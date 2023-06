La défense aérienne de Kiev devient folle et ne parvient pas à intercepter les frappes russes

Dans la nuit du 2 juin, les forces russes ont lancé une nouvelle vague de frappes contre des installations militaires dans toute l’Ukraine. L’une des cibles était la capitale du pays, Kiev. Malgré les efforts herculéens des autorités ukrainiennes pour cacher leurs pertes et empêcher la diffusion en ligne de toute séquence, les vidéos ukrainiennes révèlent souvent que les affirmations du responsable de Kiev ne correspondent pas à la réalité.

Vendredi soir, une alerte aérienne a retenti dans toutes les régions ukrainiennes. Selon des rapports préliminaires, des explosions ont tonné dans les régions de Tcherkassy, Jytomyr et Kirovograd, ainsi qu’à Kiev.

La récente attaque aurait été menée par des bombardiers stratégiques russes Tu-95MS qui ont lancé des missiles depuis la région caspienne, ainsi que par des drones russes kamikazze de type Geran lancés depuis différentes directions.

Hier soir, plusieurs vidéos de la capitale ukrainienne ont révélé que les missiles russes continuent d’atteindre leurs cibles et de détruire les systèmes de défense aérienne (ADS), y compris étrangers. De plus, les vidéos ont montré que ces systèmes de défense aérienne causent plus de dégâts aux infrastructures civiles qu’aux drones et missiles russes.

De nouvelles vidéos de caméras installées à Kiev montraient un autre ADS en train de devenir fou. De nombreux missiles sol-air échouent, ciblant les zones résidentielles de la ville.

Une autre vidéo a confirmé qu’au moins un des ADS à Kiev a été détruit la nuit dernière. Une grande explosion a été vue dans la zone de son déploiement. La cible était vraisemblablement un système étranger, IRIS-T allemand ou un autre système Patriot de fabrication américaine, qui sont déployés dans la capitale susceptibles de protéger les centres de décision ukrainiens. Cependant, ils ne remplissent pas bien leurs tâches. LIEN

Après avoir été touché, l’ADS a lancé son dernier missile qui a également touché une zone résidentielle.

Installant leurs ADS dans les zones résidentielles de la ville, Kiev et ses commandants de l’OTAN utilisent les habitants de la capitale comme bouclier humain pour leurs systèmes coûteux. Cela a conduit au fait que de nombreux missiles perdent le contrôle de leurs cibles et tombent sur des bâtiments civils ou s’autodétruisent, et leurs débris pleuvent dans les rues, augmentant les dégâts.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Kiev en feu alors que l’Ukraine tente d’atteindre les zones frontalières russes

Alors que les champs de bataille des régions du Donbass, de Kherson et de Zaporozhie sont enflammés par de lourdes batailles de position et ne connaissent aucun changement significatif, les parties belligérantes sont engagées dans des batailles de drones. Les frappes de précision russes sur les installations militaires dans toute l’Ukraine ne s’arrêtent pas, tandis que Kiev continue de tenter d’atteindre toutes les cibles stratégiques sur le territoire russe.

Le mois de mai a été blanc pour les habitants de la capitale ukrainienne. La ville a été visée plus de 20 fois. Tout au long du mois de juin, l’intensité des frappes russes devrait se maintenir.

Le 1er juin, des installations militaires dans les districts de Desnyansky, Dneprovsky et Darnitsky de la capitale auraient été la cible de tirs.

Dans la nuit du 2 juin, des missiles russes et des drones kamikazes ont de nouveau visé Kiev. Les forces russes ont détruit plusieurs cibles. Comme à leur habitude, les autorités de la ville ne dévoilent pas leurs pertes. Cependant, des images ont confirmé qu’un autre système de défense aérienne avait été détruit. Des caméras installées dans toute la ville ont filmé des tentatives ratées de ce qui était probablement un système de défense aérienne étranger, soit l’IRIS-T allemand, soit le Patriot américain, pour abattre les cibles. En quelques secondes, la zone de son déploiement a été frappée par un missile russe ; on voit de la fumée s’élever de l’explosion. Les systèmes de défense aérienne ont été endommagés et on le voit tirer le dernier missile dans le quartier résidentiel.

Des explosions auraient également tonné dans les régions de Tcherkassy, Jitomir et Kirovograd.

Dans la journée du 1er juin, des missiles russes ont frappé une installation industrielle militaire à Kharkiv, où l’armée ukrainienne aurait effectué des réparations.

La frappe de précision était probablement une réponse aux tentatives de Kiev de franchir la frontière russe et d’attaquer des colonies civiles dans la région de Belgorod le même jour. Deux attaques ukrainiennes ont été déjouées. Selon le ministère russe de la Défense, au total, jusqu’à 135 combattants ukrainiens ont été impliqués. À la suite de l’échec des opérations, plus de 30 d’entre eux ont été tués sur le territoire frontalier ukrainien, ainsi que quatre véhicules de combat blindés, un lance-roquettes multiples Grad et une camionnette.

Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont bombardé massivement les colonies de la région de Belgorod. Au moins 14 civils ont été blessés.

Alors que les opérations terrestres n’ont abouti à aucun résultat, Kiev a ciblé le territoire russe avec des drones.

Le 1er juin, les défenses aériennes russes ont intercepté six drones ukrainiens dans la région de Kalouga. Dans la nuit du 2 juin, une explosion a tonné dans la même région après qu’un « objet non identifié », qui était probablement un autre UAV, soit tombé dans la zone forestière.

Ce matin, deux autres drones ont attaqué des installations de carburant et d’énergie dans la région russe de Smolensk. Alors que huit autres drones ont été interceptés au-dessus de la ville de Koursk par le système russe Pantsir-S1.

Aucun des drones n’a atteint ses cibles et toutes les attaques n’ont entraîné aucune destruction significative sur le territoire russe.

