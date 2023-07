Ministère de la Défense russe : Deux généraux ukrainiens et 20 mercenaires étrangers ont été tués dans la frappe de Kramatorsk (Vidéos)

Deux généraux ukrainiens, jusqu’à 50 autres officiers ainsi qu’une vingtaine de mercenaires et conseillers militaires étrangers ont été éliminés lors d’une récente frappe russe sur le site de déploiement des forces de Kiev à Kramatorsk, a annoncé le ministère russe de la Défense le 29 juin.

«Selon les informations mises à jour, une frappe de précision du 27 juin sur le site de déploiement temporaire de la 56e brigade d’infanterie motorisée de l’armée ukrainienne dans la ville de Kramatorsk a éliminé deux généraux, jusqu’à cinquante officiers des forces armées ukrainiennes et jusqu’à vingt mercenaires étrangers. et des conseillers militaires qui ont participé à une réunion d’état-major », a déclaré le porte-parole du ministère, le général de corps d’armée Igor Konashenkov, dans un communiqué.

Le lieutenant-général Konashenkov a ajouté que les forces de Kiev ont poursuivi leurs tentatives d’avancer dans trois secteurs, Donetsk, Krasny Liman et le sud de Donetsk, au cours des dernières 24 heures.

En direction de Kupyansk, les frappes aériennes et d’artillerie russes ont détruit 25 soldats ukrainiens et plusieurs pièces d’équipement militaire.

« Dans la direction de Kupyansk, des avions et de l’artillerie opérationnels/tactiques et militaires du groupement tactique occidental ont frappé les effectifs et l’équipement de l’armée ukrainienne dans des zones proches des colonies de Sinkovka et de Krasnoye Pervoye dans la région de Kharkov. Plus de 25 membres du personnel ukrainien, trois véhicules à moteur, un système d’artillerie automoteur Akatsiya, un obusier D-30 et un lance-roquettes multiples Grad ont été détruits », a déclaré le porte-parole.

Pendant ce temps, en direction de Krasny Liman, les forces russes se sont livrées à de violents combats avec les troupes ukrainiennes et des sabatures.

«Dans la direction de Krasny Liman, les forces du groupement tactique Centre, des frappes aériennes, des tirs d’artillerie et de lance-flammes lourds ont infligé des dégâts aux unités des 21e, 42e et 67e brigades mécanisées de l’armée ukrainienne dans les zones proches des colonies Nevskoye, Kremennaya et Chervonaya Dibrova dans le Lugansk République populaire. Près de la colonie de Kuzmino dans la République populaire de Lougansk, l’activité d’un groupe subversif/de reconnaissance ukrainien a été contrecarrée », a déclaré Konashenkov.

Selon le porte-parole, 65 soldats ukrainiens, deux véhicules blindés de combat, deux camionnettes, deux obusiers D-30 et deux systèmes d’artillerie automoteurs Gvozdika ont été neutralisés dans cette direction.

Dans la direction de Donetsk, Konashenkov a déclaré que les forces russes avaient tué et blessé environ 530 soldats ukrainiens au cours de la journée écoulée.

« Dans la direction de Donetsk, quatre attaques ennemies ont été repoussées avec succès par des actions habiles et courageuses d’unités du groupement tactique sud près des colonies de Belogorovka dans la République populaire de Lougansk et de Tonenkoye dans la République populaire de Donetsk. Les pertes de l’armée ukrainienne dans cette zone pendant les combats se sont élevées à 530 personnes tuées et blessées », a déclaré le porte-parole.

Les forces russes ont également détruit un char ukrainien, deux véhicules de combat d’infanterie, cinq véhicules à moteur, des obusiers Msta-B et D-20, a précisé le général.

« En outre, un dépôt de munitions de la 54e brigade mécanisée de l’armée ukrainienne a été détruit près de la colonie de Viyemka dans la République populaire de Donetsk », a ajouté Konashenkov.

Les forces russes ont également repoussé une nouvelle attaque ukrainienne contre le renflement de Vremevka à Donetsk, selon le porte-parole du ministère de la Défense russe.

« Au renflement de Vremevka dans la direction sud de Donetsk, une attaque d’unités de l’armée ukrainienne a été repoussée par l’artillerie et les tirs nourris de lance-flammes du groupement tactique Est près de la colonie de Staromayorskoye dans la République populaire de Donetsk », a déclaré Konashenkov.

En outre, un dépôt de munitions de la 10e brigade d’assaut de montagne de l’armée ukrainienne situé près de la colonie de Viyemka à Donetsk a été détruit.

Au cours des dernières 24 heures, des avions opérationnels/tactiques et militaires, des troupes de missiles et l’artillerie des groupements de forces russes ont frappé 85 unités d’artillerie ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 102 zones, a rapporté le porte-parole.

Pendant ce temps, dans les secteurs du sud de Donetsk et de Zaporozhye, les forces russes ont détruit environ 135 soldats ukrainiens, selon le porte-parole.

« Les pertes de l’ennemi dans ces directions au cours des dernières 24 heures se sont élevées à 135 soldats ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, quatre véhicules à moteur, trois obusiers D-20, des obusiers Msta-B et D-30 et un système d’artillerie motorisé Gvozdika », a déclaré le a déclaré le porte-parole.

De plus, les forces russes ont lancé une frappe contre un rassemblement de troupes et d’équipements des forces de Kiev à Zaporozhye.

« Dans la direction de Zaporozhye, les forces russes ont lancé une frappe contre les effectifs et l’équipement amassés de la 106e brigade de défense territoriale près de la colonie de Lugovskoye dans la région de Zaporozhye », a déclaré le porte-parole.

Konashenkov a également déclaré qu’un dépôt de munitions de la 123e brigade de défense territoriale ukrainienne, situé dans la colonie de Kizomys à Kherson, avait été détruit.

Au total, les forces russes ont détruit jusqu’à 40 soldats ukrainiens, six véhicules à moteur et un obusier Msta-B dans la direction de Kherson au cours des dernières 24 heures, a rapporté le porte-parole.

« Dans les zones proches des colonies de Vasiltsovka dans la région de Kharkov et de Peschanoye dans la République populaire de Donetsk, deux stations radar de contre-batterie AN/TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruites », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a également déclaré que les forces de défense aérienne russes avaient intercepté deux roquettes du système de lance-roquettes multiples HIMARS et un missile anti-radar HARM et abattu 11 véhicules aériens sans pilote ukrainiens au cours de la dernière journée.

« Au cours des dernières 24 heures, les capacités de défense aérienne ont intercepté deux roquettes du système de lance-roquettes multiples HIMARS et un missile anti-rayonnement HARM », a déclaré le porte-parole.

En outre, les systèmes de défense aérienne russes ont détruit 11 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans des zones proches des colonies d’Ivanovka dans la région de Kharkov, Volodino et Yevgenovka dans la République populaire de Donetsk, Golikovo dans la République populaire de Lougansk et Novaya Zburyevka dans la région de Kherson.

Au total, les forces armées russes ont détruit 444 avions de combat ukrainiens, 240 hélicoptères, 4 823 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles sol-air, 10 402 chars et autres véhicules de combat blindés, 1 133 lance-roquettes multiples, 5 269 canons et mortiers d’artillerie de campagne et 11 276 véhicules à moteur militaires spéciaux depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, a déclaré Konashenkov dans son communiqué.

Le ministère de la Défense russe a également publié deux vidéos montrant les récentes frappes d’artillerie sur les forces de Kiev près du pont Antonovsk dans le secteur de Kherson ainsi que le travail des hélicoptères d’attaque Ka-52 dans le secteur sud de Donetsk.

Dans l’ensemble, les forces de Kiev ont encore du mal à faire de nouveaux progrès sur le terrain. Les quelques gains réalisés par Kiev au cours des premières semaines de sa soi-disant contre-offensive de printemps ne correspondent pas aux lourdes pertes humaines et matérielles que ses forces auraient subies.

Les forces de Kiev subissent davantage de pertes humaines et matérielles lors de leurs offensives (Vidéos)

Les forces de Kiev ont subi davantage de pertes humaines et matérielles le 29 juin alors qu’elles tentaient d’avancer sur plusieurs secteurs dans le cadre de leur contre-offensive.

De violents combats ont été signalés près du pont d’Antonovsk dans le secteur de Kherson. Une nouvelle vidéo du secteur a montré une frappe russe avec un missile balistique tactique Iskander qui visait un rassemblement de troupes ukrainiennes sous le pont. 30 ont été tués et dix autres ont été blessés dans la frappe.

Une autre vidéo montre la destruction de deux obusiers remorqués que les forces de Kiev utilisaient pour soutenir l’attaque sur le pont clé.

Les forces de Kiev ont également tenté d’avancer dans le secteur de Donetsk. L’attaque est cependant repoussée. Des séquences vidéo ont montré de lourdes frappes d’artillerie russe près du centre de la région.

Pendant ce temps, le groupe de forces russe Yug a déclaré avoir atteint plusieurs cibles dans les directions Lisichansk, Soledaro-Artemovsk et Aleksandro-Kalinovsk. Les frappes aériennes et d’artillerie visaient les troupes et le matériel des 92e, 54e et 22e brigades mécanisées des forces de Kiev.

Les forces du groupe ont également repoussé une attaque de la 110e brigade mécanisée ukrainienne dans la zone de la colonie de Krutaya Balka en direction d’Avdeevsky. De plus, les forces ont déjoué une opération d’un groupe de reconnaissance et de sabotage dans la région de Pervomaisky.

De plus, l’artillerie du groupe a détruit trois mortiers de 120 mm et deux unités de transport de munitions des forces de Kiev près de Krasnogorovka et Belogorovka. Une frappe d’un lance-roquettes thermobarique TOS-1A a également frappé un rassemblement de troupes ukrainiennes dans la périphérie de la ville de Bakhmut.

Le commandant de la force spéciale tchétchène Akhmat, Apty Alaudinov, a déclaré à Russia 1 TV le 29 juin que la contre-offensive tant annoncée de l’Ukraine n’a pu percer aucune des lignes défensives russes, mais Kiev continue d’envoyer des hommes à la mort.

« L’image que nous voyons est que l’ennemi, ayant atteint notre première ligne de défense, ne peut pas avancer à travers elle. Nous les avons avertis à ce sujet. De manière réaliste, ils n’ont pas les forces et les ressources, malgré tout ce qu’ils ont construit, pour percer nos trois échelons », a déclaré Alaudinov lors de l’émission d’information du soir « 60 Minutes ». « Qu’ils gaspillent [leur peuple], comme ils l’avaient prévu, jusqu’au dernier Ukrainien. Ils ne font qu’empirer les choses pour eux-mêmes. Le résultat réaliste, je l’ai toujours dit, sera le même. Nous allons certainement gagner cette bataille », a-t-il ajouté.

Confrontées à un échec au sol, les forces de Kiev ont lancé une attaque avec des missiles de croisière Storm Shadow fournis par les Britanniques contre la ville russe de Berdiansk. Cependant, au moins certains des missiles ont été interceptés par les défenses aériennes russes.

Dans l’ensemble, la contre-offensive de l’Ukraine ne se déroule clairement pas comme prévu. La pression politique de l’Occident forcera cependant Kiev à multiplier les attentats, même si cela occasionne beaucoup plus de pertes humaines et matérielles.

