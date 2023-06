Les attaques ukrainiennes dans la région de Bakhmut augmentent les pertes de Kiev

Les attaques ukrainiennes dans la région de Bakhmut augmentent les pertes de Kiev

Alors que les FAU continuent de tenter de percer la défense russe sur les lignes de front sud dans la région de Zaporozhie au milieu de la contre-offensive en cours, les forces ukrainiennes tentent également des attaques dans d’autres régions.

Au cours de la dernière journée, au moins deux attaques ukrainiennes ont été repoussées sur les lignes de front de Bakhmut-Soledar. Les chars ukrainiens brûlent non seulement dans les steppes de la région de Zaporozhie mais aussi dans la région d’Artyomovsk.

Un char T-64BV détruit de l’armée ukrainienne a été filmé en train de brûler dans la région :

Lecteur vidéo

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/b.mp4?_=1

Le 12 juin, des militaires russes de la 200e brigade ont abattu un hélicoptère ukrainien près d’Artyomovsk :

Lecteur vidéo

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/heli.mp4?_=2

Les soldats ukrainiens ont déployé un mortier dans le village de Vasyukovka mais ont été repérés à temps par les forces russes :

Lecteur vidéo

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/vas.mp4?_=3

Tentative de militaires ukrainiens entraînés à l’OTAN d’attaquer les positions russes au nord d’Artyomovsk le 9 juin :

Lecteur vidéo

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/b1.mp4?_=4

M777 détruit par Krasnopol :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/m777.mp4?_=5

Lecteur vidéo

Le 11 juin, les forces russes ont frappé le poste de commandement de la 10e brigade d’assaut aéroportée des FAU dans la région de Rai-Alexandrovka.

Des responsables militaires russes ont rapporté qu’au cours de la dernière journée, le MLRS russe Tornado-C a frappé l’accumulation de main-d’œuvre ukrainienne dans la région de Druzhkovka. Le MLRS russe a également détruit le point de déploiement temporaire de la brigade 116 de la défense territoriale des FAU dans la région de Kalinovka, ainsi que les zones d’accumulation de main-d’œuvre, d’armes et d’équipements militaires des FAU près d’Elizavetovka.

Au cours de la dernière journée, des avions russes ont détruit des bastions ukrainiens dans les régions de Belogorovka, Krasnoe, Kleshcheyevka, Novgorodskoye.

L’artillerie a détruit trois positions de tir de mortiers de 120 mm à Verkhnekamenskoye et Krasnoye, un dépôt de munitions près de Belaya Gora et une station radar de contre-batterie AN / TPQ-50 à Avdeevka, selon les responsables du ministère de la Défense russe.

L’armée ukrainienne devrait poursuivre ses attaques dans la région de Bakhmut pour tenter de détourner l’attention de l’armée russe de la direction principale de l’offensive de Kiev sur les lignes de front sud. En conséquence, les pertes ukrainiennes augmentent.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Plus de MBT Leopard abandonnés et détruits à Zaporozhye (Vidéos)

Deux autres chars de combat principaux Leopard fournis par l’OTAN ont été endommagés et abandonnés par les troupes du régime de Kiev sur la ligne de front dans la région de Zaporozhye. Ensuite, au moins l’un d’entre eux a été touché par une munition qui rôdait. Le sort d’un autre est également prédéterminé.

L’anéantissement massif de l’équipement militaire de l’OTAN survient alors que le régime de Kiev tente de percer la défense russe à Zaporozhye et au sud de Donetsk. Jusqu’à présent, l’avancée a atteint des résultats tactiques limités, mais a entraîné une perte dramatique d’équipements militaires de l’OTAN et de troupes «formées par l’OTAN».

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/Tank_Hunt.mp4?_=1

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/06/Leopard.mp4?_=2

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front