Un dénonciateur affirme que le laboratoire IceCube de l’Antarctique possède des armes à énergie pouvant provoquer des tremblements de terre

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

L’observatoire IceCube Neutrino est situé au pôle Sud, qui recherche des particules subatomiques appelées « neutrinos ». Il est exploité par un groupe international de scientifiques, composé d’environ 300 physiciens de 58 institutions dans 14 pays, appelé IceCube Collaboration.

La National Science Foundation (NSF) a fourni le financement principal de l’observatoire IceCube Neutrino, avec l’aide d’ organismes de financement partenaires du monde entier. L’Université du Wisconsin-Madison est l’institution chef de file, responsable de la maintenance et des opérations du détecteur. Les agences de financement de chaque pays collaborateur soutiennent leurs efforts de recherche scientifique. ( Source .)

Environ 300 physiciens de 58 institutions dans 14 pays composent la Collaboration IceCube . L’équipe internationale est responsable du programme scientifique et de nombreux collaborateurs ont contribué à la conception et à la construction du détecteur. De nouvelles recherches passionnantes menées par la collaboration ouvrent une nouvelle fenêtre pour explorer notre univers.

L’observatoire de neutrinos de l’Antarctique, qui comprend également le réseau de surface IceTop et le réseau de remplissage dense DeepCore, a été conçu comme une expérience polyvalente. Les collaborateurs d’IceCube abordent plusieurs grandes questions de physique, comme la nature de la matière noire et les propriétés du neutrino lui-même. IceCube observe également les rayons cosmiques qui interagissent avec l’atmosphère terrestre, qui ont révélé des structures fascinantes qui ne sont pas encore comprises.

Englobant un kilomètre cube de glace, IceCube recherche des particules subatomiques presque sans masse appelées neutrinos. Ces messagers astronomiques à haute énergie fournissent des informations pour sonder les sources astrophysiques les plus violentes : événements tels que l’explosion d’étoiles, les sursauts gamma et les phénomènes cataclysmiques impliquant des trous noirs et des étoiles à neutrons.

Le financement provient à la fois de sources gouvernementales, principalement par le biais des universités, ainsi que du secteur privé. Le site Web est parrainé par l’Université du Wisconsin.

IceCube est un détecteur de particules d’un kilomètre cube fait de glace antarctique et situé près de la station du pôle Sud d’Amundsen-Scott. Il est enfoui sous la surface, s’étendant jusqu’à une profondeur d’environ 2 500 mètres.

IceCube, l’observatoire de neutrinos du pôle Sud, est un détecteur de particules d’un kilomètre cube fait de glace antarctique et situé près de la station du pôle Sud d’Amundsen-Scott. Il est enfoui sous la surface, s’étendant jusqu’à une profondeur d’environ 2 500 mètres. Un réseau de surface, IceTop, et un sous-détecteur interne plus dense, DeepCore, améliorent considérablement les capacités de l’observatoire, ce qui en fait une installation polyvalente.

IceCube est le premier détecteur de neutrinos gigaton jamais construit et a été principalement conçu pour observer les neutrinos provenant des sources astrophysiques les plus violentes de notre univers. Les neutrinos, des particules presque sans masse et sans charge électrique, peuvent voyager de leurs sources vers la Terre sans pratiquement aucune atténuation ni déviation par les champs magnétiques.

Le composant dans la glace d’IceCube se compose de 5 160 modules optiques numériques (DOM), chacun avec un tube photomultiplicateur de dix pouces et l’électronique associée. Les DOM sont attachés à des «chaînes» verticales, figées dans 86 trous de forage et disposées sur un kilomètre cube de 1 450 mètres à 2 450 mètres de profondeur. Les cordes sont déployées sur une grille hexagonale avec un espacement de 125 mètres et contiennent chacune 60 DOM. La séparation verticale des DOM est de 17 mètres.

Huit de ces cordes au centre du réseau ont été déployées de manière plus compacte, avec une séparation horizontale d’environ 70 mètres et un espacement vertical DOM de 7 mètres. Cette configuration plus dense forme le sous-détecteur DeepCore, qui abaisse le seuil d’énergie des neutrinos à environ 10 GeV, créant ainsi la possibilité d’étudier les oscillations des neutrinos.

IceTop se compose de 81 stations situées au-dessus du même nombre de chaînes IceCube. Chaque station dispose de deux cuves équipées chacune de deux DOM orientés vers le bas. IceTop, conçu comme un détecteur de veto et d’étalonnage pour IceCube, détecte également les gerbes d’air provenant des rayons cosmiques primaires dans la gamme d’énergie de 300 TeV à 1 EeV. Le réseau de surface mesure les directions d’arrivée des rayons cosmiques dans l’hémisphère sud ainsi que le flux et la composition des rayons cosmiques.

Les développements de l’astronomie des neutrinos ont été stimulés par la recherche des sources de rayons cosmiques, conduisant à un stade précoce au concept d’un détecteur de neutrinos d’un kilomètre cube. Les rayons cosmiques, qui se composent principalement de protons, sont les particules les plus énergétiques jamais observées, avec des énergies plus d’un million de fois supérieures à celles atteintes par les accélérateurs de particules actuels sur Terre.

AMANDA, l’Antarctic Muon and Neutrino Detector Array, a été construit comme preuve de concept au milieu des années 1990 et a démontré que la glace extrêmement claire de l’Antarctique convenait à la détection de neutrinos énergétiques. IceCube, le seul détecteur de neutrinos d’un kilomètre cube construit à ce jour, a été achevé en décembre 2010, six ans seulement après le déploiement de la première chaîne au pôle Sud. (Source.)