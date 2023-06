Les forces de Kiev ont signalé avoir subi davantage de pertes d’équipement et de main-d’œuvre les 15 et 16 juin alors qu’elles tentaient d’avancer dans les secteurs de Zaporozhye et du sud de Donetsk dans le cadre de leur soi-disant contre-offensive de printemps.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que les troupes ukrainiennes avaient tenté d’attaquer dans les secteurs sud de Donetsk et Donetsk plus d’une fois au cours des dernières 24 heures.

Dans le saillant de Vremevka, de violents combats ont eu lieu dans les régions de Rovnopol et Urozhaynoye à Donetsk. Cinq attaques de Kiev ont été repoussées à la suite d’actions courageuses du groupe de forces russe Vostok, de frappes aériennes et de tirs d’artillerie.

Plus de 200 soldats ukrainiens, cinq chars, sept véhicules de combat d’infanterie, cinq véhicules blindés, quatre véhicules à moteur et deux batteries de mortier y ont été neutralisés, selon le ministère.

En direction de Donetsk, le groupe de forces russe Yug a repoussé avec succès cinq attaques près des zones de Pervomaiskoye, Petrovskoye et Staromikhailovka à Donetsk. Au moins 215 soldats ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, cinq véhicules à moteur et deux obusiers D-20 ont été neutralisés pendant les combats.

De plus, un dépôt de munitions de la 109e brigade de défense territoriale situé près de la zone Novogorodskoye à Donetsk a été détruit.

La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe : En direction de Kupyansk, les avions d’attaque au sol, l’artillerie et les unités du groupe de forces Zapad ont déjoué les actions de deux groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens proches de Novosyolovskoye (République populaire de Lougansk). Jusqu’à 45 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules à moteur et un système d’artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits au cours de la journée. Dans la direction de Krasny Liman, l’aviation et l’artillerie du groupe de forces Tsentr ont engagé les unités de l’ennemi près de Nevskoye, Chervonaya Dibrova (République populaire de Lougansk) et la forêt de Serebryansky. Au cours de la journée, jusqu’à 65 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de transport de troupes, un système d’artillerie automoteur Akatsiya et un obusier D-30 ont été neutralisés. Dans la direction de Kherson, jusqu’à 30 soldats ukrainiens, cinq véhicules à moteur, un obusier Msta-B et un système d’artillerie M777 de fabrication américaine ont été neutralisés au cours des dernières 24 heures. L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie du groupe de forces russe ont engagé 96 unités d’artillerie des FAU [Forces armées ukrainiennes] dans leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel militaire dans 104 zones pendant la journée. Les forces de défense aérienne russes ont intercepté quatre obus HIMARS au cours de la journée. En outre, 22 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été anéantis dans les régions de Sladkaya Balka, Tokmak (région de Zaporozhye), Volnovakha, Artyomovsk, Verkhnetortskoye (République populaire de Donetsk), Svatovo (République populaire de Lougansk) et Novaya Kakhovka (région de Kherson). Au total, 444 avions et 238 hélicoptères, 4 652 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles de défense aérienne, 10 018 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 124 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 128 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 10 983 unités d’unités militaires spéciales équipements ont été détruits au cours de l’opération militaire spéciale.

Dans une déclaration séparée, le groupe de forces russe Zapad a fourni des détails sur certaines de ses récentes opérations contre les forces de Kiev.

Dans la direction de Kupyansk, des hélicoptères d’attaque Ka-52, Mi-28 et des avions d’attaque au sol Su-25 du groupe de forces Zapad ont effectué onze frappes contre des rassemblements de main-d’œuvre, d’armes, de matériel militaire et spécial de la 14e brigade mécanisée séparée ukrainienne et la 103e brigade de défense territoriale.

L’artillerie du groupe a également perturbé trois tentatives des forces de Kiev de faire tourner des unités à des positions avancées de la 14e brigade mécanisée séparée, de la 103e brigade de défense territoriale et du 28e bataillon de fusiliers séparé près de Sinkovka, Novomlynsk et Kolomiychikha.

Près de la zone de Peschanoye, les unités d’artillerie du groupe ont détruit un obusier M109 Palladin de fabrication américaine. De plus, un obusier Krab de fabrication polonaise a été ciblé près de la zone de Petropavlovka.

Les défenses aériennes du groupe à Zhovtnevoye et Novozhdanovka ont abattu deux drones Puma et Valkyrie équipés de systèmes à courte portée Tor.

Pendant ce temps, le ministère de la Défense russe a publié des vidéos montrant des hélicoptères d’attaque visant des véhicules blindés des forces de Kiev ainsi qu’une attaque avec des drones FPV sur une position fortifiée. Une autre vidéo diffusée en ligne montrait un certain nombre de chars de combat principaux et de véhicules du génie ukrainiens détruits.

Dans un développement connexe, l’Ukraine a signalé une série de frappes contre Kiev le 16 juin alors que cinq dirigeants africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa et Azali Assoumani, président de l’Union africaine et président de l’Union des Comores, sont arrivés dans la ville pour une mission de paix.

L’Ukraine a affirmé que ses défenses aériennes avaient intercepté six missiles hypersoniques Khinzal, six missiles de croisière Kalibr et deux drones non identifiés. Comme d’habitude, aucune preuve n’a été présentée pour étayer ces affirmations.

Fait intéressant, un membre de la délégation africaine pour la paix a nié avoir entendu des explosions à Kiev, selon le média News24.

« C’est très étrange que nous n’ayons pas entendu ou vu l’explosion. De toute évidence, une désinformation délibérée circule ici. Nous étions perplexes quand nous avons été ramenés à l’hôtel et nous avons marché dans les rues où les gens continuaient normalement la journée », a déclaré le représentant du président sud-africain cité par le média.

Depuis le lancement de sa contre-offensive le 4 juin, l’Ukraine a subi de lourdes pertes matérielles et humaines et n’a réalisé aucun gain réel sur le terrain.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front