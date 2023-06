Une vidéo dément les affirmations selon lesquelles les forces de Kiev ont capturé Berhovka autour de Bakhmut

Un véhicule russe se déplace dans la zone

Une vidéo de la zone du village de Berhovka situé à la périphérie nord-ouest de Bakhmut montre que la zone reste aux mains des forces russes. Une attaque des forces armées ukrainiennes dans la région a été repoussée.

Plus tôt, le 5 juin, le chef du PMC Wagner Yevgeny Prigozhin a déclaré que les unités de Kiev étaient entrées dans la périphérie ouest du village et que des combats s’y déroulaient. Des sources pro-Kiev se sont précipitées pour affirmer que le village était entièrement entre les mains des forces de Kiev.

La déclaration de Prigozhin fait suite à des informations selon lesquelles les combattants de Wagner ont commencé à céder leurs positions à Bakhmut aux troupes russes régulières.

Au 6 juin, il semble que l’attaque contre le village ait été repoussée et que les troupes pro-Kiev se soient retirées de la zone. D’autres attaques contre les forces de Kiev dans la région de Bakhmut ont également été contenues à ce jour.

Cette situation est également confirmée par le ministère russe de la Défense :

Rapport du chef du centre de presse du groupe de forces Yug Les unités du groupe de forces Yug ont déjoué une tentative de rotation des militaires aux positions avancées de la 81e brigade aéromobile des FAU près de Belogorovka et de la 54e brigade mécanisée des FAU près de Zolotaryovka. L’ennemi a également subi des pertes importantes en main-d’œuvre et en matériel à la suite d’une tentative infructueuse de reconnaissance dans la région de Yakovlevka (République populaire de Donetsk). Les forces spéciales du district militaire sud ont identifié des cibles ennemies en direction d’Avdeevka, dont les coordonnées ont été transmises aux unités d’artillerie de la 8e armée interarmes. En conséquence, trois groupes d’infanterie, une tranchée et une camionnette de troupes ukrainiennes ont été détruits. Le canon d’artillerie automoteur 2S19 Msta-S de la division de fusiliers motorisés a détruit un poste de commandement d’un bataillon de la 79e brigade d’assaut aéroportée séparée des FAU près de Paraskoviyevka.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

État terroriste d’Ukraine. Le FSB russe a déjoué la tentative de Kiev de perpétrer une attaque avec une bombe nucléaire sale

Les Dirigeants de l’Ukraine poussent-ils à une Guerre nucléaire généralisée ?

Image d’illustration

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a déjoué une tentative du régime de Kiev d’utiliser la soi-disant «bombe nucléaire sale» (arme radiologique qui combine des matières radioactives avec des explosifs conventionnels) dans une attaque terroriste planifiée en Russie.

Le FSB a rapporté le 6 juin que les services de renseignement militaires ukrainiens prévoyaient de commettre un attentat terroriste en Russie à l’aide d’une « bombe sale ».

« Au cours de l’enquête sur le sabotage prévu en mai 2023 pour faire exploser des avions à long rayon d’action stationnés sur l’aérodrome de Severny dans la région d’Ivanovo, on a appris que la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense envisageait de commettre un acte terroriste en Russie utilisant la soi-disant «bombe sale» », a déclaré le FSB dans un communiqué.

Le régime de Kiev prévoyait de livrer et de poser des «bombes sales» équipées de retardateurs afin de les faire exploser simultanément. Ainsi, la zone de l’explosion deviendra inhabitable en raison de l’empoisonnement aux radiations.

Un tel empoisonnement aux radiations entraînera délibérément de nombreuses victimes parmi la population civile dans les zones de l’attaque.

Deux pilotes ukrainiens détenus ont avoué que Kiev envisageait de transférer de petites charges nucléaires portables à la Russie pour mener des attaques terroristes.

« Plus tôt, les dirigeants des services de renseignement ukrainiens ont discuté de la possibilité de créer et de transférer [sur le territoire de la Russie] une bombe nucléaire « sale » pour contamination radioactive, de petites charges nucléaires portables. Ils ne pèsent pas tant que ça », a déclaré l’un des pilotes.

Un autre pilote a déclaré qu’il avait été chargé de mener des bombardements dans la région occidentale de Briansk en Russie. Il a précisé que la cible était un dépôt de carburants et de lubrifiants.

Selon le communiqué du FSB, la coordination de l’utilisation des avions à moteur léger a été confiée à l’unité militaire ukrainienne 3449 portant le nom de code « Légion », qui fait partie de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense.

Depuis le début de l’année, cette unité a planifié et effectué cinq sorties de combat pour atteindre des cibles en Russie. Des installations complexes de carburant et d’énergie dans les régions de la Russie limitrophes de l’Ukraine ont été endommagées lors de ces attaques.

Le régime de Kiev a une histoire bien documentée de tentatives d’utilisation de la carte de catastrophe nucléaire dans le cadre de sa stratégie terroriste. Les forces de Kiev tirent régulièrement des roquettes sur la centrale nucléaire de Zaporozhye, la plus grande installation de ce type en Europe. Ces actions sont une tentative évidente de créer une catastrophe nucléaire sur le territoire de présence des Russes.

De plus, juste avant le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine en 2022, le président Volodymyr Zelensky a officiellement déclaré que Kiev chercherait à se doter de l’arme nucléaire. La déclaration a été faite lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. Par conséquent, les intentions de Kiev d’obtenir et d’utiliser tout type d’armes nucléaires sont claires et ont été officiellement déclarées au plus haut niveau.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front