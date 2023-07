L’armée russe frappe des postes de commandement ukrainiens à Donetsk et repousse des attaques dans d’autres secteurs (Vidéos)

Les drones américains violent le protocole d’accord sur la Syrie, avertit la Russie

Un véhicule aérien sans pilote MQ-9 Reaper entièrement armé roule sur la piste d’une base aérienne en Afghanistan en route vers une autre mission de guerre. (U.S. Air Force photo/le s.. Brian Ferguson).

Les drones américains violent le protocole d’accord sur la Syrie, avertit la Russie

Les drones de la coalition dirigée par les États-Unis ont été aperçus en vol au-dessus de la Syrie à cinq reprises au cours de la journée écoulée, en violation du protocole d’accord avec la Russie, a déclaré le 30 juin le contre-amiral Oleg Gurinov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation en Syrie.

« Au cours de la journée, cinq violations du protocole d’accord entre le ministère russe de la Défense et le département américain de la Défense du 26 octobre 2015 liées aux vols des véhicules aériens sans pilote de la soi-disant coalition antiterroriste internationale dirigée par les États-Unis ont été signalées. Aucun n’était d’accord avec la partie russe », a déclaré le commandant.

Gurinov n’a pas mentionné où les vols ont eu lieu. Cependant, les drones de la coalition sont connus pour opérer au-dessus de la région du nord-ouest de la Syrie, dans le Grand Idleb, qui est contrôlée régulièrement par Hay’at Tahrir al-Sham, affilié à Al-Qaïda, et d’autres groupes terroristes.

À peine une semaine plus tôt, trois drones de combat américains entièrement armés avaient été repérés au-dessus de différentes parties du Grand Idlib en même temps.

Les drones de la coalition opèrent également au-dessus de la région centrale contrôlée par le gouvernement, où les cellules de l’Etat islamique mènent une insurrection depuis quelques années maintenant.

Alors que la coalition dirigée par les États-Unis affirme que ses opérations en Syrie sont dirigées contre l’Etat islamique et d’autres groupes terroristes, ses drones pourraient également recueillir des renseignements sur les forces gouvernementales et leurs alliés, y compris l’armée russe.

Les tensions entre les forces russes et américaines en Syrie se sont intensifiées depuis que Moscou a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine l’année dernière.

Les États-Unis maintiennent quelque 900 soldats en Syrie, tous déployés entre les principaux gisements de pétrole et de gaz dans la région nord-est du pays et sur l’autoroute stratégique Damas-Bagdad dans la région sud-est. Damas n’approuve pas cette présence et la considère comme une occupation.

Pendant ce temps, le déploiement militaire russe en Syrie, sanctionné par Damas, est beaucoup plus important. Les troupes russes sont déployées sur deux grandes bases dans la région occidentale et des dizaines de positions plus petites dans tout le pays.

Ces derniers mois, les deux parties ont échangé des accusations de provocations et d’opérations aériennes non professionnelles au-dessus de la Syrie. Bien que cette tension puisse conduire à un accident dans un avenir proche, une confrontation militaire entre les deux reste hautement improbable.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Les forces de Kiev font face à un revers à Kherson et continuent leurs attaques dans d’autres secteurs (Vidéos)

Les tentatives des forces de Kiev d’établir une tête de pont sur la rive gauche du Dniepr dans le secteur de Kherson auraient été contrecarrées par l’armée russe.

Des vidéos apparues en ligne les 30 juin et 1er juillet indiquent que les troupes ukrainiennes qui ont réussi à débarquer sur la rive gauche il y a quelques jours ont été soit éliminées, soit retirées. Les vidéos montrent les conséquences des récentes frappes de roquettes et de missiles russes qui ont visé le bastion des assaillants près du pont Antonovsky.

Au moins 30 Ukrainiens ont été tués et dix autres ont été blessés lors d’une frappe russe avec un missile balistique tactique Iskander qui visait le pont.

Malgré un revers à Kherson, les forces de Kiev ont lancé plusieurs nouvelles attaques dans les secteurs de Donetsk et de Zaphorohey. De nouvelles vidéos des deux secteurs ont montré des frappes russes sur un bastion ukrainien près de Bakhmut et plusieurs chars et véhicules blindés détruits des forces de Kiev près de Vremesnky.

De plus, un reportage vidéo du journaliste Patrick Lancaster a documenté les opérations récentes de l’armée russe sur les secteurs de Kharkiv.

Les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes et n’ont pas réalisé de gains significatifs depuis le lancement de leur soi-disant contre-offensive il y a quatre semaines.

Un nouveau rapport du Washington Post a révélé que l’objectif principal de la contre-offensive était de stationner des armes à longue portée près de la péninsule de Crimée afin de prendre le dessus dans les futures négociations de paix avec la Russie.

Selon le rapport, les dirigeants ukrainiens ont partagé les plans avec le chef de la CIA, William Burns, lors de son voyage secret à Kiev en mai, où il a rencontré le président Vladimir Zelensky.

Kiev prévoit de mettre fin au conflit « à des conditions acceptables pour la Russie et le peuple ukrainien », indique le rapport. Pour y parvenir, ils espèrent avoir un effet de levier sur Moscou en reprenant «un territoire substantiel d’ici l’automne» et, «dans un scénario idéal», stationner des systèmes d’artillerie et de roquettes à la frontière avec la Crimée, où se trouve le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. situé.

Le Washington Post a déclaré que Kiev voulait « ouvrir des négociations » et exiger que « la Russie accepte toutes les garanties de sécurité que l’Ukraine peut obtenir de l’Occident ». en tenant la péninsule en « otage ».

Ce plan sera impossible à mettre en œuvre avec la lenteur actuelle de l’avancée des troupes ukrainiennes. Si la contre-offensive s’arrête complètement avant l’automne, Kiev pourrait se trouver contrainte de négocier un accord de paix aux conditions russes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’Ukraine et les États-Unis recrutent des Syriens et préparent des attaques contre les forces russes depuis l’Irak – Rapport

Les services de renseignement ukrainiens et américains préparent des attaques contre les forces russes en Syrie et recrutent des militants du pays déchiré par la guerre pour les forces de Kiev, a rapporté Sputnik le 30 juin, citant un responsable militaire diplomatique syrien.

Le responsable anonyme a déclaré à l’agence de presse russe que les services de renseignement ukrainiens et américains opèrent depuis la région autonome irakienne du Kurdistan.

Le recrutement de militants syriens est dirigé par le consulat honoraire d’Ukraine à Erbil, Farhad Ali Shakir, a déclaré le responsable, ajoutant que les militants seront formés dans des bases en Irak par des officiers ukrainiens qui se sont préparés à cette tâche dans des institutions américaines.

« Alors que la voie prévue par l’administration américaine pour le conflit en Ukraine échoue, les États-Unis prennent des mesures supplémentaires pour augmenter le recrutement de ceux qui sont prêts à se battre dans les rangs des Forces armées ukrainiennes », a expliqué la source.

La source a allégué que la CIA, la principale agence de renseignement américaine, négocie actuellement avec les unités de défense du peuple kurde (YPG) et les chefs de plusieurs tribus arabes en Syrie pour recruter des militants pour les forces de Kiev, avec un salaire mensuel pour chaque militant allant jusqu’à à 2 000 $.

Les YPG sont la faction centrale des Forces démocratiques syriennes (SDF) soutenues par les États-Unis, qui contrôlent une grande partie de la région du nord-est de la Syrie, y compris la frontière avec le Kurdistan irakien.

Les tentatives des forces de Kiev de recruter des militaires en Syrie ont été signalées pour la première fois quelques jours seulement après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine en février de l’année dernière.

En avril dernier, un rapport du Washington Post citant des documents de renseignement américains divulgués a révélé un complot des services de renseignement ukrainiens et des FDS visant à lancer des attaques contre des bases russes et des champs pétrolifères clés en Syrie. Le SDF a depuis nié toute implication dans un tel complot.

L’Ukraine a lancé sa soi-disant contre-offensive de printemps au début du mois de juin. Cependant, ses forces n’ont pas encore réalisé de gains significatifs sur le terrain, malgré de lourdes pertes. L’Ukraine et les États-Unis intensifient probablement leurs efforts pour recruter des militants syriens afin de les utiliser comme chair à canon sur les fronts chauds.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’armée russe frappe des postes de commandement ukrainiens à Donetsk et repousse des attaques dans d’autres secteurs (Vidéos)

Les forces russes ont ciblé avec succès les postes de commandement et de contrôle du groupe opérationnel et tactique ukrainien de Donetsk, a annoncé le 1er juillet un porte-parole du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov.

« Les forces armées russes ont infligé une frappe avec des armes terrestres et maritimes de haute précision sur les postes de commandement du groupe opérationnel et tactique de Donetsk », a déclaré le porte-parole, confirmant que les cibles avaient été atteintes.

Konashenkov a ajouté que les forces de Kiev ont lancé plusieurs nouvelles attaques dans les secteurs de Donetsk, Krasny Liman et South Donetsk au cours des dernières 24 heures.

Dans la direction de Donetsk, le groupe de forces russe Yug a repoussé 15 attaques près de Belogorovka, Artyomovsk, Pervomayskoye, Latochkino, Vodyanoye et Veseloye. L’Ukraine a perdu

plus de 265 soldats, un char, deux véhicules de combat d’infanterie, huit véhicules à moteur, deux obusiers Msta-B et un obusier D-20 lors des attaques ratées.

Un dépôt de munitions de la 54e brigade mécanisée ukrainienne situé près de Vyemka à Donetsk a également été pris pour cible par l’armée russe.

Pendant ce temps, dans la direction de Krasny Liman, les unités du groupe de forces russes Tsentr, l’aviation, l’artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds ont infligé des pertes aux 21e, 42e et 67e brigades mécanisées des forces de Kiev près de Nevskoye, Kremennaya et Chervonaya Dibrova à Luhansk. Un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance a également été neutralisé près de Torskoïe.

Selon Konashenkov, les pertes ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à 90 soldats, deux véhicules de combat blindés, deux camionnettes, un obusier D-20 et un obusier automoteur Gvozdika.

Dans le sud de Donetsk, l’artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces russe Vostok ont repoussé deux attaques ukrainiennes dans la région de Staromayorskoye à Donetsk. De plus, les actions de deux groupes de sabotage et de reconnaissance ont été contrecarrées près de Novodarovka et Rabotino à Zaporozhye.

La situation dans d’autres directions, selon la déclaration du ministère de la Défense russe : Dans la direction de Zaporozhye, les actions dévouées et coordonnées des troupes russes ont repoussé une attaque des FAU dans les régions de Pyatikhatki (région de Zaporozhye). De plus, une unité de la 106e brigade de défense territoriale a été touchée près de Lugovskoye (région de Zaporozhye). Jusqu’à 140 soldats ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, sept véhicules à moteur, deux obusiers D-20 et un obusier Msta-b ont été éliminés dans ces directions au cours de la journée. Dans la direction de Kupyansk, l’aviation et l’artillerie opérationnelles-tactiques et militaires du groupe de forces Zapad ont engagé les effectifs et le matériel ennemis près de Timkovka, Topoli et Berestovoye (région de Kharkov). Un groupe de sabotage et de reconnaissance des Forces armées ukrainiennes a été désactivé près de Novosyolovskoye (République populaire de Lougansk). Les pertes de l’ennemi se sont élevées à plus de 75 soldats ukrainiens, trois véhicules à moteur, ainsi qu’un obusier D-30. Dans la direction de Kherson, jusqu’à 30 soldats ukrainiens, quatre véhicules à moteur et un système d’artillerie M777 de fabrication américaine ont été neutralisés au cours des dernières 24 heures. En outre, un groupe de sabotage des forces armées ukrainiennes a été neutralisé lors d’une tentative d’atterrissage dans deux bateaux à moteur sur l’île d’Antonovsky. L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie du groupe de forces russe ont engagé 85 unités d’artillerie des FAU à leurs positions de tir, leurs effectifs et leur matériel militaire dans 102 zones pendant la journée. Une installation stockant du carburant et du matériel militaire pour le groupement de forces ukrainiennes de Zaporozhye a été détruite près de Zaporozhye. Les forces de défense aérienne russes ont intercepté deux missiles de croisière à longue portée Storm Shadow et cinq projectiles HIMARS au cours des dernières 24 heures. De plus, 12 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été anéantis dans les régions d’Artyomovsk, Soledar, Spornoye et Volodino (République populaire de Donetsk), Berdiansk et Balochki (région de Zaporozhye). Au total, 444 avions et 240 hélicoptères, 4 845 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles de défense aérienne, 10 430 chars et autres véhicules blindés de combat, 1 134 véhicules de combat équipés de MLRS, 5 291 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 11 324 unités d’unités militaires spéciales équipements ont été détruits au cours de l’opération militaire spéciale.

En outre, le ministère de la Défense russe a publié des vidéos documentant certaines des opérations récentes des avions d’appui aérien rapproché Su-25 ainsi que des hélicoptères d’attaque Mi-8 et Mi-35.

Quatre semaines après le début de leur contre-offensive, les forces de Kiev n’ont pas encore atteint la première ligne de défense militaire russe dans les secteurs du sud de Donetsk et de Zphoroye malgré de lourdes pertes humaines et matérielles. Les troupes formées et équipées de l’OTAN sont confrontées à un revers après l’autre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front