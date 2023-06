Le ministère de la Défense a montré des images de la destruction de véhicules blindés ukrainiens

Le ministère russe de la Défense a montré des images de la destruction de trois véhicules blindés ukrainiens

MOSCOU, 7 juin – RIA Novosti. L’armée russe dans la direction sud-Donetsk a contrecarré l’attaque des forces armées ukrainiennes, détruisant des véhicules blindés de fabrication occidentale avec des munitions à guidage de précision, la vidéo de fragments de l’opération militaire a été publiée par le ministère de la Défense.

Dans la vidéo, une dizaine d’équipements sont situés à proximité de la plantation forestière. Ensuite, un coup direct d’un projectile sur une voiture blindée se déplaçant à une vitesse d’environ 20 kilomètres par heure est montré. Le suivant est touché après s’être arrêté. Le troisième véhicule blindé manœuvre, essayant de sortir de la zone de tir, mais après quelques secondes, il est également possible de le toucher.

Les véhicules blindés sont de petites cibles uniques, difficiles à atteindre en mouvement.

Selon le service de presse du ministère de la Défense, les unités d’artillerie du groupe Vostok ont ​​attaqué l’avancée des véhicules blindés ennemis de production occidentale. Dix véhicules de combat ont été détruits avec leurs équipages.

Le NYT admet que les États-Unis dépensent des milliards de dollars dans la guerre en Ukraine pour soutenir les nazis

Les médias russes rapportent depuis des années que les membres de l’armée ukrainienne sont des nazis. Aujourd’hui, près d’une décennie plus tard, les grands médias américains admettent enfin que c’est vrai.

Des journalistes demandent aux soldats ukrainiens de cacher leurs écussons nazis, admet le NYT

Par ZeroHedge News

Le New York Times a été contraint de traiter très, très tardivement de quelque chose qui était depuis longtemps évident et connu de nombreux analystes et médias indépendants, mais qui a été soigneusement protégé des masses dominantes en Occident pour des raisons évidentes.

Le titre surprenant du Monday Times disait que « les symboles nazis sur les lignes de front de l’Ukraine mettent en lumière les problèmes épineux de l’histoire« . Cette reconnaissance intervient après des années de journalistes principalement indépendants et de commentateurs géopolitiques soulignant que oui, en effet… Les groupes militaires et paramilitaires ukrainiens, en particulier ceux opérant dans l’est depuis au moins 2014, ont un sérieux problème d’idéologie nazie.

Cela a été documenté de manière exhaustive, encore une fois, depuis des années. Mais le rapport, qui tente simplement de le minimiser en tant que « question épineuse » de « l’histoire » « unique » de l’Ukraine – suggère que le véritable problème pour les relations publiques occidentales est fondamentalement qu’il est affiché si ouvertement. On demande aux troupes ukrainiennes de couvrir ces symboles nazis, s’il vous plaît ! – alors que Matt Taibbi plaisantait sarcastiquement en commentant le rapport.

Reportage de NBC News en 2014 : « Les Allemands ont été confrontés à des images du sombre passé de leur pays lundi soir, lorsque le radiodiffuseur public allemand ZDF a montré une vidéo de soldats ukrainiens avec des symboles nazis sur leurs casques dans son journal télévisé du soir.

Les auteurs du rapport du NYT commencent par exprimer leur frustration face à l’apparence des symboles nazis affichés si fièrement sur les uniformes de nombreux soldats ukrainiens. Suggérant que de nombreuses photographies journalistiques qui ont dans certains cas été présentées dans des journaux et des médias du monde entier (généralement associées à des articles généralement positifs sur l’armée ukrainienne) sont simplement « malheureuses » ou trompeuses, le rapport du NYT indique : « Sur chaque photographie, des Ukrainiens en uniforme portaient des écussons avec des symboles rendus notoires par l’Allemagne nazie et qui font depuis partie de l’iconographie des groupes haineux d’extrême droite.

Le rapport admet que cela a conduit à une controverse dans laquelle les salles de presse doivent en fait supprimer certaines photos de soldats et de militants ukrainiens. « Les photographies et leurs suppressions mettent en évidence la relation compliquée de l’armée ukrainienne avec l’imagerie nazie, une relation forgée sous l’occupation soviétique et allemande pendant la Seconde Guerre mondiale », poursuit le rapport.

C’est donc simplement « épineux » et « compliqué » nous dit-on. Vous trouverez ci-dessous un petit échantillon des types de patchs qui apparaissent sur les uniformes militaires ukrainiens avec « une certaine régularité » – selon les termes du New York Times :

L’OTAN elle-même a récemment été forcée de supprimer des images sur ses comptes officiels de médias sociaux en raison de la présence d’images nazies parmi les troupes ukrainiennes lors de séances photo.

L’OTAN a rapidement supprimé un tweet hier qui présentait une photo d’un soldat ukrainien portant le patch solaire noir néo-nazi. N’oubliez pas qu’on nous dit constamment que les néo-nazis en Ukraine sont une frange insignifiante et si vous le montrez du doigt, vous êtes un larbin de Poutine ou pire. https://t.co/CPkdvl1T0b – Rupa Subramanya (@rupasubramanya) 9 mars 2022

La ligne suivante du rapport dit tout ce que vous devez savoir sur le soi-disant «papier officiel» et sa couverture unilatérale et ultra-simpliste de ce que beaucoup se réveillent enfin pour réaliser qu’il s’agit d’une guerre avec une réalité profondément complexe ( c’est le moins qu’on puisse dire), et loin des goodies vs. baddies des MSM, récit hollywoodien de Putler vs. le monde libre qui est typique des réseaux de CNN à Fox en passant par NBC…

Du NY Times : « En novembre, lors d’une réunion avec des journalistes du Times près de la ligne de front, un attaché de presse ukrainien portait une variante de Totenkopf fabriquée par une société appelée R3ICH (prononcé « Reich »). Il a dit qu’il ne croyait pas que le patch était affilié aux nazis. Un deuxième attaché de presse présent a déclaré que d’autres journalistes avaient demandé aux soldats d’enlever le patch avant de prendre des photos.

Oops!

Voici le New York Times de Schrödinger : Azov, que le journal a correctement décrit comme une « organisation paramilitaire néo-nazie ukrainienne » en 2019, est maintenant un groupe câlin « pro-démocratie » de rebelles modérés https://t.co/rz1ZgNWdB8 – Ben Norton (@BenjaminNorton) 5 juin 2023

Et maintenant, nous pouvons nous attendre à des efforts importants pour limiter les dégâts, ou même peut-être assistons-nous aux débuts de l’évolution des définitions et du déplacement des poteaux de but. Plus de NY Times [emphase ZH] :

Certains écrivent des titres plus appropriés et plus appropriés pour l’histoire du NYT…

Mais certains membres de ces groupes combattent la Russie depuis que le Kremlin a illégalement annexé une partie de la région ukrainienne de Crimée en 2014 et font désormais partie de la structure militaire plus large. Certains sont considérés comme des héros nationaux, alors même que l’extrême droite reste politiquement marginalisée. L’iconographie de ces groupes, y compris un écusson en forme de tête de mort porté par les gardiens des camps de concentration et un symbole connu sous le nom de Soleil noir, apparaît désormais avec une certaine régularité sur les uniformes des soldats combattant en première ligne, y compris les soldats qui disent l’imagerie. symbolise la souveraineté et la fierté ukrainiennes, pas le nazisme.

Titre alternatif : L’Occident a blanchi de manière flagrante les éléments nazis ukrainiens pour combattre la Russie https://t.co/MTdBxZR4Ua – Max Abrahms (@MaxAbrahms) 5 juin 2023

Ce n’est que très récemment que le ministère ukrainien de la Défense et même le bureau du président Zelensky ont été pris en flagrant délit :

En avril, le ministère ukrainien de la Défense a publié sur son compte Twitter une photo d’un soldat portant un écusson représentant un crâne et des os croisés connu sous le nom de Totenkopf, ou tête de mort. Le symbole spécifique sur l’image a été rendu célèbre par une unité nazie qui a commis des crimes de guerre et gardé des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. L’écusson sur la photo place le Totenkopf au sommet d’un drapeau ukrainien avec un petit numéro 6 en dessous. Ce patch est la marchandise officielle de Death in June, un groupe néo-folk britannique qui, selon le Southern Poverty Law Center, produit un «discours de haine» qui «exploite des thèmes et des images du fascisme et du nazisme».

Comme on pouvait s’y attendre, le Times essaie toujours de se cacher tout en cherchant désespérément à » rassurer » son auditoire en écrivant que » à court terme, cela menace de renforcer la propagande de Poutine et d’alimenter ses fausses affirmations selon lesquelles l’Ukraine doit être » Dénazifiée « . ‘ – une position qui ignore le fait que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est juif.

De nouveaux niveaux de copulation en effet…

NYT inventant de nouveaux niveaux de gestion : L’iconographie nazie a « des significations propres à l’Ukraine ». Les symboles nazis « devraient être interprétés en fonction de la façon dont les Ukrainiens les voyaient, et non en fonction de la manière dont ils avaient été utilisés ailleurs ». pic.twitter.com/eKzdPtRMZA – Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) 5 juin 2023

Mais encore, le NYT concède maladroitement : « Plus largement, l’ambivalence de l’Ukraine à propos de ces symboles, et parfois même son acceptation de ceux-ci, risque de donner une nouvelle vie à des icônes que l’Occident a passé plus d’un demi-siècle à essayer d’éliminer. »

Lire l’article complet sur ZeroHedge News.

