La région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

L’armée russe a détruit ou endommagé quatre autres systèmes de radar et de défense aérienne des forces de Kiev avec des munitions de chasse Lancet.

Entre le 26 et le 31 mai, des sources d’information russes ont partagé des vidéos et des photos documentant les frappes de munitions ponctuelles, qui ciblaient le système de défense aérienne à courte portée 9K33 Osa de fabrication soviétique, le radar VHF de surveillance aérienne à longue portée P-18, l’air à longue portée 36D6 un radar 3D de surveillance bande E/F et un système de défense aérienne à moyenne portée Buk-M1.

L’Osa était caché dans un hangar, tandis que le P-18, le 36D6 et le Buk-M1 étaient protégés par des filets spéciaux. Malgré ces mesures de protection, les quatre systèmes ont été touchés.

Le Lancet a été développé par ZALA Aero Group, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern. La société produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 30 minutes et une ogive d’un kilogramme et la plus grande Izdeliye-51 qui a une autonomie de 40 minutes et est armée d’une ogive pesant trois kilogrammes.

Les deux versions sont équipées d’un système de navigation inertielle assisté par GLONASS, d’un système de télémétrie laser et d’un système électro-optique qui peut détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

La petite section radar et la signature infrarouge minimale de la munition de vagabondage la rendent appropriée pour une utilisation dans la suppression des opérations de défense aérienne ennemies.

L’armée russe a détruit 25 radars et systèmes de communication et 32 systèmes de défense aérienne des forces de Kiev avec des munitions rôdant Lancet depuis le début de l’opération spéciale en Ukraine, selon Lostarmour.info, un site Web qui suit et documente les pertes militaires.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front