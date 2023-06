Le 17 juin, le ministère russe de la Défense a annoncé qu’il avait ciblé des centres de décision dans la capitale ukrainienne, Kiev.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que l’armée russe avait lancé des frappes avec des missiles de haute précision basés sur la mer et l’air à longue portée contre l’un des centres de décision des forces de Kiev, ajoutant que cela avait réussi.

Le ministère a ajouté que les forces de Kiev ont lancé de nouvelles attaques dans les secteurs sud de Donetsk et Zaporozhye et Donetsk au cours des dernières 24 heures.

Près du saillant de Vremevka, trois attaques ont été repoussées par les troupes, les frappes aériennes et l’artillerie du groupe de forces russe Vostok près de Novodonetskoye dans la région de Donetsk et de Levadnoye dans la région de Zaporozhye. Les forces de Kiev ont perdu 30 hommes, deux chars et deux véhicules de combat d’infanterie lors des attaques, selon le ministère.

Pendant ce temps, dans la direction de Zaporozhye, les troupes russes ont repoussé trois attaques près des colonies de Zherebianka, Malaya Tokmachka et Mirnoye.

En outre, à la suite du bombardement des réserves ukrainiennes en progression, cinq véhicules de combat blindés ont été détruits près de Stepovoye à Zaporozhye.

Les pertes ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 235 soldats, quatre chars, deux véhicules de combat d’infanterie, 14 véhicules de combat blindés, un obusier M777 de fabrication américaine, ainsi qu’un obusier D-20.

Dans la direction de Donetsk, le groupe de forces russe Yug a repoussé sept attaques des forces de Kiev près des colonies de Belogorovka, Verkhnekamenka dans la région de Lougansk ainsi que près de Novokalinovo, Pervomaiskoye et Maryinka à Donetsk.

Le ministère a ajouté que des unités de la 46e brigade aéromobile ukrainienne et de la 109e brigade de défense territoriale avaient également été touchées par des frappes aériennes près de Maryinka et Novgorodskoye.

Dans cette direction, les forces de Kiev ont perdu 340 soldats ukrainiens, un véhicule de combat d’infanterie, deux véhicules blindés de combat, cinq véhicules à haute mobilité et deux obusiers D-30.

La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe :

Dans la direction de Kupyansk, les attaques, les frappes de l’aviation et de l’artillerie opérationnelles et tactiques et de l’armée du groupe de forces Zapad, ont entraîné la neutralisation des effectifs et du matériel des FAU près de Sinkovka, Timkovka, Kislovka et Berestovoye (région de Kharkov).

Le groupe de sabotage et de reconnaissance ukrainien Ome a été neutralisé près de Novosyolovskoye (République populaire de Lougansk).

Les pertes ennemies ont été de plus de 40 militaires ukrainiens, 1 véhicule blindé de transport de troupes, 2 véhicules à moteur et 2 obusiers D-30.

Dans la direction de Krasny Liman, l’aviation et l’artillerie du groupe de forces Tsentr ont touché des unités ennemies près de Nevskoye, Chervonaya Dibrova (République populaire de Lougansk), Yampolovka (République populaire de Donetsk) et la forêt de Serebryansky.

Les activités d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été réprimées près de Kuzmino (République populaire de Lougansk).

Les pertes ennemies s’élevaient à 50 militaires ukrainiens, 1 véhicule de combat d’infanterie, 2 systèmes d’artillerie automoteurs Gvozdika et des obusiers D-20 et D-30.

Dans la direction de Kherson, les pertes ennemies s’élevaient à 40 militaires, 2 véhicules à moteur, 1 obusier Giatsint-B et 2 systèmes d’artillerie automoteurs Gvozdika.

L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie des forces armées de la Fédération de Russie ont neutralisé 97 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel dans 103 zones.

2 radars de détection P-18 ont été touchés près de Novopavlovka (République populaire de Donetsk) et de Tomarino (région de Kherson).

1 radar de guidage et de détection du système de missiles de défense aérienne ukrainien S-300 a été détruit près de Dachnoye (République populaire de Donetsk).

Le poste de commandement et d’observation du bataillon de la 95e brigade d’assaut aérien a été touché près de Yampol (République populaire de Donetsk).

Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu 1 Mi-24 de l’armée de l’air ukrainienne près de Kramatorsk (République populaire de Donetsk).

Les installations de défense aérienne ont intercepté 6 projectiles propulsés par fusée HIMARS et Uragan. En outre, 16 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus près de Zhovtnyovoye, Berestovoye (région de Kharkov), Molodyozhnoye, Lozovoye, Opytnoye (République populaire de Donetsk), Nikolayevka (République populaire de Lougansk), Shevchenkovo, Chubaryovka, Gladkoye, Lyubimovka et Novoye ( région de Zaporozhye).

Au total, 444 avions, 239 hélicoptères, 4 668 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles de défense aérienne, 10 047 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 124 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 141 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 10 996 véhicules à moteur militaires spéciaux ont été détruits lors de l’opération militaire spéciale.