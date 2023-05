Augmentation de 20 000 % des lésions oculaires rétiniennes après la vaccination COVID-19

Par Brian Shilhavy

Plus tôt ce mois-ci (mai 2023), une étude à grande échelle a été publiée dans la revue npj Vaccines, qui fait partie du portefeuille Nature.com, et a examiné «l’évaluation des risques d’occlusion vasculaire rétinienne après la vaccination COVID-19».

Selon l’étude :

« L’occlusion veineuse rétinienne (OVR) est la deuxième cause la plus fréquente de perte de vision liée aux maladies vasculaires rétiniennes, après la rétinopathie diabétique. Le RVO est lié à la thromboembolie causée par la compression des vaisseaux, le vasospasme ou la dégénérescence des parois vasculaires.

L’étude a inclus 7 318 437 personnes du réseau TriNetX réparties en individus vaccinés et non vaccinés, et ils ont conclu que « les individus vaccinés COVID-19 avaient un risque plus élevé de toutes les formes d’occlusion vasculaire rétinienne dans les 2 ans suivant la vaccination, avec un rapport de risque global de 2,19 (intervalle de confiance à 95 % 2,00–2,39).

Il s’agit de l’une des premières études à grande échelle publiées qui ont examiné les effets secondaires de la vaccination COVID-19 qui se poursuivent plus de 2 ans après une injection COVID-19.

L’incidence cumulée de l’occlusion vasculaire rétinienne était significativement plus élevée dans la cohorte vaccinée par rapport à la cohorte non vaccinée, 2 ans et 12 semaines après la vaccination. Le risque d’occlusion vasculaire rétinienne a augmenté de manière significative au cours des 2 premières semaines après la vaccination et a persisté pendant 12 semaines. De plus, les personnes ayant reçu la première et la deuxième dose de BNT162b2 et d’ARNm-1273 présentaient un risque significativement accru d’occlusion vasculaire rétinienne 2 ans après la vaccination, alors qu’aucune disparité n’a été détectée entre la marque et la dose de vaccins. Cette vaste étude multicentrique renforce les résultats des cas précédents. L’occlusion vasculaire rétinienne peut ne pas être une découverte fortuite après la vaccination COVID-19. (Source.)

L’étude comprenait des personnes ayant reçu des vaccins à ARN messager (ARNm) (BNT162b2 [Pfizer-BioNTech] et ARNm-1273 [Moderna]), des vaccins à protéines recombinantes avec adjuvant (Novavax) et des vaccins à vecteur adénoviral (vaccin ChAdOx1-S [Oxford/AstraZeneca] et Ad26.COV2.S [Janssen-Johnson&Johnson]).

Un homme de 21 ans en Australie est maintenant aveugle suite à une injection COVID-19. Source d’images.

Un abonné australien de Health Impact News nous a alertés sur un récent reportage sur un homme de 21 ans devenu aveugle de façon permanente à la suite d’un vaccin COVID qui a détruit sa carrière. Le gouvernement refuse de l’indemniser pour ses blessures, malgré le témoignage de deux chirurgiens ophtalmologistes renommés qui ont convenu que son état était causé par le vaccin Moderna.

Le gouvernement refuse de l’indemniser pour ses blessures, malgré le témoignage de deux chirurgiens ophtalmologistes renommés qui ont convenu que son état était causé par le vaccin Moderna.

«Ma vie est en attente»: un jeune commerçant aveuglé après que le vaccin Moderna a refusé une indemnisation Un jeune tradie NSW laissé aveugle en permanence après avoir reçu le vaccin Covid s’est vu refuser une indemnisation par le gouvernement fédéral, bien que deux experts aient convenu que son état était probablement causé par le coup. Cody Hose-Ross, 21 ans, s’est vu arracher son apprentissage de maçon et une carrière de foot en herbe lorsqu’il a perdu la vision totale de son œil droit et une vision partielle de son gauche, peu de temps après avoir reçu deux doses du vaccin Moderna en octobre et novembre 2021. « Peut-être que quatre jours plus tard, je me suis réveillé et, vous savez quand vos yeux doivent s’adapter quand vous vous réveillez pour la première fois ? Je trouvais tout difficile à voir, je devais attendre pour avoir une vision dans mes yeux », a-t-il déclaré. « Je me disais, qu’est-ce qui se passe? » Au début, l’homme de Port Stephens a pensé qu’il venait d’avoir une infection ou quelque chose dans l’œil et « n’y pensait rien ». « Ensuite, j’étais au travail et mon patron m’a dit: » Prends cet outil f ** king, c’est juste f ** king là! « », A-t-il déclaré. « J’étais comme, ‘Honnêtement, je ne peux pas le voir.’ Il a dit, ‘Êtes-vous aveugle?’ C’est là que ça m’a secoué pour la première fois. J’ai perdu mon apprentissage – j’étais jusqu’à ma dernière année aussi, j’aurais été pleinement qualifié. En plus, j’avais un contrat pour aller jouer au foot à Sydney. Je m’y engageais, puis bang, j’ai perdu la vue. Deux chirurgiens ophtalmologistes renommés, le professeur Peter McCluskey du Royal Prince Alfred Hospital de Sydney et le Dr Peter Davies de Hunter Eye Surgeons à Newcastle, ont tous deux convenu que l’état de M. Hose-Ross était causé par le vaccin Moderna. (Article complet.)

La base de données du système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) du gouvernement américain montre qu’il y a eu une augmentation étonnante de 19 665 % des troubles rétiniens à la suite des injections expérimentales COVID-19 par rapport à tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 32 dernières années.

J’ai recherché dans la base de données les symptômes post-vaccinaux suivants :

Embolie de l’artère rétinienne

Occlusion de l’artère rétinienne

Thrombose de l’artère rétinienne

Dégénérescence rétinienne

Décollement de la rétine

Trouble rétinien

Hémorragie rétinienne

Lésion rétinienne

Ischémie rétinienne

Déchirure rétinienne

Trouble vasculaire rétinien

Occlusion vasculaire rétinienne

Thrombose vasculaire rétinienne

Vascularite rétinienne

Occlusion veineuse rétinienne

Thrombose veineuse rétinienne

Ceci n’est certainement PAS une liste exhaustive des troubles oculaires contenus dans le VAERS, mais juste un échantillon.

Depuis le déploiement des vaccins expérimentaux COVID en décembre 2020, il y a eu 2 458 cas de ces troubles rétiniens (source), et la grande majorité, 2 020, ont été enregistrés en 2021 (source).

Vous pouvez voir la répartition par âge ici. Alors que le groupe d’âge le plus élevé en pourcentage se situait dans le groupe d’âge des 65 à 79 ans à 14 %, il était surprenant de voir que le deuxième pourcentage le plus élevé se situait dans le groupe d’âge des 50 à 59 ans à 13 %.

En revanche, en utilisant les mêmes symptômes pour les troubles rétiniens, la recherche n’a renvoyé que 327 cas pour tous les vaccins non COVID au cours des 32 dernières années et plus pour ces mêmes troubles rétiniens. (Source.)

Cela représente une moyenne d’un peu plus de 10 cas par an, contre 2 020 cas enregistrés en 2021 suite aux injections COVID-19, soit une augmentation incroyable de 19 665 %.

Voici la dernière vidéo de la chaîne Bitchute checkur6 qui met en lumière certaines des études récentes publiées sur les effets secondaires du vaccin COVID-19, y compris les maladies oculaires.

