe de la Défense.

Au cours de la dernière journée, jusqu’à 100 militaires et mercenaires ukrainiens, un char, un véhicule de combat d’infanterie, cinq camionnettes, un système d’artillerie Krab de fabrication polonaise et une unité d’artillerie automotrice Gvozdika ont été détruits dans la région de Bakhmut.

« De plus, une station radar de contre-batterie AN/TPQ-50 de fabrication américaine a été détruite près de Kalinovka », a rapporté le ministère de la Défense.

Les frappes russes ont également continué d’infliger de lourdes pertes aux FAU dans la région de Slaviansk-Kramatorsk. Un dépôt de munitions de la 67e brigade mécanisée des FAU ont été touchées près de Kramatorsk. De grandes explosions dans la région ont été précédemment confirmées par des séquences vidéo de la scène. LIEN

Les Forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale en Ukraine. Des batailles se déroulent sur toute la ligne de front dans le Donbass. Le 21 mai, le ministère russe de la Défense a signalé les développements suivants dans d’autres régions :

En direction de Kupyansk, l’aviation, l’artillerie et les troupes du groupe de forces ouest ont frappé les unités des FAU près de Molchanovo, Zagoruikovka et Tabayevka (région de Kharkov). En outre, les actions de cinq groupes de sabotage et de reconnaissance des FAU ont été contrecarrées près de Sinkovka, Timkovka, Pershotravnevoye (région de Kharkov) et Stelmakhovka (République populaire de Lougansk). Jusqu’à 85 soldats ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux véhicules à moteur, une unité d’artillerie automotrice Akatsiya ont été détruits dans cette direction au cours de la journée.

Dans la direction de Krasny Liman, l’aviation et l’artillerie opérationnelles-tactiques et militaires du groupe de forces du Centre ont frappé les unités des FAU près de Nevskoye, Chervonopopovka (République populaire de Lougansk), Yampolovka et Serebryanka (République populaire de Donetsk). Les actions de deux groupes de sabotage et de reconnaissance des FAU ont été contrecarrées près de Chervonaya Dibrova (République populaire de Lougansk) et Grigorovka (République populaire de Donetsk). Les FAU ont subi des pertes de plus de 60 soldats ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, deux véhicules à moteur, un obusier automoteur Gvozdika et un obusier D-20 dans cette direction au cours des dernières 24 heures. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près de Novoyegrovka (République populaire de Lougansk).

Dans la direction de Donetsk, l’artillerie, l’aviation et les troupes, le groupe de forces sud a éliminé plus de 120 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat d’infanterie, un système d’artillerie M777 fabriqué aux États-Unis, un système d’artillerie automoteur M109 fabriqué aux États-Unis et D-20 et obusiers D-30.

Dans les directions sud de Donetsk et Zaporozhye, des unités du groupe de forces Est ont infligé des dégâts de feu à l’ennemi dans les régions d’Ugledar (République populaire de Donetsk), Novodanilovka, Chervonoye, Novodarovka et Nesteryanka (région de Zaporozhye). Trois groupes de sabotage et de reconnaissance ont également été désactivés près de Sladkoye, Vladimirovka (République populaire de Donetsk) et Levadnoye (région de Zaporozhye). Les pertes de l’ennemi dans cette direction au cours de la journée se sont élevées à 50 soldats ukrainiens, un véhicule de combat d’infanterie, deux véhicules à moteur, un système d’artillerie M777 de fabrication américaine et un obusier Msta-B. Un dépôt de munitions de la 102e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes a été détruit près de Gulyapole (région de Zaporozhye).

Dans la direction de Kherson, jusqu’à 15 soldats ukrainiens, six véhicules à moteur et un obusier automoteur Akatsiya ont été touchés au cours des dernières 24 heures. Un dépôt de munitions de la 123e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes a été anéanti près de Stanislav (région de Kherson).

L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée et l’artillerie du groupe de forces russe ont frappé 103 unités d’artillerie, des effectifs et du matériel des FAU dans 134 zones au cours de la journée.

Un système de missile sol-air ukrainien S-300 a été détruit près de Zheltoye (République populaire de Donetsk).

Le poste de commandement de la 102e brigade de défense territoriale a été touché près de Poltavka (région de Zaporozhye).

Les forces de défense aérienne ont intercepté quinze projectiles HIMARS, Uragan MLRS et missiles de croisière à longue portée Storm Shadow au cours de la journée.

En outre, neuf véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les régions de Lozovoye, Terny, Vodyanoye, Novoandreyevka (République populaire de Donetsk), Chervonaya Dibrova (République populaire de Lougansk) et Energodar (région de Zaporozhye).

Au total, 428 avions et 234 hélicoptères, 4 245 véhicules aériens sans pilote, 424 systèmes de missiles antiaériens, 9 251 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 100 véhicules de combat équipés de systèmes lance-roquettes multiples, 4 871 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 10 365 unités de matériel militaire spécial ont été détruites au cours de l’opération militaire spéciale.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front