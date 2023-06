Abattage en masse de chars Leopard 2 et de VCI Bradley dans la région de Zaporozhye (vidéo)

Le 9 juin, les médias russes ont partagé des séquences vidéo révélant la défaite humiliante subie par les forces de Kiev alors qu’elles tentaient d’avancer près du village d’Orekhov dans la région de Zaporozhye un jour plus tôt.

La vidéo montre deux chars de combat principaux Leopard 2A6 de fabrication allemande et cinq véhicules de combat d’infanterie M2A2 ODS de fabrication américaine qui ont été détruits ou lourdement endommagés lors de l’échec de l’offensive. Plusieurs autres véhicules, y compris des chars Leopard 2 supplémentaires, des véhicules MaxxPro résistants aux mines et protégés contre les embuscades de fabrication américaine et des véhicules de déminage BMR-2 de fabrication soviétique, ont été abandonnés par les forces de Kiev.

Les attaquants ont d’abord été ralentis par des mines terrestres antichars et des obstacles antichars en dents de dragon, puis reniés par des tirs d’artillerie et des frappes aériennes. Les hélicoptères d’attaque et les chasseurs de chars ont également joué un rôle clé dans la répression de l’attaque, selon les informations disponibles.

Le ministre russe de la Défense, le général Sergueï Choigu, a déclaré dans un communiqué que jusqu’à 1 500 soldats et 150 pièces d’armure de la 47e brigade mécanisée avaient pris part à l’attaque malheureuse.

Les forces de Kiev ont perdu un total de 30 chars, 11 VCI et jusqu’à 350 hommes en tentant d’avancer, a révélé le ministre dans sa déclaration.

Le fait que des équipements avancés de l’OTAN récemment fournis par l’Occident, comme les chars Leopard 2 et les VCI Bradley, aient pris part à l’attaque prouve qu’il ne s’agissait pas simplement d’une opération de « mise en forme » ou de « sondage », comme l’affirment les médias ukrainiens et occidentaux. . Les forces de Kiev tentaient clairement de tenir le terrain et n’y parvenaient pas.

L’Ukraine s’est vu promettre environ 90 chars Leopard 2 et plus de 100 VCI Bradley par les États de l’OTAN ces derniers mois. La plupart de ces équipements ont été livrés avant le début de la contre-offensive dite de printemps le 4 juin.

La défaite humiliante des forces de Kiev près d’Orekhov confirme que ces armes, qui ont été promues comme Wunderwaffe par les médias grand public, ne peuvent pas changer l’équilibre des forces sur le champ de bataille. L’armée russe reste la force dominante.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Kiev recherche des vulnérabilités dans la défense russe mais ne trouve qu’une défaite humiliante

Malgré les tentatives de Kiev pour cacher l’escalade, l’offensive ukrainienne dure depuis près d’une semaine maintenant. L’armée ukrainienne a jeté du matériel militaire étranger coûteux dans les batailles, y compris des chars de combat principaux allemands, mais n’a remporté aucune victoire.

Plusieurs unités de l’armée ukrainienne, équipées par l’OTAN, ont déjà été détruites sur les lignes de front de Zaporozhye et du sud de la RPD. Ayant subi de lourdes pertes, ils ne purent tenir leurs positions. Les combattants professionnels au sein des unités ukrainiennes, y compris les marines, ont refusé de combattre sous le commandement de leurs officiers. Les militaires ukrainiens ont finalement compris que la stratégie militaire de Kiev prévoyait de les utiliser comme chair à canon.

Jetés dans de violentes batailles, ils n’étaient pas décemment couverts par l’artillerie, les drones ou l’aviation ukrainiens. Les marines ukrainiens ont été trompés par leurs commandants et se sont retrouvés armés uniquement de fusils sous le feu nourri des mortiers russes dans le village de Novodonetske.

Les unités ukrainiennes qui sont devenues la principale force de frappe se sont avérées ne pas être prêtes pour les attaques; alors que dans le même temps, l’opération militaire de Kiev n’a pas surpris l’armée russe.

Le commandant du groupement russe sur les lignes de front sud a confirmé que les plans ukrainiens avaient été révélés en temps opportun par le renseignement militaire russe et la reconnaissance aérienne.

La première étape de la contre-offensive ukrainienne a été principalement marquée par des attaques ukrainiennes dans la région de Velikaya Novoselka. Le premier jour, les marines ukrainiens ont réussi à prendre partiellement le contrôle du village de Novodonetske, mais après plusieurs heures de violents combats, ils ont été contraints de battre en retraite. Aucune autre victoire importante n’y a été remportée.

Il y a deux jours, les forces ukrainiennes ont lancé des opérations offensives dans la région d’Orekhov, qui pourrait devenir la principale direction des efforts ukrainiens pour atteindre la mer d’Azov.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour percer les défenses russes, l’armée ukrainienne a lancé jusqu’à 30 véhicules blindés dans un nouvel assaut dans la zone de Rabotino-Verbovoye dans la nuit du 9 juin. De violents combats s’y déroulent depuis plus d’une journée. Les forces ukrainiennes auraient réussi à repousser les forces russes de certaines de leurs positions avancées, mais n’ont jusqu’à présent pas réussi à y établir un bastion.

De violentes batailles dans la région de Zaporozhie s’accompagnent des tentatives de Kiev d’avancer sur d’autres lignes de front. Dans la région de Bakhmut, des groupes d’assaut ukrainiens poursuivent leurs attaques contre Berkhovka, tandis que de violents combats se déroulent près de Klescheevka.

Dans la région d’Avdeedvka, les forces ukrainiennes auraient réussi à avancer près de Vodyanoe, tandis que des combats se poursuivent près d’Opytne.

Pendant ce temps, des drones et des missiles russes continuent de détruire des installations militaires stratégiques au plus profond de l’arrière ukrainien. Dans la nuit du 9 juin, une grande explosion a tonné à Ouman, où, selon des informations préliminaires, un autre système ukrainien S-300 a été détruit. Pendant la nuit, des frappes russes ont également été signalées dans les régions de Kirovograd, Depropetrovsk, Khmelnitsk et Kharkiv.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front