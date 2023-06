« Tout se passe comme prévu ». Poutine a parlé de l’avenir de l’Eurasie

© RIA Novosti / Agence photo hôte / Accéder à la médiathèque

MOSCOU, 9 juin – RIA Novosti, Renat Abdullin. Des réunions du Conseil intergouvernemental eurasien et du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI se sont tenues à Sotchi. Le président de la Russie a rencontré les représentants des délégations et a eu des entretiens bilatéraux avec les dirigeants du Bélarus et de l’Arménie. À propos de l’essentiel de ce qui a été dit – dans le matériel de RIA Novosti.

Interlocuteurs permanents

Poutine a déjà vu Loukachenko en avril et février. En outre, le président du Bélarus s’est rendu à Moscou le jour de la Victoire et les 24 et 25 mai, lorsqu’il a pris la parole au Forum économique eurasien. Et ils sont en contact régulier.

Les pourparlers en cours à la résidence d’été de Poutine, Bocharov Ruchey, se sont déroulés dans un cadre informel. Mais, malgré l’absence de liens, les sujets étaient sérieux.

Comme l’a noté le dirigeant russe, Moscou et Minsk ont ​​quelque chose à discuter. Les questions de sécurité et l’interaction économique sont une priorité. Dans le même temps, la coopération bilatérale se développe déjà « extraordinairement bien », ce qui est une bonne nouvelle, a souligné Poutine. La qualité et la structure des relations changent. L’accent n’est pas seulement mis sur l’habituel, mais aussi sur les domaines de haute technologie. Et le commerce mutuel ne cesse de croître.

Bouclier nucléaire

Poutine a surtout pointé du doigt la sphère de la défense. Lors de la partie publique de la réunion, il n’est pas entré dans les détails, mais a précisé que la protection nucléaire promise à la Biélorussie fonctionnerait bientôt.

« Sur les dossiers les plus sensibles sur lesquels nous nous sommes mis d’accord avec vous, tout se déroule comme prévu, a assuré le président russe à son collègue. Comme vous le savez, les 7 et 8 juillet, la préparation des installations sera achevée, et nous allons immédiatement commencer les activités liées au déploiement des types d’armes appropriés. »

Loukachenko a répété que « tout se passe comme prévu ». Il a souligné que ce sont les relations russo-biélorusses qui « constituent le noyau » de l’Union économique eurasienne (UEE) et de l’espace CEI.

Avant de partir, il a tenu une réunion des secrétaires du Conseil de sécurité des pays de l’UEE à Minsk, où il a souligné l’importance d’une résistance commune à la pression des sanctions. Ce problème a été repris à Sotchi.

« Nous pensions que ce serait pire. Mais jusqu’à présent, c’est un peu mieux », estime Loukachenko.

Selon lui, si Moscou et Minsk élaborent un plan d’action, des partenaires se joindront notamment au Kazakhstan et à l’Ouzbékistan.

« Notre union au sein de l’Union économique eurasienne ne fera que se renforcer », a ajouté Loukachenko.

Ne vous isolez pas du monde

Après un déjeuner informel, Poutine s’est rendu au Centre Sirius pour rencontrer les chefs des délégations des pays de l’UEE et de la CEI. Ils travaillent à Sotchi depuis le 7 juin.

L’année prochaine, la présidence de la CEI passera du Kirghizstan à la Russie. Et, selon Poutine, Moscou s’est engagé à coopérer le plus étroitement possible.

« Bien sûr, nous tiendrons compte des propositions et initiatives utiles qui ont été discutées lors de vos travaux ici (7-9 juin. – NDLR) à Sotchi », a déclaré le président.

Nous parlons d’interaction mondiale : la Russie n’a pas l’intention de s’isoler des centres économiques mondiaux. « Cela ne signifie pas que nous devons tous produire chez nous à tout prix : il n’y a rien de tel dans nos plans, a déclaré Poutine. Nous nous efforcerons et, bien sûr, resterons une partie importante de l’économie mondiale en tant que ensemble. »

Vers de nouvelles libertés

Auparavant, il a évoqué à plusieurs reprises la nécessité de renforcer la souveraineté financière de la Russie et de ses partenaires – en particulier par la transition vers des règlements en monnaies nationales. Il l’a dit dès maintenant : « Cela contribuera à assurer la stabilité de l’infrastructure de crédit, de banque et de règlement, à diversifier et à harmoniser le marché financier commun de l’Union économique eurasiatique afin de créer des conditions favorables pour préserver le capital et l’investir dans les économies des nos États. »

L’indépendance dans le domaine de l’échange de données est également importante. « Nous devons continuer à travailler vigoureusement à la formation d’un écosystème numérique unique qui unit les systèmes nationaux de services publics électroniques et de gouvernements électroniques », a souligné Poutine.

Dans le même temps, « toutes les idées créatives » susceptibles de donner une impulsion aux processus d’intégration sont demandées, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de l’UEE, il existe quatre principes de liberté : la libre circulation des biens, des services, des finances et du capital humain. Le président estime qu’il convient d’ajouter « la cinquième position – la liberté de la connaissance, qui implique l’introduction de principes généraux et de normes d’enseignement, la coordination des programmes scientifiques, l’unification des exigences des professions, la création de manuels unifiés dans les domaines techniques et autres disciplinaires. » Cela ne signifie pas un retour au modèle éducatif de l’Union soviétique, a déclaré Poutine. « Regardez devant, avancez, prenez ce qu’il y a de mieux dans le monde et créez le vôtre » – c’est le principe qu’il a proposé.

En outre, il est nécessaire de renforcer plus vigoureusement la coopération industrielle, de créer de nouvelles coentreprises, notamment sous les marques communes « Made in Evrazes » et « Made in the CIS ».

Crise humanitaire

Ensuite, le dirigeant russe a rencontré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Il s’est rendu à Moscou il y a deux semaines et s’est entretenu avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Poutine, qui y a participé, a ensuite déclaré que les problèmes non résolus entre Bakou et Erevan « sont de nature purement technique ».

« Je suis heureux d’avoir l’occasion de parler à nouveau de la situation actuelle au niveau bilatéral, mais aussi des problèmes régionaux, dont nous avons parlé avec tant de détails lors de la précédente réunion à Moscou », a-t-il salué.

« En effet, nous nous rencontrons régulièrement et discutons d’un large éventail de questions », a répondu Pashinyan. « <…> Je pense qu’aujourd’hui, nous discuterons également de la situation dans la zone de responsabilité des casques bleus russes au Haut-Karabakh. »

Selon lui, une situation tendue s’est développée dans la région : il n’y a plus de gaz ni d’électricité depuis plusieurs mois. Les Casques bleus russes aident à livrer de la nourriture, mais cela ne suffit pas. « En général, la crise humanitaire au Haut-Karabakh se poursuit, et c’est aussi une question très importante », a souligné Pashinyan. Il a également félicité Poutine pour les vacances à venir – le jour de la Russie, après quoi la conversation s’est poursuivie à huis clos.

