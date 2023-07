Le ministère français de l’Intérieur a envoyé des renforts à Marseille et à Lyon en raison des troubles

Le ministère français de l’Intérieur a envoyé des renforts à Marseille et à Lyon en raison d’émeutes

© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON / Des manifestants affrontent la police à Marseille

PARIS, 1er juillet – RIA Novosti. Le ministère français de l’Intérieur a envoyé des renforts à Marseille et à Lyon en raison de l’incapacité à contrôler les émeutes, a indiqué la préfecture de police des Bouches-du-Rhône sur Twitter.

« Suite aux violences urbaines qui ont eu lieu hier à Marseille, le ministre de l’Intérieur a décidé de fournir des renforts importants, en plus des personnels de la police nationale et du RAID (unité d’élite. – éd. env.) : Renforcement par des sociétés de sécurité républicaines utilisant des véhicules blindés et deux hélicoptères de la gendarmerie », indique le communiqué.

Selon BFMTV, la 8e compagnie républicaine de sécurité (CRS 8), unité des forces spéciales dédiée au rétablissement et au maintien de l’ordre public, a également été envoyée à Lyon.

Plus tôt samedi, le maire de Lyon, Gregory Doucet, a demandé l’envoi de renforts de police dans la ville en raison de la situation désastreuse avec les émeutes. Auparavant, le patron de Marseille, Benoit Payan, s’était adressé aux dirigeants du pays avec la même demande.

Des émeutes sévissent en France depuis plusieurs jours. Ils ont commencé après que la police a tiré et tué un adolescent de 17 ans le matin du 27 juin alors qu’il vérifiait une route à Nanterre, en banlieue parisienne. Selon des responsables de la sécurité, le jeune homme a refusé d’accéder à leurs demandes.

Les protestations ont déferlé sur tout le pays. Des jeunes ont incendié des voitures, des bâtiments de la police et des autorités locales, dévalisé des magasins. Dans certaines zones, des forces spéciales ont dû être déployées, des véhicules blindés et des hélicoptères ont été utilisés.

