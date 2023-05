Chronique de la planification de la Troisième Guerre mondiale du gouvernement américain en Europe

Écrit par Eric Zuesse

Le plan du gouvernement américain pour la troisième guerre mondiale en Europe sera géré par l’OTAN, mais l’UE sera d’abord subordonnée à l’OTAN ; et cela a été révélé à Washington DC le 5 avril 2023, lors d’un forum organisé par le Center for Strategic and International Studies, qui, bien que contrôlé par la Maison Blanche des États-Unis, reçoit son financement de tous les gouvernements alliés des États-Unis (y compris en Asie), et des fabricants d’armement autorisés par l’OTAN tels que Lockheed Martin, et des sociétés d’extraction américaines et alliées telles qu’ExxonMobil, et des sociétés pharmaceutiques américaines telles que Merck, et de la haute technologie américaine telle que Google, et de la finance tels que JPMorgan Chase. Il s’agit d’un partenariat public/privé qui sert ses donateurs dans la mesure de leurs dons, et qui, à son plus haut niveau exécutif, est contrôlé par le président et le Congrès américains. Parmi ses principaux donateurs figurent certaines entreprises qui ne sont peut-être pas bien connues, comme MUFG Bank, qui est la plus grande banque du Japon.

Lorsque Mussolini a présenté son idéologie, qu’il a alternativement appelée fascisme ou corporationnisme (certains la traduisent plutôt par « corporatisme »), il l’a décrite comme une fusion du gouvernement et des grandes entreprises ; et c’est ce qui existe maintenant, du moins dans toute la sphère américaine et alliée. Bien sûr, chaque entreprise est contrôlée sur la base d’un dollar pour une voix (contrôlée par son ou ses plus gros actionnaires), mais un gouvernement démocratique est plutôt contrôlé sur la base d’une personne pour une voix (c’est-à-dire par le résidents, au lieu de par la richesse); et, par conséquent, si le gouvernement américain est contrôlé sur la base d’un dollar pour une voix, ce que les recherches empiriques montrent uniformément, alors il s’agit d’une opération entièrement fasciste (telle que définie par Mussolini) – pas seulement sur son entreprise. côté, mais aussi de son côté gouvernemental. Les donateurs corporatifs et gouvernementaux du SCRS achètent leurs parts pour participer à ce que le gouvernement américain fera et ne fera pas, ce qui permet aux milliardaires étrangers (et pas SEULEMENT aux américains) de posséder des éléments de l’ensemble de l’opération. Les citoyens et les contribuables ne le font pas, mais ne sont que des pions sur l’échiquier de ces milliardaires. Les électeurs obtiennent et votent leurs points de vue, des médias et de leurs « experts » embauchés ; et les contribuables ne font que recevoir et dépenser des factures à payer.

C’est la réalité.

Donc : voici le document dans lequel la décision de fusionner l’UE dans l’OTAN en vue de la troisième guerre mondiale en Europe a été annoncée au CSIS, dans un forum intitulé « Panel 2 : Challenges in European Defence, April 5, 2023 • 12:30 – 13 h 30 HAE« , et diffusé également sur youtube ici :

« Les défis de la défense européenne – Forum mondial sur la sécurité 2023 »

L’annonce était dans cette vidéo à:

14h50 « Nous devons vraiment tuer ce débat » entre l’OTAN et l’UE sur qui contrôle toute question militaire et faire en sorte que les deux organisations ne fassent finalement qu’une en ce qui concerne toute question militaire : l’OTAN aura le contrôle total là-bas.

Cette annonce a été faite par Hervé Blejéan, directeur général de l’état-major de l’Union européenne ; donc, il y expliquait les raisons pour lesquelles son opération est de faire partie de l’OTAN, de fusionner avec l’OTAN, afin que l’Europe prenne ses commandes directement de Washington, parce que l’Amérique fait partie de l’OTAN mais pas de l’UE. En d’autres termes : au moment où les choses auront dépassé le point de non-retour – le moment où les États-Unis et leurs alliés se seront pleinement et irrémédiablement engagés à envahir la Russie – les décisions seront prises à Washington, et le reste de la l’alliance fera tout ce que Washington lui ordonne de faire.

Il y avait aussi des sujets d’intérêt dans le premier panel de l’événement :

« Forum mondial sur la sécurité 2023 : Sessions AM de la défense transatlantique »

Par exemple, il s’est ouvert avec le chef du SCRS annonçant, à 14 h 27, qu’« il n’y a pas d’option de Findlandisation maintenant pour mettre fin à la guerre en Ukraine », ce qui est diplomatique pour « il n’y aura pas de règlement négocié ; soit l’OTAN la gagnera, soit la Russie le fera. De toute évidence, cette déclaration est en préparation pour qu’il y ait soit une première frappe d’invasion de l’OTAN par la Russie, soit une première frappe d’invasion de la Russie par l’OTAN – et l’attente militaire générale est toujours que le premier à frapper l’autre côté sera assommer le centre de commandement de l’autre côté et les armes les plus cruciales et ainsi «gagner» la guerre. Ils pensent comme si l’avènement des armes nucléaires n’avait pas invalidé ce type de réflexion sur une guerre entre superpuissances. Leurs présentations insultent l’intelligence de leur auditoire.

Et tout ce que tous leurs panélistes ont dit soutenait ce qu’il disait. C’est ainsi qu’ils pensent et ressentent – ou bien ils mentent simplement entre leurs dents. Dans les deux cas, ils prévoient d’anéantir la Russie. Leurs déclarations sont également unies pour accuser la Russie d’avoir déclenché cette guerre (ce qu’elle n’a pas fait – Obama l’a fait). Comme l’a dit le chef du SCRS (à 2:47) : « Nous [c’est-à-dire l’OTAN] devons maintenant intérioriser notre propre réflexion [sur] la façon dont nous allons nous défendre [l’OTAN] à l’est [c’est-à-dire : sur et près de la Russie frontière] d’une manière qui intègre l’Ukraine [qui n’est pas dans l’OTAN]. Maintenant, c’est une grande et effrayante pensée. Je suis, je suis, loin de là, je pense personnellement que nous devrions faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN tout de suite. Vous savez, notre meilleure défense à l’avenir est de reconstruire l’Ukraine, mais l’Ukraine ne peut pas à elle seule établir un cadre de dissuasion contre la Russie. Il reprochait à la Russie d’être expansionniste et d’avoir ainsi envahi l’Ukraine, et il ignorait que, bien que le gouvernement américain ait, en 1990, promis à Gorbatchev et à son peuple, que si l’URSS et son pacte de Varsovie miroir de l’OTAN américaine prendraient fin, alors l’OTAN ne s’étendrait même pas « d’un pouce vers l’est » (c’est-à-dire vers la frontière russe), mais c’est exactement ce qu’il a fait, jusqu’à la frontière russe, et l’Amérique demande à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN parce que c’est le seul pays si proche du centre de commandement russe, Moscou, à 300 miles ou à seulement cinq minutes de vol de missile du Kremlin. En d’autres termes : il dit que la Russie est expansionniste et se rapproche trop de l’OTAN, et que par conséquent l’OTAN doit se rapprocher encore plus qu’elle ne l’est déjà de la Russie (c’est-à-dire de son centre de commandement). Bien sûr, ce qu’il dit est une insulte à l’intelligence du public. Mais c’est le message que les médias américains et alliés projettent au public afin de « justifier » l’invasion de la Russie. Et les sondages d’opinion dans la plupart des États-Unis et des pays alliés ont montré que le public y avait acheté leurs allégations incroyablement stupides et pleines de mensonges.

L’existence même de notre monde est mise en danger par ces agents de milliardaires américains et alliés. Apparemment (selon le chef du SCRS), soit la Russie vaincra l’OTAN en Ukraine, soit l’OTAN vaincra la Russie en Ukraine : il n’y aura AUCUN règlement négocié de CETTE guerre.

C’est le moment le plus dangereux de l’histoire du monde.

