Dès la soirée du 8 juin, le régime de Kiev poursuit ses tentatives de briser la défense russe dans le secteur sud de Donetsk et la région de Zaporozhye. Dans une tentative acharnée de changer le cours de la bataille, Kiev a lancé dans l’attaque un grand nombre d’équipements fournis par l’OTAN, notamment des chars de combat Leopard, des véhicules blindés de transport de troupes M113 et d’autres « Western Wunderwaffe ».

Les affrontements les plus intenses ont eu lieu dans la région d’Orehov ainsi que dans les zones à l’ouest d’Ugledar dans le secteur sud de Donetsk. Des combats intenses ont eu lieu près de Nesteryanka, Novodanilovka, Novopokrovka.

Des chars de combat allemands avec des croix peintes et d’autres équipements étrangers puissants ont été réduits en cendres par les Russes dans le Donbass. Dans leurs tentatives irrationnelles d’imiter les forces armées de l’Allemagne nazie, les néonazis modernes financés par Washington et ses marionnettes de l’UE ont préparé un cosplay complet de la Seconde Guerre mondiale en première ligne. Le fait est que le régime de Kiev a oublié les leçons de l’histoire et comment la poussée vers l’Est s’est terminée pour les nazis.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/Zaporizhia-1.mp4?_=1

Malgré de lourdes pertes, le régime de Kiev s’est efforcé de transformer ses gains tactiques obtenus les jours précédents en quelque chose de plus réel.

La situation reste également tendue dans le secteur de Krasny Liman selon le ministère russe de la Défense.

Rapport du chef du centre de presse du groupe de forces Tsentr Dans la direction de Krasny Liman près de Nevskoye et Chervonopopovka, les unités du groupe de forces Tsentr ont perturbé la rotation du personnel de la 66e brigade mécanisée et de la 25e brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes. Le feu d’une batterie d’artillerie dirigée par le commandant de l’unité avec l’indicatif d’appel «Tempête» a touché les positions de la 67e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes près de la forêt de Serebryansky. Les systèmes de défense antiaérienne ont intercepté deux projectiles de type HIMARS près de Lisichansk, ainsi que des drones des FAU près de Kremennaya.

Les forces de Kiev ont mené de multiples attaques dans la zone autour de Velikaya Novoselovka et Ugledar. Diverses sources rapportent que Kiev concentre activement ses forces dans cette direction.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/Novodonetsk.mp4?_=2

Chars de combat capturés des forces de Kiev :

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/Tropheys.mp4?_=3

La situation est également restée tendue dans la direction de la région de Bakhmut, les forces de Kiev ont poursuivi des opérations offensives actives en direction de l’autoroute E40. Les jours précédents, les forces armées du régime de Kiev ont tenté en vain de percer la défense des Russes près de Berhovka. Le 7 juin, ces tentatives se sont poursuivies.

Une déclaration officielle du ministre russe de la Défense, général d’armée, Sergueï Choïgou, sur les récentes attaques du régime de Kiev :

Aujourd’hui à 1 h 30 en direction de Zaporozhye, l’ennemi a tenté de percer la défense russe par les forces de la 47e brigade mécanisée comptant jusqu’à 1 500 hommes et 150 véhicules blindés. L’ennemi a été détecté à temps par les moyens de reconnaissance et une frappe préventive a été lancée par l’artillerie, l’aviation et les armes antichars. Dans les quatre directions, l’ennemi est arrêté et refoulé avec de lourdes pertes. À la suite d’un combat de deux heures, l’ennemi a perdu 30 chars, 11 véhicules de combat d’infanterie, jusqu’à 350 soldats. Ainsi, les forces de réserve spécialement préparées par l’ennemi pour cette percée n’ont pas rempli leur mission. Hier, le 7 juin 2023, l’ennemi a perdu 945 soldats, 33 chars, 28 véhicules de combat d’infanterie, 38 véhicules de combat blindés, trois systèmes d’artillerie automoteurs Krab et d’autres armements.

Pour résumer les développements des derniers jours, le régime de Kiev n’a été en mesure de réaliser aucune percée dans sa « contre-offensive » tant attendue dans toutes les directions choisies. Malgré cela, Kiev a toujours un avantage apparent dans le nombre de main-d’œuvre mobilisée pour le conflit. Ainsi, il continuera à essayer de l’utiliser en envoyant de plus en plus de vagues d’infanterie et d’équipements dans le but de créer un pied pour développer l’avancée plus profondément dans la défense russe, au moins à certaines parties de la ligne de front.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front