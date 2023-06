Écrit par Uriel Araujo, chercheur spécialisé dans les conflits internationaux et ethniques.

Le 12 juin, les autorités suédoises de Stockholm ont décidé d’extrader un ressortissant turc qui avait été reconnu coupable d’un crime lié à la drogue dans son pays d’origine en 2013. L’homme est un partisan autoproclamé du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et affirme que les véritables motivations de son expulsion résident en fait dans sa politique kurde, le PKK étant un parti interdit en Turquie. L’Occident, en tout cas, reste déterminé à ce que la Suède rejoigne l’OTAN, à l’instar de la Finlande, et la Turquie reste à son tour le seul obstacle, faisant bon usage de son droit de veto au sein de la structure de l’Alliance pour obtenir un effet de levier.

Comme je l’ai écrit, le président turc Recep Tayyip Erdogan n’autorisera pas l’adhésion du pays nordique à l’OTAN à moins que Washington ne modifie sa politique kurde au Moyen-Orient. L’ambassadeur américain en Turquie, Jeff Flake, a reconnu, dans une interview avec Axios, qu’il est « peu probable » que la Suède rejoigne l’OTAN avant le sommet de Vilnius le mois prochain (comme Washington l’avait espéré). Il y a cependant une marge de négociation politique et diplomatique, car Ankara tente d’acheter un nouveau lot d’avions de combat F-16 aux États-Unis et, bien que la présidence américaine le soutienne, le Congrès doit encore approuver l’accord. Ainsi, les législateurs américains tentent d’utiliser la vente de 20 milliards de dollars comme levier pour qu’Ankara abandonne son opposition à l’adhésion de Stockholm.

Cette évolution suédoise s’inscrit dans un contexte plus large où Stockholm tente d’« apaiser » les autorités turques à Ankara. Le mois dernier encore, le pays a renforcé ses lois antiterroristes, en réponse claire aux allégations de la Turquie selon lesquelles la Suède serait un refuge pour les «terroristes» (kurdes). La pression politique et diplomatique sur Ankara s’est toutefois accrue : lors de pourparlers à la Maison Blanche le 13 juin, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le président américain Joe Biden lui-même ont tous appelé la Turquie à approuver l’application de la politique suédoise.

La pression, en fait, n’est pas seulement sur Ankara. Le sénateur américain Jim Risch, une voix puissante au sein de la commission des relations étrangères du Sénat américain, a menacé de bloquer une vente d’armes de 735 millions de dollars à la Hongrie en raison du retard de cette dernière à approuver l’adhésion de la Suède. Il a dit:

« Compte tenu des promesses qui m’ont été faites, à moi et à d’autres l’année dernière, que ce vote aurait lieu, et le fait que nous sommes maintenant en juin et que ce n’est toujours pas fait, j’ai décidé que la vente de nouveaux équipements militaires américains à la Hongrie serait suspendue. »

Les États-Unis et l’UE ont été accusés de s’être ingérés dans les élections internes hongroises de 2022, en soutenant l’opposition contre le Premier ministre Viktor Orban.

De plus, l’appétit d’expansion du bloc occidental et de l’OTAN s’étend également aux Balkans. Dans la région, quatre membres de l’OTAN (Grèce, Espagne, Roumanie et Slovaquie) ne reconnaissent pas l’État du Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, après un référendum. À l’époque, la Cour internationale de justice des Nations unies sur le Kosovo avait statué que le territoire d’un État donné n’était pas obligé de demander l’autorisation aux autorités centrales du pays pour lui déclarer sa souveraineté. Il s’agit bien sûr d’un autre exemple de deux poids deux mesures et d’hypocrisie occidentales sur la Crimée, par exemple.

Le mois dernier, au milieu du différend de plus en plus tendu entre le Kosovo et la Serbie, le président serbe Aleksandar Vučić a exigé que les troupes dirigées par l’OTAN stationnées au Kosovo protègent les Serbes du Kosovo de la violence ethnique. Le Kosovo, un nouvel État non reconnu par la Serbie, cherche également à devenir membre de l’OTAN. Lors d’une visite à Pristina, la capitale du Kosovo, les sénateurs américains Gary Peters, du comité des forces armées, et Chris Murphy, membre du comité des relations extérieures, ont exhorté le pays à mettre en œuvre un accord de paix négocié par l’Occident avec la Serbie voisine, afin qu’il puisse adhérer à la fois à l’OTAN et à l’Union européenne.

Les candidatures finlandaise et suédoise à l’OTAN font donc partie de la militarisation du continent (sa « OTANisation »), telle que poursuivie par les États-Unis, qui ont également clairement indiqué qu’ils souhaitaient une Europe de plus en plus nucléarisée. L’adhésion des deux pays aura en fait pour effet d’étendre la portée territoriale de l’Alliance jusqu’au flanc arctique russe à l’est, faisant ainsi de la Russie le seul État non membre de l’OTAN dans l’Arctique. Cela ne peut être décrit autrement que comme un nouvel « encerclement » de la Russie.

Compte tenu de la volonté d’expansion bien connue de l’Alliance atlantique, depuis 1999 au moins, qui était, soit dit en passant, une violation notoire de la promesse de 1990, on pourrait même penser que les objectifs clés de la Russie ont été de nature défensive et surtout une réponse à cette , et que l’élargissement de l’OTAN était l’une des principales causes de la crise ukrainienne il y a 9 ans et le reste aujourd’hui.

La volonté de l’Occident politique dirigé par les États-Unis de travailler avec l’opposition en Hongrie (membre de l’OTAN) indique à quel point il se sent à l’aise de priver Budapest de sa souveraineté dans la prise de décisions politiques tant externes qu’internes. Les actions de Washington pour promouvoir ses propres intérêts sans même tenir compte des positions de ses propres partenaires et alliés ont toujours été un trait caractéristique de la politique étrangère américaine.

La décision prise par les dirigeants politiques de la Finlande et de la Suède de demander à leur tour d’adhérer à l’OTAN sans tenir de référendum est une indication claire que les autorités de ces pays ignorent les vues de leurs propres populations sur les questions clés relatives au développement de ces pays. Au milieu de la crise énergétique toujours en cours et de l’augmentation des coûts d’accueil des vagues de réfugiés ukrainiens, en demandant à rejoindre la plus grande alliance militaire du monde, ces pays nordiques signent essentiellement d’énormes augmentations des dépenses budgétaires nationales afin de remplir les conditions d’adhésion à l’OTAN. Cela aura également des coûts sociaux et politiques au niveau national.

En résumé, l’expansion imprudente de l’OTAN ne peut qu’accroître les tensions internes au sein du bloc européen et provoquer et contrarier davantage Moscou, faisant ainsi de la paix une perspective de plus en plus lointaine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front