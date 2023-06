Trump détient des actions dans Pfizer et des sociétés pharmaceutiques produisant des thérapies affirmant le genre et des bloqueurs d’hormones

Trump a promis d’interdire les transitions de genre chez les enfants – mais détient des actions dans les grandes sociétés pharmaceutiques qu’il a promis d’enquêter pour « commercialiser illégalement » des thérapies hormonales et des bloqueurs de la puberté

de MORGAN PHILLIPS

Daily Mail

Extraits :

Même après avoir promis de poursuivre Big Pharma pour avoir poussé de tels médicaments aux mineurs, l’ancien président Trump a détenu des actions dans trois sociétés qui fabriquent les bloqueurs de la puberté qui sont essentiels pour les enfants en transition de genre.

«La folie de genre de gauche imposée à nos enfants est un acte de maltraitance, très simple. Voici mon plan pour arrêter la mutilation chimique, physique et émotionnelle de notre jeunesse », a déclaré Trump dans un discours de campagne le 1er février.

Mais aussi récemment qu’à la fin de l’année dernière, Trump détenait entre 600 003 $ et 1 251 000 $ dans trois sociétés qui fabriquent des thérapies affirmant le genre et des bloqueurs d’hormones, selon une analyse DailyMail.com de ses divulgations financières.

Il a également des participations financières dans Pfizer et Johnson & Johnson – un fait qui pourrait être saisi par la campagne de Ron DeSantis alors que la guerre des mots sur les records COVID se réchauffe dans la course de 2024.

Trump a qualifié les soins de transition de genre de » maltraitance d’enfants « , de » folie de gauche » et de » mutilation » – tout en s’engageant à adopter une loi fédérale pour l’interdire.

L’ancien président et candidat actuel du GOP 2024 a promis le « premier jour » de révoquer les politiques « cruelles » du président Biden sur les soins affirmant le genre, en signant un nouveau décret ordonnant à chaque agence fédérale de cesser tous les programmes qui « promeuvent le concept de sexe et genre transition à tout âge.

Il a promis d’exhorter le Congrès à adopter une loi «interdisant les mutilations sexuelles des enfants dans les 50 États» et à récupérer le financement de Medicare et Medicaid de tout hôpital qui fournit des soins de transition de genre aux mineurs.

Trump a ensuite promis que le ministère de la Justice enquêterait sur Big Pharma « pour déterminer s’ils avaient délibérément dissimulé les horribles effets secondaires à long terme des » transitions sexuelles « afin de devenir riches ».

Trump a déclaré que le DOJ enquêterait pour savoir si Big Pharma « commercialisait illégalement des hormones et des bloqueurs de la puberté ».

« Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu’ils sont nés avec le mauvais sexe – un concept dont on n’a jamais entendu parler dans toute l’histoire de l’humanité – personne n’a jamais entendu parler de cela, de ce qui se passe aujourd’hui », a conclu Trump.

Les enfants aussi jeunes que huit ans qui reçoivent un diagnostic de dysphorie de genre peuvent recevoir des médicaments pour arrêter le processus de puberté : une pratique de plus en plus controversée alors que les questions transgenres et l’éducation sexuelle et de genre dans les écoles ont été lancées au premier plan de la politique du GOP.

Selon les dernières révélations de Trump, qui couvrent ses investissements entre janvier 2021 et décembre 2022, il détenait entre 350 002 $ et 750 000 $ dans Pfizer – la société pharmaceutique qui fabrique des thérapies féminisantes depo-estradiol, depo-provera et aldactone, un suppresseur d’hormones mâles.

Il a également investi entre 250 001 $ et 500 000 $ dans Novartis, une entreprise qui fabrique des thérapies d’affirmation de genre Vivelle et Vivelle Dot – où l’estradiol est l’ingrédient actif.

Lire l’article complet sur Daily Mail.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News