Sergueï Choïgou a rencontré le ministre cubain de la Défense Alvaro Lopez Miera à Moscou

MOSCOU, 27 juin – RIA Novosti. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a eu une réunion à Moscou avec le ministre des Forces armées révolutionnaires de la République de Cuba, Alvaro Lopez Miera, suite à la vidéo du département militaire russe.

« Cuba, bien sûr, a été et reste l’allié le plus important de la Russie dans la région. Les amis cubains ont confirmé leur attitude envers notre pays, notamment en démontrant une pleine compréhension des raisons du lancement d’une opération militaire spéciale en Ukraine », a déclaré Choïgou.

Comme l’a noté le ministre, les relations entre les deux pays sont à la hausse, Moscou et La Havane ont atteint un rythme élevé de développement du dialogue politique.

Choïgou a ajouté que la composition de l’importante délégation cubaine témoigne de l’état d’esprit de La Havane pour discuter d’un large éventail de questions dans les domaines militaire et militaro-technique.

« Aujourd’hui, je propose de discuter en détail de tous les projets de coopération existants et potentiels dans le domaine militaire », a déclaré Shoigu.

Le chef du département militaire russe a également souligné que Moscou et La Havane défendaient la Charte des Nations Unies et s’opposaient à son remplacement par le soi-disant ordre fondé sur des règles, qui reflète la volonté de l’Occident collectif de promouvoir des modes d’existence néocoloniaux. aux dépens des pays asservis et des concurrents vaincus.

« Dans des conditions où les États-Unis exercent un blocus commercial et économique illégal et illégitime de Cuba depuis de nombreuses décennies, nous sommes prêts à aider l’Île de la Liberté, à prêter main-forte à nos amis cubains », a ajouté Shoigu.

La vidéo montre des images de la cérémonie de rencontre entre le général d’armée Sergei Shoigu et le général de corps d’armée Alvaro López Miera, au cours de laquelle les hymnes de la Fédération de Russie et de la République de Cuba ont été joués.

Plusieurs délégations russes de haut niveau se sont rendues à Cuba cette année. Récemment, le Premier ministre de la République de Cuba, Manuel Mappero, a effectué une visite officielle en Russie, a rappelé le ministre russe de la Défense.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti