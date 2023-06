On a appris avec quelles armes les chars Leopard ont été touchés dans la zone NVO

Knutov a parlé des astuces d’utilisation des missiles Vikhr

Les forces armées ukrainiennes ont finalement mis en action les chars Leopard reçus de l’OTAN, que Kiev réservait pour une grande offensive. Certes, les débuts des chars allemands ne peuvent pas être qualifiés de réussis. Selon le ministère russe de la Défense, 8 chars Leopard ont été détruis en une journée, sans compter les autres véhicules blindés. L’expert militaire Yuri Knutov a expliqué à MK quelles armes avaient été utilisées pour détruire les chars Leopard et pourquoi l’aviation de notre armée s’est avérée plus puissante que l’armure de l’OTAN.

Photo : Global Look Press

Les troupes ukrainiennes n’ont commencé à utiliser activement l’équipement de l’OTAN qu’au début d’une grande offensive. Jusqu’au 4 juin, les chars Leopard allemands, les chars Challenger britanniques et les chars à roues AMX-10RC français n’ont pas été vus au combat.

Les experts parlent depuis longtemps des véhicules blindés des Forces armées ukrainiennes reçus de l’OTAN, à coup sûr, jetés dans une brèche dans la direction principale. Par le nombre de véhicules blindés de l’OTAN, il sera possible de déterminer quelle direction l’ennemi choisira comme principale.

Zelensky et ses généraux réclament depuis très longtemps des chars aux États-Unis et à l’OTAN. Finalement, leur « Wishlist » a été satisfaite. Les chars de l’OTAN sont devenus pour Kiev une autre « wunder-waffe » – une arme miracle invincible, conçue pour assurer le succès d’une grande offensive vers la Crimée et Azov. Cependant, quelque chose s’est mal passé. Ainsi, au cours du 5 juin, les pertes dans l’équipement des Forces armées ukrainiennes dans la direction Sud-Donetsk se sont élevées à 28 chars, dont 8 Léopards, trois chars à roues français AMX-10 et 109 véhicules blindés de combat.

Et avant cela, un «léopard» a été détruit par l’ennemi de ses propres mains. Selon le chef par intérim de la République populaire russe de Donetsk, Denis Pushilin, sur l’un des sites, il y a quelques jours, l’ennemi a tenté de percer les chars allemands. Cependant, la tentative a échoué – l’armée russe a assommé le char et a tenté de faire glisser le trophée vers eux pour étude.

«Lorsque nos chars sont sortis pour le retirer, deux chars des Forces armées ukrainiennes sont apparus. Mais au lieu de repousser notre attaque, ils ont commencé à détruire le char Leopard », a déclaré le responsable.

Selon la chaîne Fighterbomber Telegram, l’aviation de l’armée russe, très nombreuse sur la ligne de contact, est désormais principalement engagée dans la destruction de véhicules blindés ennemis, dont des « léopards ».

Alors, de quoi les chars allemands ont-ils peur ? Les véhicules blindés occidentaux étaient vulnérables à nos missiles d’hélicoptère. Des hélicoptères d’attaque russes Ka-52 équipés du système de visée optique-électronique GOES-451 ont participé à la destruction des Léopards. Ils ont attaqué l’équipement des forces armées ukrainiennes avec des missiles antichars Vikhr.

Selon l’expert militaire, directeur du musée de la défense aérienne Yuri Knutov, l’armure de l’équipement allemand laisse beaucoup à désirer. Et même le Leopard amélioré est plutôt faiblement protégé.

Malheureusement, il n’est pas indiqué quel type de « léopards » a été détruit. Il n’est pas tout à fait clair s’il s’agit de Leopard-1 ou Leopard-2. Le fait est que le Leopard-1 est beaucoup plus faiblement blindé que le Leopard-2. Le Leopard-1 est un modèle plus ancien et a un blindage très faible. Bien que Leopard-2 soit également vulnérable. Sur la tour et dans la partie supérieure de la coque, il y a une réservation qui ne protège que des fragments et des balles. Par conséquent, l’utilisation de missiles antichars de nos hélicoptères est toujours justifiée et efficace.

Selon l’expert, les hélicoptères sont utilisés depuis longtemps comme moyen de destruction de véhicules blindés. Des missiles antichars ont été spécialement développés pour les hélicoptères, leur permettant de détruire des véhicules blindés avec une efficacité suffisamment élevée. De plus, les hélicoptères russes Ka-52 peuvent utiliser le radar aéroporté Arbalet. Elle détecte un groupe de véhicules blindés ukrainiens à une distance de 10 à 12 kilomètres. Et les missiles Whirlwind sont utilisés de manière astucieuse pour voler plus loin et avec plus de précision.

– Les missiles « Whirlwind » frappent généralement la cible à une distance de 6 à 7 kilomètres, – a déclaré Yuri Knutov. – La portée des missiles plus récents, si je ne me trompe pas, est d’environ dix kilomètres. Travaillant à une telle distance, les hélicoptères n’entrent pas dans la portée effective des systèmes de missiles anti-aériens portables, tels que les « stingers ». Nos pilotes d’hélicoptères utilisent toujours ces missiles, menant, pour ainsi dire, des tirs articulés, ce qui augmente la portée et maintient en même temps la précision de la défaite. Je pense qu’au cours de l’offensive des forces armées ukrainiennes, nos pilotes d’hélicoptères démontreront plus d’une ou deux fois leurs capacités de destruction de véhicules blindés de l’OTAN.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : MKRU

Les troupes russes ont interrompu l’offensive des forces armées ukrainiennes sur tous les secteurs du front

Choïgou : Les Forces armées ukrainiennes ont tenté de passer à l’offensive dans plusieurs secteurs du front

© AP Photo / Efrem Loukatsky

Militaire ukrainien. Photo d’archive

MOSCOU, 6 juin – RIA Novosti. En trois jours, Kiev a lancé une offensive promise depuis longtemps, concentrant un grand nombre de main-d’œuvre et d’équipements sur différents secteurs du front, les troupes russes ont déjoué toutes les attaques, a déclaré le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou

« Les tentatives d’attaque ont été contrecarrées, l’ennemi a été arrêté, les soldats et officiers russes ont fait preuve de courage et d’héroïsme dans les batailles. Je le répète, l’ennemi n’a pas atteint ses objectifs, a subi des pertes importantes et incomparables », a souligné le chef du ministère de la Défense.

Le 4 juin, les forces des 23e et 31e brigades mécanisées des Forces armées ukrainiennes ont tenté une offensive dans cinq directions. L’ennemi n’a réussi aucun d’entre eux, a subi des pertes importantes: 300 militaires, 16 chars, 26 véhicules blindés de combat, 14 véhicules.

Le 5 juin, les Forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 1 600 militaires, 28 chars, dont huit Léopards et trois chars à roues AMX-10, 136 unités d’autres équipements militaires.

Pendant trois jours d’hostilités dans toutes les directions, les pertes des Forces armées ukrainiennes se sont élevées à 3 715 militaires, 52 chars, 207 véhicules blindés, 134 véhicules, cinq avions, deux hélicoptères, a précisé Choïgou.

En repoussant les attaques, 71 militaires russes ont été tués, 210 ont été blessés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti